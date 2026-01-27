Cuando una gigantesca tormenta invernal se abatió sobre el noreste y partes del sur de Estados Unidos durante el fin de semana, Lisa Patterson planeó quedarse en la casa de su familia en Nashville.

Pero después de que ella y su esposo se quedaran sin electricidad, los árboles cayeran sobre su entrada y su estufa de leña no bastara para las temperaturas gélidas, la pareja y su perro tuvieron que ser rescatados y llevados a un refugio con calefacción.

Un vehículo de emergencias médicas de Austin circula por Riverside Drive durante una tormenta invernal en Austin el domingo 25 de enero de 2026. (Mikala Compton/Austin American-Statesman vía AP)

“He estado atrapada por la nieve allí durante casi tres semanas sin poder subir y bajar por mi entrada debido a la nieve. Estoy preparada para eso. Pero esto fue sin precedentes”, expresó Patterson.

La familia fue una de muchas en Tennessee y otras partes del sur que han acudido a refugios con calefacción mientras las cuadrillas trabajaban para restaurar la electricidad a cientos de miles de hogares ante una nueva oleada de aire ártico que se esperaba que provocara temperaturas heladas el martes en lugares ya cubiertos de nieve y hielo.

Una persona camina entre árboles cubiertos de hielo y una rama caída durante una tormenta invernal el domingo 25 de enero de 2026 en Nashville, Tennessee. (Foto AP/George Walker IV)

30 muertes reportadas

Se han reportado al menos 30 muertes en estados afectados por el frío severo, incluyendo dos personas atropelladas por quitanieves en Massachusetts y Ohio, accidentes fatales de trineo que mataron a adolescentes en Arkansas y Texas, y una mujer cuyo cuerpo fue encontrado cubierto de nieve en Kansas. En la ciudad de Nueva York, las autoridades dijeron que ocho personas fueron encontradas muertas al aire libre durante el gélido fin de semana.

Ciudadanos estadounidenses limpian las calles afectadas por la tormenta en Nueva York.

La tormenta había dejado más de 30 centímetros (un pie) de nieve a lo largo de una franja de 2.100 kilómetros (1.300 millas) desde Arkansas hasta Nueva Inglaterra, deteniendo el tráfico, cancelando miles de vuelos y provocando el cierre generalizado de escuelas el lunes. El Servicio Meteorológico Nacional dijo que las áreas al norte de Pittsburgh recibieron hasta 50 cm (20 pulgadas) de nieve y enfrentaron sensaciones térmicas de hasta -31 grados Celsisus (-25 grados Fahrenheit) desde el lunes por la noche hasta el martes.

Se pronosticaron temperaturas récord de frío más generalizadas para el martes, con advertencias de frío extremo desde el este de Texas hasta el oeste de Pensilvania, según el Servicio Meteorológico Nacional. En Kentucky, el gobernador Andy Beshear advirtió que las temperaturas podrían ser tan frías que apenas 10 minutos fuera “podrían resultar en congelación o hipotermia”.

Otra tormenta invernal este fin de semana

Y los meteorólogos dijeron que es posible que otra tormenta invernal golpee partes de la costa este este fin de semana.

Una mujer desafía la tormenta para conseguir suministros en Bridgeport, Connecticut, el domingo.

Todavía había más de 550.000 clientes sin electricidad en el país el lunes por la noche, según poweroutage.com. La mayoría de ellos estaban en el sur, donde las ráfagas de lluvia helada del fin de semana rompieron ramas de árboles y tendidos eléctricos, causando cortes paralizantes en el norte de Mississippi y partes de Tennessee. Las autoridades advirtieron que podría llevar días restaurar la electricidad.

En Mississippi, el gobernador Tate Reeves dijo el lunes que al menos 14 hogares y 20 carreteras públicas sufrieron daños importantes tras la peor tormenta de hielo del estado desde 1994. La Universidad de Mississippi canceló las clases durante toda la semana ya que su campus en Oxford permanecía cubierto de hielo peligroso.

Camiones despejan nieve de una carretera en el barrio de Brooklyn, Nueva York, el 25 de enero de 2026, mientras una fuerte tormenta invernal avanza por EE.UU. | Crédito: ANGELA WEISS / AFP

La ciudad de Nueva York vivió su día más nevado en años, con vecindarios registrando de 20 a 38 cm (de ocho a 15 pulgadas) de nieve, lo que obligó al sistema de escuelas públicas más grande del país a cerrar.

Mientras tanto, un frío intenso siguió a la tormenta. Las poblaciones del medio oeste, sur y noreste despertaron el lunes con temperaturas bajo cero. Se pronosticó que los 48 estados contiguos tendrían su temperatura mínima promedio más fría desde enero de 2014, -12,3 ºC (-9,8 ºF).

Nathan Hoffner envió a su hijo de cuatro años a quedarse con la madre del niño después de que su casa de alquiler en Nashville perdió electricidad el domingo al mediodía. Él y su compañero de cuarto se abrigaron con ropa y varias mantas durante la noche y para la mañana siguiente la temperatura dentro de la casa había caído drásticamente.

“Veía mi aliento en la casa”, comentó Hoffner.