A pesar de que hace más de una semana comenzó 2026, mucha gente en Estados Unidos se pregunta cuándo es el próximo feriado federal en el país norteamericano para planificar algún viaje corto, paseo, salida con amigos o simplemente descansar en casa. Si también eres uno de los que se hace esa interrogante, te la contestamos a continuación.

Antes de precisarte dicha información, te comentamos que el Gobierno de los EE.UU. reconoce oficialmente 11 días festivos a lo largo del año.

En feriados, las instituciones gubernamentales de Estados Unidos permanecen cerradas (Foto: Freepik)

¿CUÁNDO ES EL PRÓXIMO DÍA FESTIVO EN ESTADOS UNIDOS?

Tras haber iniciado 2026 con un feriado federal el pasado 1 de enero, aún queda otro día festivo este primer mes del año. Se trata del Día de Martin Luther King, Jr., que cae el 19 de enero, el cual se celebra el tercer lunes de enero, en un día cercano a su cumpleaños.

Martin Luther King Jr., también conocido como MLK Jr., nació el 15 de enero de 1929 en Atlanta, Georgia. fue un ministro y activista bautista estadounidense que se convirtió en el portavoz y líder más visible del movimiento de derechos civiles desde 1955 hasta su asesinato en 1968.

¿POR QUÉ SE CELEBRA EL DÍA DE MARTIN LUTHER KING, JR.?

Se conmemora el Día de Martin Luther King, Jr. en honor a su liderazgo a favor de los derechos civiles y contra la desigualdad racial. Su discurso más recordado fue “I have a Dream” (Tengo un sueño), dado ante más de 200,000 personas en Washington, D.C.

Además de desarrollar una labor al frente del movimiento por los derechos civiles para los afroestadounidenses, participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esta razón fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Cuatro años después, el 4 de abril de 1968, fue asesinado en Memphis por un segregacionista blanco.

Martin Luther King Jr., invitado a Francia por el Comité Franco-Americano de Apoyo a la Integración Racial, pronuncia un discurso el 28 de marzo de 1966 en el Palacio de Deportes de París durante la Noche de los Derechos Civiles, organizada por el Movimiento por la Paz, en la que participaron numerosos militantes y personalidades (Foto: AFP)

¿DESDE QUÉ AÑO ES UN FERIADO FEDERAL?

El 2 de noviembre de 1983, el presidente Ronald Reagan firmó una ley para crear un día festivo en su honor el cual denominó el Día de Martin Luther King Jr.

Los primeros estados lo aplicaron en 1986, pero fue el 17 de enero de 2000 que este día festivo fue celebrado de manera oficial en los 50 estados de EE.UU.

¿DE QUÉ MANERA SE CELEBRA EL DÍA DE MARTIN LUTHER KING JR.?

Millones de personas en todo el país aprovechan este feriado federal para realizar trabajos a favor de sus comunidades, tal como lo hizo Martin Luther King, Jr. en vida.

En su nombre, se realizan eventos, homenajes y marchas en diferentes partes de los Estados Unidos. Por lo tanto, las oficinas del Gobierno, los bancos y algunos negocios del sector privado permanecen cerrados.