Tras casi dos meses y medio, finalizó la Operación Metro Surge en Minnesota, cuyo objetivo fue desplegar una ofensiva migratoria para localizar, arrestar y deportar a inmigrantes sin estatus legal. El anuncio fue realizado por el “zar de la frontera” Tom Homan, quien ordenó que 3,000 agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y de la Patrulla Fronteriza se constituyan a dicho estado para intensificar la aplicación de las leyes migratorias. A raíz del fin de esta medida, te comentamos lo que dijo este aliado clave del presidente Donald Trump y detallamos lo que dejó este operativo.

Vale mencionar que hasta antes del 1 de diciembre de 2025, la vida cotidiana en Minnesota era mucho más tranquila para la mayoría de los residentes, en especial para los inmigrantes, toda vez que el estado no estaba marcado por redadas constantes; sin embargo, la paz se vio interrumpida cuando comenzó dicha operación, provocando incursiones masivas y la presencia diaria de gran cantidad de agentes federales, cuya labor fue escalando y generando pánico y miedo por su nivel de persecución contra extranjeros sin papeles en regla. El argumento de su ofensiva era retirar de las calles a “extranjeros criminales” y reducir el número de personas con órdenes de deportación pendientes.

Agentes federales detienen a un manifestante en Minneapolis, Minnesota, el 3 de febrero de 2026. (Foto de Charly TRIBALLEAU / AFP).

EL ANUNCIO DEL FIN DEL OPERATIVO MIGRATORIO DE ICE EN MINNESOTA

Este 12 de febrero de 2026, Homan ofreció una conferencia de prensa celebrada en Minneapolis para anunciar el fin de las operaciones migratorias en Minnesota. “Le he propuesto, y el presidente ha estado de acuerdo, que concluya la Operación [Metro] Surge (…). El operativo está dejando a Minnesota más segura. Lo diré de nuevo: es menos un estado santuario para los delincuentes”, señaló.

Asimismo, no dudó en calificarla de exitosa, toda vez que más de 4,000 personas fueron detenidas. Por ello anunció el retiro paulatino de los agentes, el cual comenzó la primera semana de febrero con la salida de 700 agentes federales, aunque todavía quedaban 2,300 activos.

En otro momento, Homan anunció que las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos continuarán en otras ciudades. “El presidente Trump hizo una promesa de deportación masiva y eso es lo que este país va a tener”, aseveró.

El zar fronterizo Tom Homan en una conferencia de prensa en Nueva York luego del tiroteo del fin de semana de un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza fuera de servicio por parte de un migrante ilegal en la Gran Manzana. (Foto: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

BALANCE DE LA OPERACIÓN METRO SURGE EN MINNESOTA

La Operación Metro Surge se desplegó en Minnesota, en especial en el área metropolitana de Minneapolis–Saint Paul. Tanto el estado como dicha ciudad recibieron gran cantidad de agentes federales que realizaron redadas todos los días. A continuación, un balance de lo que dejó:

Más de 4,000 detenidos durante el operativo, según las cifras oficiales difundidas por Homan y la Casa Blanca.

Dos ciudadanos estadounidenses fallecidos: Renée Good y Alex Pretti, quienes murieron por disparos de agentes federales en incidentes separados vinculados al operativo.

La detención de un pequeño de 5 años, hecho que fue calificado como vergonzoso.

Las muertes y las redadas masivas desencadenaron protestas multitudinarias en Minneapolis y otras ciudades. Hubo marchas diarias, vigilias y llamados a frenar el operativo.

Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron violaciones de derechos civiles, uso excesivo de la fuerza y tácticas descritas como “vergonzosas, ilegales y crueles”.