Construir una base financiera sólida es un objetivo para quienes residen en Estados Unidos , dado que el ahorro permite enfrentar emergencia inesperadas con mayor seguridad. Ante la duda común sobre cuál es el monto ideal para un fondo de reserva, en esta nota te detallaré la cifra exacta que debes ahorrar en relación con los ingresos que percibes mensualmente. Conoce esta información para que estés mejor preparado para un futuro.

En el momento menos oportuno, aparece una emergencia médica, te comunican que no continuarás en el trabajo o necesitas realizar un gasto fuerte. Como se trata de algo inesperado, suele impactar de manera económica.

Según información de la Reserva Federal (FED, por sus siglas en inglés), la mayoría de adultos que residen en este país no están preparados ante una eventual emergencia, ya que no poseen los fondos suficientes para cubrir tres meses de gastos.

Para agravar la situación, el costo de vida en este país ha ocasionado que muchas familias no tengan la posibilidad de ahorrar , pues necesitan pagar una renta, comprar alimentos y pagar un transporte para movilizarse a distintos lugares.

A pesar de esta situación, es sumamente importante seguir esta práctica financiera, ya que, a largo plazo, ayudaría de manera considerable.

Una razón que no le permite ahorrar a las familias que radican en EE.UU. es el alto costo de vida de este país. (Crédito: Imagen referencial creada por El Comercio MAG usando la IA de Gemini)

Cuánto se debería ahorrar, según la regla general

Los expertos en finanzas sugieren mantener un fondo de emergencia capaz de cubrir entre tres a seis meses de gastos esenciales. Dicha cifra tiene que cubrir los costos de vivienda (renta o hipoteca), alimentación, transporte y el pago de servicios básicos.

Para la Oficina de Protección Financiera del Consumidor (CFPB, por sus siglas en inglés), ahorrar en dicho periodo de tiempo es lo ideal, pues así podrás estabilizar tu situación financiera. “Tener un fondo de emergencia pueda ayudar a evitar el uso de crédito en momentos difíciles”, señaló la oficina citada.

Es importante que ahorres dinero entre 3 a 6 meses. El monto obtenido se debe derivar a posibles emergencias. (Crédito: Freepik / Imagen referencial)

Cuánto se debe ahorrar en EE.UU. en caso de emergencia, según tus ingresos

Debes tener en cuenta que la regla general dependerá netamente de tus niveles de ingresos y gastos que realizas de manera mensual. De esa manera, estarás mejor preparado ante una emergencia imprevista:

Si percibes ganancias de $2,000 cada mes: necesitas ahorrar entre $6,000 y $12,000 .

cada mes: necesitas ahorrar entre . Si percibes ganancias de $3,500 cada mes: necesitas ahorrar entre $10,500 y $21,000 .

cada mes: necesitas ahorrar entre . Si percibes ganancias de $5,000 cada mes: necesitas ahorrar entre $15,000 y $30,000.