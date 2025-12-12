El premio mayor de la lotería Powerball ha alcanzado una cifra estratosférica que capta la atención de todo Estados Unidos: $1,000 millones. Si bien este monto tiene el poder de transformar la vida del afortunado ganador de la noche a la mañana, la pregunta que surge de cara al sorteo del sábado 13 de diciembre es la misma para todos: ¿cuáles son las verdaderas probabilidades de conseguir este gigantesco pozo?

Si bien se se consideraba que el sorteo del pasado miércoles arrojaría al ganador de los $930 millones, esto no fue así; solo permitió que el premio se incremente al monto actual. En dicha ocasión, los números sorteados fueron 10, 16, 29, 33 y 69, junto con el Powerball rojo cuyo dígito fue 22.

A pesar de esto, tres participantes tuvieron la fortuna de obtener un $1 millón. Aunque no se revelaron sus identidades por razones de seguridad, la página web de Powerball precisó que estos nuevos millonarios son residentes de los estados de Maryland, Michigan y Nueva Jersey.

Los números ganadores del sorteo realizado el miércoles 9 de diciembre fueron 10, 16, 29, 33, 69 y 22 (Powerball Rojo). (Foto: Frederic J. Brown / AFP)

Cuáles son las probabilidades de conseguir el premio de $1,000 millones de Powerball

En caso estés entusiasmado por participar en el pronto sorteo de esta lotería, creyendo que podrías ser el ganador de este nuevo ‘jackpot’, te comentaré que las probabilidades de volverte multimillonario son muy escasas.

Según datos de esta lotería, las posibilidades de acertar los cinco números más el Powerball son 1 en 292,2 millones. Sin embargo, hay mejores oportunidades para conseguir premios menores, valorizados entre $4 y $1 millón. Todo dependerá si la suerte está contigo al momento de jugar.

Son escasas las probabilidades de ganar el monto de $1,000 millones de Powerball. (Foto: Saul Loeb / AFP)

Qué números han salido más en los sorteos recientes de Powerball

Si bien no existe un grupo definido como “los números de la suerte”, en términos estadísticos, hay ciertos dígitos que se han repetido con mayor frecuencia en Powerball durante los últimos meses.

Al revisar los archivos de resultados recientes, se visualiza que los números 2, 11, 24, 35 y 65 son los más frecuentes entre las bolas blancas, mientras que los Powerball rojos más comunes son 4, 7 y 19. Es importante mencionarte que cada sorteo es aleatorio o estos números no te aseguran que ganarás el premio mayor.