Como millones de personas en Estados Unidos reciben ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, por sus siglas en inglés), muchos se encuentran pendientes de las fechas de depósito; y no es para menos, ya que este beneficio alimentario se ha convertido en el único monto que reciben para llenar sus despensas. Si te encuentras en Nueva York y Nueva Jersey, aquí te contamos cuáles son las próximas fechas exactas de pago de marzo y cómo consultar tu saldo en la tarjeta EBT.

Vale precisar que los montos máximos a recibir por SNAP dependen del número de integrantes del hogar, así tenemos que una persona cobrará hasta US$290 al mes, dos personas recibirán más de US$530 mensuales y cuatro personas pueden superar los US$900 al mes. Esto en base a los ingresos reportados.

Son millones las familias en Estados Unidos que dependen de los beneficios de SNAP para comprar alimentos todos los meses (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando la IA de Perplexity)

FECHAS DE LOS DEPÓSITOS DE SNAP EN NUEVA YORK Y NUEVA JERSEY EN MARZO

Las fechas de depósitos de SNAP varían. En el estado de Nueva York se realiza entre el 1 y el 9 de cada mes, según el número de caso, mientras que en NYC de acuerdo con el “toe digit” del expediente. En Nueva Jersey se paga entre el 1 y el 5, también de forma escalonada por número de caso. De acuerdo con el calendario estatal del programa, los siguientes depósitos se realizarán:

Pagos de SNAP en Nueva York

En marzo de 2026, los pagos de SNAP en Nueva York siguen el calendario habitual. Conoce las fechas exactas según tu caso.

En todo el estado (fuera de NYC), los beneficios se depositan de acuerdo con el último dígito de tu número de caso:

Si tu caso termina en 0 o 1: tu depósito es 1 de marzo

tu depósito es 1 de marzo Si tu caso termina en 2: tu depósito es 2 de marzo

tu depósito es 2 de marzo Si tu caso termina en 3: tu depósito es 3 de marzo

tu depósito es 3 de marzo Si tu caso termina en 4: tu depósito es 4 de marzo

tu depósito es 4 de marzo Si tu caso termina en 5: tu depósito es 5 de marzo

tu depósito es 5 de marzo Si tu caso termina en 6: tu depósito es 6 de marzo

tu depósito es 6 de marzo Si tu caso termina en 7: tu depósito es 7 de marzo

tu depósito es 7 de marzo Si tu caso termina en 8: tu depósito es 8 de marzo

tu depósito es 8 de marzo Si tu caso termina en 9: tu depósito es 9 de marzo

En la ciudad de Nueva York (los cinco boroughs), las fechas dependen del “toe digit” (penúltimo dígito del número de caso). Los pagos se depositan:

Toe digit 1: tu depósito es 5 y 19 de marzo

tu depósito es 5 y 19 de marzo Toe digit 2: tu depósito es 4 y 18 de marzo

tu depósito es 4 y 18 de marzo Toe digit 3: tu depósito es 5 y 19 de marzo

tu depósito es 5 y 19 de marzo Toe digit 4: tu depósito es 6 y 20 de marzo

tu depósito es 6 y 20 de marzo Toe digit 5: tu depósito es 9 y 23 de marzo

tu depósito es 9 y 23 de marzo Toe digit 6: tu depósito es 10 y 24 de marzo

tu depósito es 10 y 24 de marzo Toe digit 7: tu depósito es 11 y 25 de marzo

tu depósito es 11 y 25 de marzo Toe digit 8: tu depósito es 12 y 26 de marzo

tu depósito es 12 y 26 de marzo Toe digit 9: tu depósito es 13 y 27 de marzo

Pagos de SNAP en Nueva Jersey

En Nueva Jersey, en marzo de 2026 los beneficios SNAP se depositan entre el 1 y el 5, según el número de caso. El calendario es:

Caso (7.ᵉʳ dígito) termina en 1 o 2: tu depósito es 1 de marzo

tu depósito es 1 de marzo Caso termina en 3 o 4: tu depósito es 2 de marzo

tu depósito es 2 de marzo Caso termina en 5 o 6: tu depósito es 3 de marzo

tu depósito es 3 de marzo Caso termina en 7 o 8: tu depósito es 4 de marzo

tu depósito es 4 de marzo Caso termina en 9 o 0: tu depósito es 5 de marzo

tu depósito es 5 de marzo En el condado de Warren, todos los beneficiarios reciben el pago el 1 de marzo, sin importar el número de caso.

Los beneficios SNAP son vitales para millones de personas en Estados Unidos (Foto: Gobierno de Texas)

ASÍ PUEDES CONSULTAR TU SALDO EN LA TARJETA EBT

Hay varias maneras de consultar el saldo de tu tarjeta EBT. Escoge la que más te guste: