Los inmigrantes que viajan a Estados Unidos buscan, en su mayoría, obtener la Green Card . Para evitar complicaciones, es importante que se realicen correctamente los trámites correspondientes. A modo de ejemplo, te compartiré la historia de un extranjero que terminó detenido sorpresivamente cuando presentó su formulario de trabajador extranjero al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) .

También conocido como el formulario I-140, este documento permite que un inmigrante extranjero solicite la residencia permanente legal en Estados Unidos. Esto es lo que quiso presentar el ciudadano jordano, pero no fue transparente en su solicitud.

Con la actual Administración, USCIS está siendo cada vez más riguroso con los procesos migratorios. (Foto: Evgenia Parajanian / iStock)

Según lo indicado por USCIS, los agentes federales decidieron arrestar a esta persona en la oficina de Dallas tras descubrir que intentó efectuar un fraude y tergiversación cuando envió su formulario de trabajador extranjero.

Es más, durante su investigación en conjunto con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) , descubrieron que dicho extranjero no contaba con estatus migratorio legal. Ahora, este ciudadano está bajo custodia a la espera de determinar cuál será su futuro en Estados Unidos.

Teamwork in action! At the Dallas field office, a Jordanian alien was identified for fraud and misrepresentation on an I-140 case involving being out-of-status. After a thorough review and coordination with the @ICEgov, the alien was apprehended without incident. pic.twitter.com/4kMcN0Kd5c — USCIS (@USCIS) September 16, 2025

Consejos para presentar Formulario I-140

UCSIS recomienda a los solicitantes que se debe completar todas las secciones del formulario. En caso no se rellenen todos los campos solicitados, se rechazará de manera automática.

Si presentarás el formulario I-140 junto al I-485, la agencia recomienda que no se combinen los documentos de apoyo. Es importante organizar cada paquete de formulario con su respectivo orden. Finalmente, es necesario que estampes tu firma válida.