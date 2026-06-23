En mayo, el gobernador Ron DeSantis firmó la SB 1074, una norma que ya está en vigor y que cambia cómo se realizan ciertos pagos en efectivo si el penny (moneda de un centavo) deja de producirse en Estados Unidos. Aunque la medida parece pequeña en el papel, tiene consecuencias palpables en la vida cotidiana de millones en Florida: afecta desde la compra de una botella en la bodega de la esquina hasta el pago del servicio eléctrico en oficinas de Hialeah o la renta en Miami Beach. El redondeo propuesto impactará tanto a negocios familiares —tienditas y abarrotes en barrios latinos— como a grandes cadenas (Publix, Walmart) y a consumidores que continúan usando efectivo, una costumbre habitual entre personas mayores, trabajadores informales y quienes evitan los servicios bancarios.

Esta ley anticipa un escenario práctico: establecer reglas claras de redondeo para que cajeros, dueños de negocios y consumidores sepan cómo calcular el total y el cambio sin generar confusión ni litigios, y para que mercados callejeros, food trucks y puestos de comida en festivales latinos puedan operar con normalidad si el penny desaparece.

¿QUÉ ESTABLECE LA NUEVA LEY?

La normativa autoriza a los comercios de Florida a redondear determinados pagos en efectivo al múltiplo de cinco centavos más cercano cuando la moneda de un centavo (one‑cent piece o penny) deje de fabricarse. La regla solo aplica a transacciones realizadas totalmente en efectivo; no altera el precio señalado ni los impuestos. Es una medida para facilitar las operaciones cuando ya no haya suficientes pennies en circulación y minimizar la necesidad de dar o recibir monedas que dejaron de existir.

ASÍ FUNCIONARÁ EL REDONDEO DE LOS PAGOS EN EFECTIVO

Últimos dígitos del total Resultado del redondeo 1 o 2 centavos Se redondea hacia abajo a 0. 3 o 4 centavos Se redondea hacia arriba a 5. 5 centavos No cambia. 6 o 7 centavos Se redondea hacia abajo a 5. 8 o 9 centavos Se redondea hacia arriba a 10. 0 centavos No cambia.

EJEMPLOS PRÁCTICOS

Total original Total cobrado si se paga en efectivo $10.21 $10.20 $10.24 $10.25 $15.67 $15.65 $22.89 $22.90

La idea es que, con el tiempo, los ajustes se compensen: algunos clientes pagarán centavos menos y otros centavos más según el redondeo.

El penny, la moneda de un centavo de dólar estadounidense, llegó a su fin de producción el pasado 12 de noviembre del 2025 (Foto: Jim Watson / AFP)

¿A QUÉ PAGOS AFECTA Y CUÁLES QUEDAN EXCLUIDOS?

Este punto es clave: el redondeo solo se aplicará a pagos hechos enteramente en efectivo. Los siguientes métodos quedan fuera:

Tarjetas de crédito

Tarjetas de débito

Transferencias electrónicas (Zelle, ACH)

Cheques

Giros postales

Tarjetas de regalo

Cualquier sistema de pago digital (Apple Pay, Google Pay)

En la práctica, si alguien paga en efectivo en una ventanita de comida cubana o en una pulpería de la calle, podría ver el redondeo; si paga con tarjeta en el supermercado, el monto exacto seguirá siendo el mismo.

RESUMEN DE LA APLICACIÓN DE LA LEY

Método de pago ¿Se aplica el redondeo? Efectivo Sí Tarjeta de crédito No Tarjeta de débito No Transferencia electrónica No Cheque No Tarjeta de regalo No

PROTECCIÓN PARA COMERCIOS Y CONSUMIDORES

La ley modifica las normas estatales de protección al consumidor para dejar claro que el redondeo autorizado no se considerará práctica engañosa o desleal si se aplica conforme a las reglas. Eso protege a los comerciantes —desde la panadería cubana hasta la ferretería— de demandas por “alteración” de precios cuando el procedimiento se siga correctamente. Además, el texto legal especifica que el redondeo no cambia:

El precio de venta original.

Los impuestos aplicables.

Las tarifas o recargos exigidos por otras leyes.

Los montos procesados por sistemas electrónicos de pago.

¿POR QUÉ FLORIDA APROBÓ ESTA MEDIDA?

La ley responde a un escenario anticipado: economistas y autoridades han debatido durante años el costo de fabricar pennies —en ocasiones mayor que su valor nominal— y la conveniencia de eliminarlos. Florida prefirió establecer reglas claras antes de que el centavo desaparezca de circulación para evitar caos en transacciones cotidianas. Aunque la norma ya entró en vigor al firmarse, su aplicación práctica dependerá de que el gobierno federal deje de producir la moneda de un centavo.

Ron DeSantis aprobó esta ley el 11 de mayo y entró en vigor inmediatamente (Foto: AFP)

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