Los próximos meses marcarán un cambio importante en la política de Florida que no solo movilizará a votantes habituales, sino también a familias de inmigrantes, obreros de la construcción, propietarios de negocios latinos y comunidades cubana, puertorriqueña y venezolana que siguen de cerca lo que pasa en Tallahassee. DeSantis sigue en funciones y mantiene una agenda activa en asuntos que impactan la vida cotidiana —educación, inmigración, seguros de vivienda, transporte y empleo—, pero su permanencia en el cargo tiene un límite claro. Conocer la fecha en que concluye oficialmente su mandato y las disposiciones constitucionales que le impiden buscar otro periodo es esencial para comprender el calendario electoral de 2026, planificar la cobertura local y decidir apoyos en campañas que a menudo se dirimen en ferias barriales, centros culturales y programas de radio en español del sur de la Florida.

Si vives en Florida —ya sea en Miami-Dade, Broward, Hillsborough o el corredor entre Orlando y Kissimmee— o sigues la política estatal desde fuera, esto es lo que debes saber sobre fechas, límites constitucionales y qué se viene para 2026.

Ron DeSantis asumió como gobernador de Florida por primera vez en el 2019 (Foto: AP)

¿CUÁNDO TERMINA EL MANDATO DE RON DESANTIS?

El mandato de Ron DeSantis concluirá oficialmente el 12 de enero de 2027. Ese día asumirá el gobernador electo en las elecciones programadas para el 3 de noviembre de 2026.

Aunque la votación será en noviembre, el relevo no es inmediato: como es habitual en Florida, existe un periodo de transición entre la elección y la toma de posesión que permite al equipo entrante preparar la administración estatal.

Fechas clave del cambio de gobierno en Florida:

Elección del nuevo gobernador: 3 de noviembre de 2026

Fin del mandato de Ron DeSantis: 12 de enero de 2027

Toma de posesión del nuevo gobernador: 12 de enero de 2027

¿POR QUÉ RON DESANTIS NO PUEDE BUSCAR LA REELECCIÓN?

La Constitución de Florida limita a los gobernadores a dos mandatos consecutivos. Eso permite una reelección inmediata por un segundo periodo, pero impide una tercera candidatura de forma consecutiva.

En el caso de DeSantis:

Primer mandato: asumió el 8 de enero de 2019.

Reelección en 2022.

Segundo mandato: comenzó en enero de 2023.

Fin del segundo período: 12 de enero de 2027.

Por eso no podrá figurar como candidato en las elecciones estatales de 2026.

EL RECORRIDO DE RON DESANTIS AL FRENTE DE FLORIDA

Desde 2019, DeSantis ha dirigido un estado en pleno crecimiento urbano y demográfico. Sus prioridades han incluido:

Seguridad pública.

Cambios en educación (leyes sobre contenido curricular y escuelas charter).

Políticas migratorias y relaciones con la comunidad latina.

Reducción de impuestos y estímulos al empleo.

Respuesta y manejo de huracanes y emergencias.

Reformas en el mercado de seguros de viviendas.

En 2022 obtuvo una victoria amplia que consolidó su segundo mandato y reforzó la presencia republicana en el gobierno estatal.

¿QUÉ PASARÁ DESPUÉS DE LAS ELECCIONES DE 2026?

La campaña para la gobernación intensificará su ritmo durante 2025 y 2026. Los candidatos comenzarán a recorrer condados clave —Miami-Dade, Hillsborough (Tampa), Orange (Orlando) y Duval (Jacksonville)— y a participar en eventos comunitarios, foros en iglesias y programas radiales en español, lugares donde muchas familias hispanas acostumbran a informarse.

El ganador del 3 de noviembre de 2026 asumirá el 12 de enero de 2027, lo que permitirá el periodo de transición y la designación de secretarios estatales (Department heads) que administrarán áreas como transporte, educación y manejo de emergencias.

Ron DeSantis dejará el cargo de gobernador de Florida en enero de 2027 (Foto: AFP)

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