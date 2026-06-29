Cumplir con la certificación de smog es un requisito obligatorio y estricto en California para mantener a los automóviles en regla, un trámite que anualmente genera confusión entre miles de automovilistas y cuya omisión puede acarrear severas multas y complicaciones ante las autoridades de tránsito.

Quizás consideres que el proceso para la renovación de registro vehicular solo consiste en pagar, pero en el estado de California es totalmente distinto; es necesario presentar cierta documentación, tal como la certificación de smog.

En caso de no contar con dicha credencial u otros requisitos pendientes, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV, por sus siglas en inglés) puede mantener suspendida la suspensión de tu matrícula.

Qué es un Smog Check

De acuerdo a Safer Smog & Registration , se trata de una revisión técnica que determina si un coche respeta los límites de contaminantes fijados en California; para ello, se analiza el motor, el sistema de escape y otros elementos especiales.

La implementación de este certificado se debe a que el estado ha presentado —históricamente— altos niveles de contaminación del aire producto de los gases que propagan los vehículos, tales como monóxido de carbono, óxidos de nitrógeno y compuestos orgánicos volátiles.

La revisión técnica tiene como propósito identificar si un coche de California cumple con los estándares de emisiones contaminantes. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cuáles son los beneficios del Smog Check

Este mismo portal explica que tramitar este certificado no solo te asegura la renovación del registro vehicular; también mejora el rendimiento del motor de tu auto, consume menos gasolina y permites que la calidad del aire sea ideal para todos los habitantes del estado de California.

Cada cuánto tiempo se debe realizar el Smog Check y qué autos necesitan presentarlo

La web Smog Registration indica que las autoridades estatales exigen la verificación de emisiones contaminantes cada dos años para la mayoría de vehículos matriculados en California, una medida que se aplica a modelos de gasolina, híbridos, de combustibles alternativos y a ciertos motores diésel .

Eso sí, la disposición brinda facilidades para ciertos conductores; aquellos que cuentan con automóviles de modelo reciente pueden evitar temporalmente el examen mediante el pago de una tasa del programa estatal de control.

En el caso de los vehículos eléctricos, motocicletas y los remolques quedan completamente libres de esta obligación.

Las autoridades de California exigen que se ejecute esta revisión cada dos años. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo hacer el Smog Check en California

Revisa si el DMV te envió la notificación de renovación para comprobar si el requisito está vigente.

Asiste a una estación habilitada por la Oficina de Reparación Automotriz de California (BAR).

Antes de pasar la revisión, verifica que no esté encendida la luz de advertencia del motor.

Comprueba si los sistemas electrónicos del coche funcionen correctamente.

El técnico a cargo realizará la evaluación correspondiente y determinará si estás apto para obtener el Smog Check.