Para muchas familias latinas de Nueva York, julio no solo significa días más largos, calor y festivales a la orilla del Hudson River Park, sino también un cambio en las reglas que puede sentirse directamente en el bolsillo, en la agenda y en la estabilidad del trabajo. Ya seas conductor de Uber o Lyft, repartidor en e‑bike llevando comidas por Manhattan y Queens, vendedor de empanadas en una esquina de Washington Heights o alguien que recibe atención médica a través del Essential Plan, las nuevas normas que comienzan a aplicarse este mes pueden redefinir tus derechos laborales, tus horarios y la forma en que accedes a servicios básicos. En este artículo te detallo qué medidas entran en vigor en julio, quiénes salen beneficiados o pasan a tener nuevas obligaciones y en qué agencias estatales y municipales puedes encontrar información y hacer trámites en español.

LAS NUEVAS LEYES QUE ENTRAN EN VIGOR EN NUEVA YORK DURANTE JULIO

La ciudad y el estado implementan medidas sobre impuestos, salud, empleo y regulación del comercio ambulante. Aquí tienes las más relevantes para residentes y trabajadores hispanos.

Ley o medida Fecha de entrada en vigor ¿A quién impacta? Recargo para segundas residencias de lujo 1 de julio Propietarios que viven fuera de NYC y poseen viviendas de alto valor en los cinco distritos Cambios en la cobertura del Essential Plan 1 de julio Aproximadamente 450,000 beneficiarios del programa de salud Nuevas licencias para vendedores ambulantes de comida 1 de julio Vendedores de alimentos en la vía pública Protección para conductores de aplicaciones 28 de julio Conductores de Uber, Lyft y otras plataformas Nuevas reglas laborales para guardias de seguridad 28 de julio Empresas de seguridad privada y sus trabajadores

COMIENZA EL RECARGO PARA LAS SEGUNDAS RESIDENCIAS DE LUJO

Desde el 1 de julio arranca la primera fase de un recargo sobre segundas viviendas consideradas de lujo dentro de cualquiera de los cinco boroughs. Si tienes una propiedad en Manhattan, Brooklyn, el Bronx, Queens o Staten Island y tu residencia principal está fuera de la ciudad, revisa tu declaración fiscal: podrías ver un aumento en impuestos municipales o estatales. Consejos prácticos: consulta con un contador especializado en impuestos de propiedad en NY y revisa la web del New York State Department of Taxation and Finance para calcular el monto exacto (inserta enlace cuando publiques).

MILES DE PERSONAS PERDERÁN SU COBERTURA MÉDICA ACTUAL

También desde el 1 de julio hay cambios en la financiación federal del Essential Plan que afectarán a cerca de 450,000 neoyorquinos. Muchas familias latinas que usan clínicas comunitarias o servicios en bodegas comunitarias pueden necesitar inscribirse en Medicaid, explorar planes del Marketplace (NY State of Health) o contactar las oficinas locales de asistencia en español. Sugerencia práctica: programas comunitarios de hospitales como Elmhurst o Bellevue ofrecen orientación en español para cambios de cobertura.

Se confirmó que miles de ciudadanos en Nueva York perderán sus seguros médicos desde el 1 de julio (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Perplexity)

NUEVAS LICENCIAS PARA VENDEDORES AMBULANTES DE COMIDA

El 1 de julio el Departamento de Salud de NYC empezará a tramitar nuevas licencias obligatorias para food vendors. Esto incluye regulaciones sobre higiene, ubicación y supervisión. Para quienes venden arepas, tacos o pasteles en la calle —y que a menudo han esperado años por permisos—, esta regularización puede significar acceso a permisos oficiales, pero también nuevas exigencias (requisitos, tarifas, horarios). Recomendación: asistir a las clínicas de apoyo para vendedores en las oficinas de Small Business Services (SBS) de NYC.

La reforma hará que miles de vendedores ambulantes pasen a la formalidad (Foto: AFP)

MÁS PROTECCIÓN PARA CONDUCTORES DE UBER Y OTRAS APLICACIONES

El 28 de julio entra en vigor una norma que refuerza el derecho a un proceso justo antes de la “desactivación” de una cuenta en plataformas de ride-hailing. Para conductores que dependen de la app para su ingreso, esto significa mayor transparencia y la posibilidad de apelar decisiones. Tip práctico: guarda historial de viajes y comunicaciones con pasajeros; esto ayuda al presentar una apelación.

Los conductores de Uber tendrán una mayor protección en Nueva York (Foto: AFP)

CAMBIAN LAS CONDICIONES LABORALES PARA LOS GUARDIAS DE SEGURIDAD

A partir del 28 de julio los empleadores deberán ofrecer un paquete mínimo que incluya salario base garantizado, vacaciones pagadas y otros beneficios legales. Esto es especialmente relevante para guardias que trabajan en edificios residenciales, tiendas y centros comerciales donde hay alta presencia de trabajadores latinos. Si trabajas en este sector, consulta con tu sindicato o con la División de Trabajo de NY para verificar que tu empleador cumpla con la nueva normativa.

LAS NUEVAS LEYES QUE COMIENZAN EN NUEVA JERSEY

En Nueva Jersey, las novedades de julio afectan derechos laborales y la regulación de bicicletas eléctricas, con impacto directo en repartidores y trabajadores que usan e-bikes para su trabajo.

Nueva ley Fecha Personas afectadas Ampliación de la Ley de Licencia Familiar (NJFLA) 17 de julio Cerca de 400,000 trabajadores adicionales Nuevas normas para bicicletas eléctricas 19 de julio Propietarios y conductores de e-bikes

LA LICENCIA FAMILIAR PROTEGERÁ A MÁS TRABAJADORES

Desde el 17 de julio la NJFLA reduce requisitos de elegibilidad, por lo que más empleados —incluyendo muchos trabajadores en restaurantes, bodegas y construcción— podrán tomar licencias protegidas por motivos familiares sin riesgo de perder su empleo. Ejemplo: un empleado de una tienda en Paterson o Newark podrá ausentarse para cuidado de un familiar cercano y mantener su puesto.

NUEVAS REGLAS PARA LAS BICICLETAS ELÉCTRICAS EN NUEVA JERSEY

El 19 de julio las e-bikes se reclasifican como “bicicletas motorizadas”. Obligaciones: registro en el MVC, seguro de responsabilidad civil y licencia de conducir (o licencia especial para adolescentes de 15–16 años). Menores de 15 años quedarán prohibidos de conducir e-bikes. Esto afecta a muchos repartidores y jóvenes que usan e-bikes en áreas urbanas como Jersey City o Hoboken. Recomendación: registra tu bicicleta y contrata seguro antes de la fecha límite; verifica en la web del NJ MVC las oficinas que ofrecen asistencia y formularios en español.

Comparación rápida: NY vs NJ sobre e-bikes:

Nueva Jersey: registro obligatorio, seguro, licencia para jóvenes 15–16 años, prohibición para menores de 15.

Nueva York: tendencia a flexibilizar algunas reglas; sin embargo, persisten debates por seguridad en Manhattan y boroughs donde aumentan los choques.

RESUMEN DE FECHAS CLAVE