Este 4 de julio se celebra el 250 aniversario de Estados Unidos, una fecha en la que muchos planean salir de paseo o viajar con familia y amigos, mientras otros optan por quedarse en casa y disfrutar del feriado. Dado que gran parte de la gente querrá festejar, ya sea haciendo compras o comiendo fuera, conviene verificar con anticipación qué tiendas y restaurantes estarán abiertos en este día festivo. Aquí te detallamos cuáles funcionarán, para que no llegues a un lugar y lo encuentres cerrado, evitando así un mal rato y la pérdida de tiempo.

Aunque abrirán, no todos tendrán el mismo horario (Foto: Freepik)

¿CUÁLES SON LAS TIENDAS Y RESTAURANTES QUE ABRIRÁN EL 4 DE JULIO EN EE.UU.?

Si bien es un feriado federal en el que mucha gente descansará por la Independencia de EE.UU., hay varios negocios que sí abrirán sus puertas con total normalidad; así que, si tienes pensado hacer compras para preparar algo o festejar en casa, o planeas salir a comer, te contamos qué tiendas y restaurantes permanecerán abiertos.

Te adelantamos que grandes cadenas como Walmart y Target, y restaurantes como Applebee’s y Chick-fil-A sí atenderán al público este 4 de julio, publicó FOX Business. Lo mejor es revisar el sitio web de cada uno para ir con confianza.

Target: las tiendas estarán abiertas en su horario habitual, aunque lo mejor es confirmar el horario de atención, de acuerdo a un comunicado que lanzó la tienda.

las tiendas estarán abiertas en su horario habitual, aunque lo mejor es confirmar el horario de atención, de acuerdo a un comunicado que lanzó la tienda. Walmart: Las tiendas Walmart están abiertas en su horario habitual, según informó la compañía a FOX Business.

Las tiendas Walmart están abiertas en su horario habitual, según informó la compañía a FOX Business. Kroger: si bien las tiendas estarán abiertas, el horario de las farmacias y clínicas podrían variar.

si bien las tiendas estarán abiertas, el horario de las farmacias y clínicas podrían variar. Club Sam’s: también abrirá sus puertas en horario habitual el 4 de julio.

también abrirá sus puertas en horario habitual el 4 de julio. Whole Foods: pese a que abrirá n feriado, cerrará temprano. “El 4 de julio, la mayoría de las tiendas Whole Foods Market abrirán en su horario habitual y cerrarán temprano, a las 18:00, con algunas excepciones”, según el comunicado proporcionado a FOX Business.

pese a que abrirá n feriado, cerrará temprano. “El 4 de julio, la mayoría de las tiendas Whole Foods Market abrirán en su horario habitual y cerrarán temprano, a las 18:00, con algunas excepciones”, según el comunicado proporcionado a FOX Business. Trader Joe’s: su horario de atención será hasta las 17:00 (hora local).

su horario de atención será hasta las 17:00 (hora local). Dollar General: atenderá en su horario habitual, pero variará de acuerdo a la ubicación de cada tienda.

atenderá en su horario habitual, pero variará de acuerdo a la ubicación de cada tienda. Kohl’s: abrirá sus puertas de 9:00 a 19:00 (hora local), pero también este horario variaría según la ubicación.

abrirá sus puertas de 9:00 a 19:00 (hora local), pero también este horario variaría según la ubicación. Macy’s: pese a que atenderá el 4 de julio, su horario variaría, por lo que debes consultar en su sitio web.

pese a que atenderá el 4 de julio, su horario variaría, por lo que debes consultar en su sitio web. Home Depot: atenderá hasta las 8 de la noche (hora local).

atenderá hasta las 8 de la noche (hora local). CVS: si bien habrá atención al público, algunas tiendas operarán con horario reducido.

si bien habrá atención al público, algunas tiendas operarán con horario reducido. Walgreens: tanto tiendas como sus farmacias operarán en su horario comercial habitual.

tanto tiendas como sus farmacias operarán en su horario comercial habitual. Burger King: aunque sí recibirá clientes, el horario de atención variará según la franquicia. Consultar en su sitio web o app.

aunque sí recibirá clientes, el horario de atención variará según la franquicia. Consultar en su sitio web o app. Chick-fil-A: sus restaurantes en Estados Unidos atenderán con normalidad.

sus restaurantes en Estados Unidos atenderán con normalidad. Chipotle: en un comunicado enviado a FOX Business, la mayoría de sus restaurantes cerrarán a las 3 de la tarde.

en un comunicado enviado a FOX Business, la mayoría de sus restaurantes cerrarán a las 3 de la tarde. Dunkin’: todas sus tiendas abrirán en su horario habitual.

todas sus tiendas abrirán en su horario habitual. KFC: la compañía recomendó consultar con sus establecimientos locales para saber los horarios del 4 de julio.

la compañía recomendó consultar con sus establecimientos locales para saber los horarios del 4 de julio. McDonald’s: si bien abren para atender al público, su horario puede variar de acuerdo con su ubicación.

si bien abren para atender al público, su horario puede variar de acuerdo con su ubicación. Popeyes: “Dado que el horario de los restaurantes se establece a nivel local, los clientes deben consultar el localizador de restaurantes en Popeyes.com o su plataforma de entrega preferida para obtener el horario más actualizado antes de su visita”, informó la compañía a FOX Business.

“Dado que el horario de los restaurantes se establece a nivel local, los clientes deben consultar el localizador de restaurantes en Popeyes.com o su plataforma de entrega preferida para obtener el horario más actualizado antes de su visita”, informó la compañía a FOX Business. Starbucks: variará según la ubicación, por lo que se recomienda consultar con su tienda local.

variará según la ubicación, por lo que se recomienda consultar con su tienda local. Taco Bell: permanecerá abierto en su horario habitual el 4 de julio.

permanecerá abierto en su horario habitual el 4 de julio. Wendy’s: aunque atenderá a la gente en feriado federal, el horario podría variar según su ubicación.

aunque atenderá a la gente en feriado federal, el horario podría variar según su ubicación. Applebee’s: se recomienda a los clientes consultar con su franquicia local para conocer el horario, ya que atenderá con normalidad.

se recomienda a los clientes consultar con su franquicia local para conocer el horario, ya que atenderá con normalidad. Olive Garden: todos sus restaurantes estarán abiertos y atenderán en su horario habitual este feriado.