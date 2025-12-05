Encender el vehículo para calentarlo este invierno podría ser un problema, ya que hacerlo sin supervisión se considera una infracción a las normativas sobre inactividad vehicular, lo que puede derivar en multas. A continuación, los estados donde podrías ser sancionado.

Vale precisar que más de 30 estados en EE.UU. tienen leyes contra la inactividad vehicular o anti-idling, las cuales buscan disminuir la contaminación generada por motores encendidos sin supervisión, además previene robos de autos.

Más de 30 estados aplican sanciones por dejar sin supervisión el vehículo cuando se enciende para calentarlo (Foto referencial: Pixabay)

LOS ESTADOS DONDE MULTAN POR CALENTAR UN AUTO SIN SUPERVISIÓN

De acuerdo con cada estado, las sanciones pueden variar; por ejemplo, en algunas jurisdicciones se aplican cuando la unidad está estacionada en una vía pública, mientras que en otros por exceder un límite de tiempo.

Es importante mencionar que en algunos estados se encuentra permitido dejar funcionando el vehículo en la entrada de tu casa, pero debe tener cuidado, ya que los delincuentes pueden estar al acecho, publica El Diario.

En el condado de Maricopa, Arizona. Es ilegal si dejas el motor encendido por más de cinco minutos.

Es ilegal si dejas el motor encendido por más de cinco minutos. En estados como Georgia y Pensilvania. Se amplía el límite cuando las temperaturas bajan de forma considerable.

Se amplía el límite cuando las temperaturas bajan de forma considerable. En Colorado. El “puffing” es ilegal si el coche queda solo. Se aplicarán multas estatales y municipales.

El “puffing” es ilegal si el coche queda solo. Se aplicarán multas estatales y municipales. En Ohio. Prohíbe dejar el coche en marcha e inatendido. Si no cumples con la ley te harás acreedor de una multa de US$150.

Prohíbe dejar el coche en marcha e inatendido. Si no cumples con la ley te harás acreedor de una multa de US$150. En West Virginia. Si no apagas el motor ni retiras la llave y pones freno, serás sancionado con un delito menor con multas crecientes.

Si no apagas el motor ni retiras la llave y pones freno, serás sancionado con un delito menor con multas crecientes. En Luisiana. La ley exige apagar el motor, bloquear el encendido y retirar la llave al dejarlo solo.

La ley exige apagar el motor, bloquear el encendido y retirar la llave al dejarlo solo. En Washington. Aquí la ley estatal prohíbe que un vehículo permanezca en marcha e inatendido, incluso al “calentarlo”.

Los estados que aplican leyes anti-idling: Arizona, California, Colorado, Connecticut, Delaware, Distrito de Columbia, Georgia, Hawái, Illinois, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nevada, New Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York, Ohio, Oregon, Pensilvania, Rhode Island, Carolina del Sur, Texas, Utah, Vermont, Virginia, Washington, Wisconsin y Wyoming.