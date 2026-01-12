Con la temporada de impuestos cada vez más cerca, cumplir con el Servicio Interno de Impuestos (IRS, por sus siglas en inglés) representa un reto complejo para muchos residentes en Estados Unidos; sin embargo, existen organizaciones listas para brindar orientación. En el estado de Texas, se han habilitado centros de apoyo donde especialistas ofrecen asesoría gratuita para asegurar que las declaraciones sean precisas y los contribuyentes aprovechen todos los beneficios fiscales disponibles. En esta nota, te revelaré cómo encontrar el centro de atención más cercano a tu hogar y cuáles son los documentos que deberás presentar en tu visita.

Saber declarar es crucial ante este ente regulador de impuestos, ya que, de hacerlo incorrectamente, es alta la probabilidad de que recibas una multa por ‘failure to file’ de hasta el 5% del impuesto adeudado por cada mes o fracción de mes de retraso.

Ante este temor, se hacen presentes los centros para otorgar asesoramientos gratuitos. Por ejemplo, en el estado de la Estrella Solitaria existen organizaciones que suelen realizar este acto bondadoso, bajo programas oficiales con voluntarios certificados, tales como VITA Y TCE.

Declarar impuestos incorrectamente, conllevaría a multas de hasta 5%. (Crédito: pressfoto / freepik)

Si resides en el norte de Texas, específicamente en el área de Dallas-Fort Worth, puedes acudir a Dallas College o a United Way of Tarrant County para obtener ayuda gratuita. Por otro lado, si te encuentras en Houston, las sedes de BakerRipley ofrecen asesoría sin costo.

En caso estés viviendo en Austin o cualquier ciudad del centro de Texas, te recomiendo acceder al programa de ayuda gratuita de Foundation Communities, el cual te ofrecerá Prosper Tax Help, asesoría presencial y atención en el idioma español.

Qué documentos deberás llevar para que obtengas asesoría gratuita

Si bien estos programas no te cobrarán algún dólar para que te brinden asesoría en tu próxima declaración de impuestos, es importante que lleves contigo una lista de documentos necesarios; de no hacerlo, tu cita será reprogramada y perderías tiempo valioso. Aquí te dejo la lista de documentación que se requiere:

Información de tu cuenta bancaria (para depósito directo del reembolso).

Formularios W-2 de todos los empleadores.

Formularios 1099 de bancos u otros pagadores

Registros de transacciones de activos digitales.

Número de Seguro Social o ITIN.

Es sumamente importante saber declarar tus impuestos para evitar inconvenientes. (Crédito: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de 'Gemini')

La fecha límite para presentar la declaración de impuestos en el 2026

De acuerdo con la información de Univision Noticias, el IRS dará inicio a la temporada de impuestos este 26 de enero del 2026, fecha en la cual empezará a recibir formalmente las declaraciones del ejercicio fiscal del año 2025. Esto significa que, una vez se active la convocatoria, los contribuyentes tendrán un mes y medio para que organicen sus documentos y cumplan con sus obligaciones tributarias.