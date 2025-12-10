Ganar el jackpot del Powerball no es nada fácil. Para llevarte la enorme cantidad de dinero que está en juego necesitas mucha suerte, así que solo queda pensar en positivo. Este miércoles 10 de diciembre habrá un nuevo sorteo. Tras la realización del mismo podrás revisar aquí los resultados y descubrir si alguien se quedó con el premio mayor estimado de $930 millones. ¡No lo olvides!

Es fundamental que sepas que en el Powerball cada ticket cuesta $2 por jugada. Una vez que adquieras uno, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas, y después escoger entre el 1 y el 26 para el Powerball. Dependiendo de la cantidad de números que aciertes, podrás recibir un premio. Sí, así funciona.

¿Dónde se deben reclamar los premios del Powerball?

Si te tocó ganar, ten en cuenta que, según la página oficial del juego de lotería, “los premios deben reclamarse en la jurisdicción donde se compró el boleto ganador. Por lo general, los jugadores pueden reclamar un premio de hasta $600 en cualquier vendedor de lotería autorizado de la jurisdicción donde compraron el boleto. Los premios superiores a $600 pueden reclamarse en algunas oficinas de lotería, dependiendo del importe, y también en la sede central de la lotería”.

Además, es importante que tengas en claro que las fechas de caducidad de los boletos suelen variar entre 90 días y un año. Todo dependerá de la jurisdicción de venta. ¿Dónde puedes conocer la fecha de caducidad? Pues esta suele aparecer en el reverso del ticket. Si en caso no está ahí, puedes hacerle la consulta a la lotería donde adquiriste el billete. Habiéndote indicado ello, te recalco que si bien el premio mayor estimado del Powerball para este miércoles 10 de diciembre es de $930 millones, hay una opción en efectivo de $429.0 millones. ¡Ojo con eso! ¿Te animas a participar en el juego?

Los plazos límite para la venta de boletos del Powerball varían según la jurisdicción. (Foto: MARK RALSTON / AFP)

Resultados del Powerball, miércoles 10 de diciembre

Los números ganadores del Powerball del sorteo del miércoles 10 de diciembre de 2025 fueron X-X-X-X-X, el Powerball fue X y el Power Play X.

¿Alguien ganó el Powerball del miércoles 10 de diciembre de 2025?

Aún no anuncian si alguien se quedó con el premio mayor del Powerball tras el sorteo del miércoles 10 de diciembre de 2025.

Las fechas de caducidad de los boletos del Powerball suelen variar entre 90 días y un año, dependiendo de la jurisdicción de venta. (Foto: GIORGIO VIERA / AFP)

¿Hay que ser ciudadano o residente estadounidense para participar en el Powerball?

La respuesta a esta interrogante es “no”. Según lo indicado por el propio Powerball en su sitio web, “los jugadores de jurisdicciones en las que no se venden boletos de Powerball, ya sea en Estados Unidos o fuera del país, cuando visiten una jurisdicción vendedora, pueden comprar boletos de Powerball a un minorista con licencia o autorizado por la jurisdicción vendedora, si cumplen el requisito de edad legal en la jurisdicción de compra”. A su vez, es necesario saber que “pueden aplicarse impuestos sobre la renta federales y jurisdiccionales a cualquier premio reclamado”.

¿Cuántos sorteos a la semana se realizan en el Powerball?

En total, se realizan tres sorteos del Powerball cada semana: el del lunes, el del miércoles y el del sábado. Todos empiezan cerca de las 11:00 pm ET, 10:00 pm CT, 08:00 pm PT y 09:00 pm MT, y para participar es necesario adquirir un boleto. Cada ticket cuesta $2 por jugada. Si quieres añadirle el Power Play, deberás pagar un dólar extra. Esta opción puede multiplicar tus ganancias (excepto el premio mayor) por 2, 3, 4, 5 o incluso 10 veces, dependiendo del número Power Play sorteado.

Ahora, con respecto a dónde es posible adquirir un boleto de Powerball, te digo que puedes comprar uno en establecimientos autorizados por la lotería, como gasolineras, tiendas de conveniencia y supermercados, que se encuentran ubicados en 45 estados de EE.UU., Washington DC, Puerto Rico y las Islas Vírgenes Estadounidenses.

¿Se puede comprar boletos del Powerball por Internet?

Ojo que algunas loterías permiten a las personas comprar boletos de Powerball por Internet, pero, según la página oficial de Powerball, “el servicio está disponible únicamente para los residentes de esa jurisdicción. La venta de boletos de Powerball por Internet o por correo a través de fronteras jurisdiccionales está restringida. Las loterías pueden negarse a pagar el premio en efectivo de los boletos de Powerball comprados en cualquier sitio web que no sea el suyo”.

Una vez que hayas comprado tu boleto, debes seleccionar cinco números entre el 1 y el 69 para las bolas blancas y escoger un número entre el 1 y el 26 para el Powerball. También existe la opción de que la máquina elija los números al azar por ti. Esto se llama Quick Pick.