Si acostumbras ir seguido a Costco cada vez que necesitas algo para tu casa, debes tener en cuenta que en mayo habrá un día en el que todas las tiendas de la cadena en Estados Unidos estarán cerradas durante 24 horas. Este paro temporal incluirá a todas las sucursales del país, por lo que es recomendable organizar tus compras con tiempo para no quedarte sin artículos justo en esa fecha. Más adelante te contaremos cuál será ese día y la razón de esta decisión.

¿QUÉ FECHA DE MAYO COSTCO CERRARÁ TODAS SUS SUCURSALES Y POR QUÉ?

Costco cerrará todas sus sucursales en Estados Unidos el lunes 25 de mayo, feriado por el Memorial Day (Día de los Caídos, en español). Así que, si justo ese día pensabas ir a comprar para una reunión, para recibir visitas o para surtir la despensa aprovechando tu día libre, no podrás hacerlo, ya que ninguna de sus tiendas estará atendiendo al público.

Por eso, lo más conveniente es adelantar tus compras unos días o dejarlas para el día siguiente, ya que la cadena retomará la atención al público el martes 26. Pero si necesitas hacer una compra urgente esa fecha, podrás acudir a otros supermercados como Walmart o Target, que sí permanecerán abiertos.

Cabe mencionar que, a diferencia de otros comercios, Costco es una de las tiendas que respeta más días festivos durante el año. Por lo tanto, además del Memorial Day, la empresa tiene previstas otras jornadas de cierre en los próximos meses.

La cadena mayorista cerrará todas sus sucursales en EE.UU. por 24 horas en mayo, por lo que los clientes deberán adelantar o postergar sus compras para ese día. En la imagen, clientes caminan por el estacionamiento de una tienda Costco en Chicago, Illinois, el 2 de diciembre de 2025 (Foto: Scott Olson / Getty Images / AFP)

¿Qué es el Memorial Day?

El Memorial Day (Día de los Caídos) es un feriado nacional en Estados Unidos que se conmemora el último lunes de mayo y está dedicado a recordar a los miembros de las Fuerzas Armadas que murieron en servicio.

Nació después de la Guerra Civil como una fecha para rendir homenaje a los soldados de la Unión que perdieron la vida, pero con los años se amplió para incluir a todos los militares fallecidos en guerras posteriores.

¿CUÁLES SON LOS SERVICIOS QUE CIERRAN EN EE.UU. DURANTE MEMORIAL DAY?

El cierre no se limita solo a las tiendas minoristas. En Memorial Day, varias instituciones y servicios detienen sus actividades habituales: oficinas gubernamentales, tribunales y escuelas no abren sus puertas; los bancos y las bolsas de valores permanecen sin operar; y los servicios postales y de entrega funcionan con restricciones.

Aun así, la mayoría del comercio continúa activo, lo que hace que la decisión de Costco de no abrir ese día llame todavía más la atención.

LAS OTRAS FECHAS DE 2026 QUE COSTCO NO ATENDERÁ EN EE.UU.

3 de julio 2026: Día de la Independencia

Día de la Independencia 7 de septiembre 2026: Labor Day, Día del Trabajo, en español

Labor Day, Día del Trabajo, en español 26 de noviembre 2026: Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias, en español

Thanksgiving Day, Día de Acción de Gracias, en español 25 de diciembre 2026: Navidad