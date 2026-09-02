Septiembre llega con posibles alivios financieros para determinados residentes y beneficiarios en Estados Unidos. Durante el mes se distribuirán tres pagos distintos, cada uno con requisitos, fechas y grupos elegibles propios. Algunas personas solo podrían recibir uno, mientras que otras tendrían la posibilidad de obtener más de un depósito con pocas semanas de diferencia. A continuación, te contamos cuáles son y qué se necesita para acceder a ellos.

Revisa quiénes pueden obtener cada depósito, las fechas programadas y las condiciones para recibir beneficios de jubilación, discapacidad, alivio tributario o pensiones públicas (Foto: Magnific)

LOS TRES PAGOS QUE LLEGAN EN SEPTIEMBRE DE 2026

A lo largo de septiembre se distribuirán tres beneficios. Aunque la mayoría de las personas solo podrá acceder a uno de los depósitos, algunas podrían recibir más de un pago en semanas cercanas.

1. SEGURO SOCIAL

Los pagos del Seguro Social se depositan los miércoles, y el día que le toca a cada beneficiario depende de su fecha de nacimiento. En el caso de septiembre, los abonos comienzan el 9, pero ¿a quiénes les corresponde exactamente y cómo sigue el calendario?

Cabe mencionar que quienes reciben beneficios del Seguro Social junto con el Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) reciben el depósito en sus cuentas el primer día del mes; es decir el 1 de septiembre. En cuanto a las personas que se jubilaron antes de mayo de 1997, el cheque les llega el 3 de septiembre.

Fecha de depósito Beneficiarios que lo reciben Tipo de pago Martes 1 de septiembre de 2026 Personas que reciben Ingreso de Seguridad Suplementario (SSI) Pago mensual de SSI correspondiente a septiembre. Jueves 3 de septiembre de 2026 Personas que recibían Seguro Social antes de mayo de 1997 Pago mensual regular de Seguro Social. Jueves 3 de septiembre de 2026 Personas que reciben Seguro Social y SSI Pago de Seguro Social; su pago de SSI se deposita el 1 de septiembre. Miércoles 9 de septiembre de 2026 Beneficiarios de Seguro Social nacidos entre el

1 y el 10 de cualquier mes Pago mensual regular de Seguro Social. Miércoles 16 de septiembre de 2026 Beneficiarios de Seguro Social nacidos entre el

11 y el 20 de cualquier mes Pago mensual regular de Seguro Social. Miércoles 23 de septiembre de 2026 Beneficiarios de Seguro Social nacidos entre el 21 y el 31 de cualquier mes Pago mensual regular de Seguro Social.

Requisitos básicos para jubilación

Haber trabajado y cotizado lo suficiente al Seguro Social: normalmente se necesitan 40 créditos (equivalente a unos 10 años de trabajo a tiempo completo).

Tener al menos 62 años si quieres jubilarte de forma anticipada (con cheque reducido) o esperar hasta tu edad plena de jubilación (entre 66 y 67 años según tu año de nacimiento) para recibir el monto completo.

Contar con un número de Seguro Social válido y haber declarado tus ingresos al IRS durante tus años de trabajo.

Requisitos para SSI (Ingreso Suplementario de Seguridad)

Tener 65 años o más, o una discapacidad que cumpla la definición del Seguro Social, o ser una persona ciega, sin importar la edad.

Tener ingresos y recursos muy limitados (el programa está dirigido a personas de bajos recursos, no basta solo con la edad o la discapacidad).

Ser ciudadano estadounidense o cumplir ciertas condiciones como inmigrante calificado y residir en Estados Unidos.

Requisitos para beneficios por incapacidad (SSDI)

Haber trabajado y cotizado un número suficiente de años recientes antes de volverte incapacitado (varía según la edad).

Tener una condición médica grave que te impida trabajar y que se espera dure al menos un año o cause la muerte.

Requisitos para beneficios de sobreviviente

Ser cónyuge, hijo o en algunos casos padre de un trabajador que cotizó al Seguro Social y falleció.

Cumplir con ciertas edades o condiciones (por ejemplo, hijos menores, cónyuge mayor de cierta edad o con hijos a cargo).

2. ANCHOR

ANCHOR (Affordable New Jersey Communities for Homeowners and Renters) es un programa estatal de Nueva Jersey que busca reducir la carga de los impuestos a la propiedad para residentes elegibles, tanto propietarios como inquilinos. Sus pagos de 2026 empiezan a distribuirse el 15 de septiembre, en tandas sucesivas . Los depósitos directos suelen procesarse antes que los cheques enviados por correo, y el plazo puede depender de si el contribuyente fue inscrito automáticamente o tuvo que presentar una solicitud nueva o actualizar datos.

Si el propietario tiene ingresos de hasta US$150,000 pueden recibir US$1,500; si es entre US$150,001 y US$250,000, cobrará US$1,000. En tanto, los inquilinos elegibles reciben US$450, mientras quienes tenían 65 años o más al finalizar 2025 pueden obtener US$700. Cabe precisar que el límite de ingresos para inquilinos es US$150,000.

Requisitos básicos este año

Debes ser residente de Nueva Jersey y haber tenido tu residencia principal en el estado al 1 de octubre de 2025 (es la fecha de referencia de esta ronda actual), señala el sitio web oficial del estado de NJ.

Tu vivienda debe ser tu hogar principal, ya sea como propietario o inquilino; es decir, donde realmente vives, no una casa de vacaciones ni propiedad de inversión.

Debes cumplir con los límites de ingresos brutos del estado: propietarios (ingreso bruto de Nueva Jersey no mayor a US$250,000) e inquilinos (ingreso bruto no mayor a US$150,000).

Requisitos específicos para propietarios

Ser dueño y habitar la vivienda en Nueva Jersey como residencia principal al 1 de octubre de 2025.

Haber pagado el impuesto a la propiedad correspondiente a esa vivienda en el año de referencia (2025 para la ronda actual).

Presentar la solicitud (en línea o en papel) usando el formulario que indica la División de Tributación, respetando la fecha límite de este ciclo (la página oficial indica que el plazo para esta ronda es el 2 de noviembre de 2026), detalla NJ.gov.

Requisitos para inquilinos

Haber vivido como inquilino en Nueva Jersey, en tu residencia principal, al 1 de octubre de 2025.

No vivir en vivienda exenta de impuestos a la propiedad (por ejemplo, ciertos complejos estatales, universitarios u organizaciones sin fines de lucro que están exentas).

Cumplir el límite de ingresos de hasta US$150,000 y presentar la solicitud dentro del plazo que fija el estado.

Adultos mayores y personas con discapacidad.

Personas mayores de 65 años y algunos beneficiarios de Seguro Social por discapacidad pueden combinar ANCHOR con otros programas de alivio al impuesto a la propiedad (como Senior Freeze o Stay NJ), siempre que cumplan las condiciones de cada uno.

Conoce si debes presentar una solicitud, actualizar tus datos o simplemente esperar el depósito, según el programa al que tengas derecho (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

3. CalPERS

CalPERS no es un pago de estímulo ni una ayuda estatal nueva. Es la pensión mensual administrada por el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California para jubilados y beneficiarios que participan en él. El calendario puede resultar confuso porque CalPERS paga el beneficio de un mes al inicio del siguiente. Por ello:

El 1 de septiembre de 2026 se deposita la prestación correspondiente a agosto.

El pago correspondiente a septiembre se envía por correo el 28 de septiembre y se programa para depósito directo el 1 de octubre.

Requisitos

Para recibir una pensión de CalPERS, normalmente debes:

Haber trabajado para un empleador público participante en California.

Acumular el crédito de servicio requerido. Por regla general, se necesita al menos cinco años de crédito de servicio CalPERS. Los afiliados del State Second Tier requieren 10 años. Existen excepciones limitadas, por ejemplo, para ciertos trabajadores permanentes de medio tiempo o personas con servicio recíproco en otro sistema público de jubilación de California

Alcanzar la edad mínima de jubilación que corresponda a tu tipo de membresía. Depende de cuándo ingresaste al sistema y de tu fórmula de jubilación: suele ser 50 años para miembros “classic”, 52 años si toda tu afiliación se obtuvo desde el 1 de enero de 2013 bajo PEPRA y 55 años para integrantes del State Second Tier.

Solicitud de jubilación, la cual debes presentarla ante CalPERS y seleccionar una fecha de retiro.

Separación del empleo. Por lo general, tienes que separarte de todos los empleos cubiertos por CalPERS a partir de la fecha de jubilación. Tras jubilarte, existen reglas y límites si vuelves a trabajar para una entidad que participa en CalPERS.

RESUMEN DE LOS POSIBLES PAGOS EN SEPTIEMBRE