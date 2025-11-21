Las preocupaciones sobre la recepción puntual de los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) han cobrado fuerza en las últimas semanas. Tras el cierre del gobierno federal, millones de hogares quedaron en espera de un comunicado oficial por parte del Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA). La incertidumbre aumentó porque algunos estados sólo pagaron una parte, otros lo hicieron de manera irregular y algunos, directamente, no pudieron depositar los fondos.​

Con el fin del cierre gubernamental y la firma de la ley de financiación por parte del presidente Donald Trump, finalmente se aclaró el panorama: los pagos de diciembre retomarán su calendario regular. Esa confirmación trae algo de estabilidad. Sin embargo, muchos beneficiarios buscan tener claro el día exacto en que recibirán su depósito.

SNAP vuelve a la normalidad con su habitual calendario (Foto: AFP)

EL CIERRE DEL GOBIERNO Y EL IMPACTO EN SNAP

El prolongado cierre de 43 días generó retrasos, litigios y mensajes contradictorios sobre la disponibilidad de fondos para un programa que ayuda a unos 42 millones de personas en Estados Unidos. En algunos casos, los estados pudieron cubrir pagos de emergencia; en otros, la incertidumbre fue total.

Con la reapertura del gobierno, el USDA comunicó que los pagos de diciembre seguirán el cronograma habitual que cada estado aplica según sus propios criterios, como número de caso, inicial del apellido o distribución general en un único día.

CALENDARIO DE PAGOS SNAP PARA DICIEMBRE POR ESTADO

Estado / Territorio Fechas de pago Alabama Del 4 al 23 de diciembre Alaska 1 de diciembre Arizona Del 1 al 13 de diciembre Arkansas Del 4 al 13 de diciembre California Del 1 al 10 de diciembre Colorado Del 1 al 10 de diciembre Connecticut Del 1 al 3 de diciembre Delaware Del 2 al 23 de diciembre Distrito de Columbia Del 1 al 10 de diciembre Florida Del 1 al 28 de diciembre Georgia Del 5 al 23 de diciembre Guam Del 1 al 10 de diciembre Hawái Del 3 al 5 de diciembre Idaho Del 1 al 10 de diciembre Illinois Del 1 al 20 de diciembre Indiana Del 5 al 23 de diciembre Iowa Del 1 al 10 de diciembre Kansas Del 1 al 10 de diciembre Kentucky Del 1 al 19 de diciembre Luisiana Del 1 al 23 de diciembre Maine Del 10 al 14 de diciembre Maryland Del 4 al 23 de diciembre Massachusetts Del 1 al 14 de diciembre Michigan Del 3 al 21 diciembre Minnesota Del 4 al 13 de diciembre Misisipi Del 4 al 21 de diciembre Misuri Del 1 al 22 de diciembre Montana Del 2 al 6 de diciembre Nebraska Del 1 al 5 de diciembre Nevada Del 1 al 10 de diciembre Nuevo Hampshire 5 de diciembre Nueva Jersey Del 1 al 5 Nuevo México Del 1 al 20 de diciembre Nueva York Del 1 al 9 de diciembre Carolina del Norte Del 3 al 21 de diciembre Dakota del Norte 1 de diciembre Ohio Del 2 al 20 de diciembre Oklahoma Del 1 al 10 de diciembre Oregón Del 1 al 9 de diciembre Pensilvania Del 3 al 14 de diciembre Puerto Rico Del 4 al 22 de diciembre Rhode Island 1 de diciembre Carolina del Sur Del 1 al 19 de diciembre Dakota del Sur 10 de diciembre Tennessee Del 1 al 20 de diciembre Texas Del 1 al 28 de diciembre Utah 5, 11 y 15 de diciembre Islas Vírgenes 1 de diciembre Vermont 1 de diciembre Virginia Del 1 al 7 de diciembre Washington Del 1 al 20 de diciembre Virginia Occidental Del 1 al 9 de diciembre Wisconsin Del 1 al 15 de diciembre Wyoming Del 1 al 4 de diciembre

EL INCIERTO FUTURO DE SNAP PARA MUCHOS CIUDADANOS

Aunque en diciembre los pagos regresan a la normalidad, el programa entra en una nueva etapa marcada por reglas más estrictas. La ley aprobada impone cambios que afectarán especialmente a adultos en edad laboral sin dependientes directos.

El nuevo marco establece que adultos entre 18 y 64 años que sean físicamente capaces y no tengan dependientes deben cumplir al menos 80 horas mensuales de trabajo, voluntariado o capacitación laboral. Además:

Se incluye a adultos con hijos de 14 años o más.

Ya no existen exenciones automáticas para personas sin hogar, veteranos o jóvenes que salieron del sistema de foster care.

Las únicas exenciones automáticas que permanecen son para ciertos grupos nativo-americanos.

Quienes no cumplan con estas horas solo podrán recibir SNAP durante tres meses dentro de un período de tres años.

Por otro lado, de acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO), alrededor de 2.4 millones de personas perderán su acceso a SNAP entre 2025 y 2034 debido a los nuevos requisitos. En promedio, 90,000 inmigrantes legales al mes también quedarían fuera por los cambios en los criterios de elegibilidad migratoria.

Los grupos de inmigrantes legales que seguirán calificando incluyen:

Residentes permanentes legales con más de cinco años de residencia.

Migrantes de Cuba y Haití.

Personas bajo el acuerdo COFA.

Quedan excluidos refugiados, asilados, titulares de ciertas visas de permanencia prolongada, algunos residentes permanentes con menos de cinco años en el país, y víctimas de tráfico humano.

Antes del cambio legislativo, los estados podían otorgar exenciones en áreas con baja disponibilidad laboral, incluso si no abarcaban todo el condado. Ahora, solo pueden hacerlo cuando:

El condado registra más del 10% de desempleo, o

En Alaska y Hawái, cuando la tasa estatal es 1.5 veces la tasa nacional.