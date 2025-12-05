A pocos días de diciembre, el espíritu de las fiestas empieza a sentirse: hacemos listas, revisamos los preparativos para la cena y pensamos en esos regalos que aún no compramos. Como suele suceder en Estados Unidos, Walmart se convierte en el lugar ideal para resolver todo lo pendiente de último momento.

Por eso es sumamente importante que tengas claro que todas las tiendas de Walmart en Estados Unidos cerrarán por 24 horas durante Navidad. No es que sea una novedad absoluta, porque la cadena lo ha hecho en años anteriores, pero igual es el tipo de detalle que, si se nos pasa, puede arruinarnos cualquier plan navideño.

CIERRE TOTAL EN TODAS SUS TIENDAS

Walmart anunció que no abrirá ninguna de sus tiendas físicas el 25 de diciembre. Ese día es uno de los dos feriados del año en los que la empresa detiene por completo su operación en todo Estados Unidos, junto con el Día de Acción de Gracias. La idea es darles un descanso a sus empleados, algo que tiene sentido considerando la gigantesca demanda que manejan, especialmente en la temporada de fin de año.

Ahora, si te preocupa qué hacer antes de Navidad, hay una buena noticia: las tiendas sí estarán abiertas el 24 de diciembre. Lo único que te recomiendo es revisar el horario de la sucursal que te quede más cerca, porque algunas pueden cerrar un poco más temprano dependiendo de la zona y del flujo de clientes.

Walmart no abrirá ninguna de sus tiendas durante el 25 de diciembre (Foto: Walmart)

HORARIOS HABITUALES Y SERVICIOS CON CAMBIOS

En condiciones normales, Walmart abre de 6 a. m. a 11 p. m. todos los días. Sin embargo, servicios como la farmacia, el centro de visión o los módulos de telefonía suelen manejar horarios distintos, sobre todo en fechas festivas. Así que, si necesitas algo específico, vale la pena hacer una consulta rápida antes de ir.

¿CÓMO HACER COMPRAS EL 25 DE DICIEMBRE EN WALMART?

Aunque el 25 de diciembre las puertas físicas estarán cerradas, la tienda en línea de Walmart seguirá operando sin interrupciones. El sitio funciona 24/7 durante todo el año, incluso en días festivos, así que podrás hacer pedidos normalmente desde tu computadora o tu teléfono.

OPCIONES DE ENTREGA Y RECOGIDA

También puedes adelantar tus compras y programarlas para recoger en Nochebuena o pedir entregas que lleguen durante la temporada. Esto suele ser una buena forma de evitar las filas y el caos típico de las fiestas, sobre todo si tienes un calendario cargado o simplemente quieres pasar más tiempo con la familia.

¿POR QUÉ WALMART MANTIENE ESTA MEDIDA?

La compañía ha explicado que este cierre es una forma de reconocer el esfuerzo de sus trabajadores. Y considerando que Walmart es una de las cadenas minoristas más grandes del país, con miles de empleados que sostienen su operación diaria, regalarles ese día libre se vuelve una decisión bastante lógica.

Para quienes suelen dejar compras para el final —y todos lo hemos hecho alguna vez—, el cierre puede complicar un poco las cosas. Pero también es un recordatorio de que conviene organizarse un poco más y aprovechar herramientas como Walmart Online, que puede sacarte del apuro sin tener que moverte de casa.