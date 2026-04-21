Ante la nueva normativa impulsada por el gobernador Gavin Newsom, que contempla la conversión automática de oficinas vacías o abandonadas en espacios habitacionales, te explicaré en esta nota cómo se ejecutará este proceso en las distintas comunidades de California , revelándote cuáles son las ciudades que aplicarán esta medida diseñada para atender las necesidades de vivienda de las familias locales.

Bajo el nombre de AB-2074, este ley propone una modificación a las regulaciones de zonificación vigentes con el propósito de habilitar la conversión de áreas comerciales en espacios destinados a uso residencial.

La iniciativa pretende erradicar completamente la crisis habitacional que se está registrando en el estado; actualmente, millones de personas no pueden acceder a una vivienda a causa de dicha problemática.

Debo comentarte que, desde que finalizó la pandemia, una gran cantidad de oficinas quedaron sin uso, ya que las empresas priorizaron el trabajo remoto. Entonces, el gobierno pretende reutilizar estos espacios en beneficio de sus ciudadanos.

Se trata de una nueva oportunidad para que los residentes de California accedan a una vivienda. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cómo funcionará la Ley AB-2074

Esta nueva legislación introduce modificaciones clave para que se transforme el desarrollo urbano en California; se priorizará la flexibilización de las normas de uso de suelo para reconvertir oficinas en viviendas y la creación de distritos habitacionales estratégicamente que estén ubicados cerca de los sistemas de transporte público.

Asimismo, se busca dinamizar el sector mediante la agilización en la gestión de permisos para proyectos inmobiliarios y la implementación de mecanismos de financiamiento estatal para impulsar el inicio y conclusión de obras.

Distintas ciudades de California implementarán esta nueva normativa en beneficios de sus residentes. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

Qué ciudades aplicarán esta normativa AB-2074

Este proyecto abarcará inicialmente en siete ciudades que cuenta con alta demanda habitacional, entre las cuales destacan Los Ángeles, San Diego, San José, San Francisco, Sacramento, Oakland y Long Beach.

Entonces, en estas metrópolis se reconvertirá áreas actualmente subutilizadas en vecindarios dinámicos que integren oferta habitacional, locales comerciales y diversos servicios comunitarios.