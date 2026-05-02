Costco ha renovado su emblemático combo de hot dog tras décadas de vigencia al introducir una nueva opción de bebida, un cambio en el menú que ya está atrayendo la atención del público. Para que sepas más detalles sobre esta nueva apuesta realizada por esta empresa, te invito a leer los siguientes párrafos, especialmente si eres amante de esta tradicional oferta.

Desde los años 80, la empresa ha ofrecido este combo a tan solo $1.50 y no ha modificado su valor a pesar de la inflación que incrementaba en el país con el pasar de los años; entonces, se presenta como una opción asequible para los residentes del país.

Tradicionalmente, esta promoción consiste en un pan con hot dog y un refresco de soda de 20 oz con recargas ilimitadas . Debido a la cantidad de años vigente de este combo, los habituales clientes creyeron que no existiría alguna modificación, pero ya se anunció una nueva implementación.

Pese a la inflación en el país, este combo ha mantenido fielmente su precio. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP)

Según información de Telemundo 20 San Diego , ahora la cadena permitirá que los clientes opten por una botella de agua Kirkland Signature de 16.9 oz; esto no significa que el refresco de fuente desaparezca, solo se trataría de una nueva opción de consumo.

Por su parte, Ron Vachris, CEO de Costco, confirmó que este cambio no afectará el precio tradicional, ya que se mantendrá en $1.50, así lo detalló el medio Univision Arkansas .

Eso sí, para que accedas al área de comida de Costco, es necesario que seas socio; para ello, debes presentar una tarjeta de membresía para realizar las compras. Esta nueva regla fue implementada en el año 2024.

Tradicionalmente, el acompañante del pan con hot dog es el refresco de soda de 20 oz. (Crédito: Patrick T. Fallon / AFP)

Un cambio aceptado por los fieles al hot dog

Posiblemente imagines que la inclusión de una botella de agua como opción de bebida significaría el rechazo por parte de los habituales clientes que consumen este combo, pero es todo lo contrario.

Ciertos usuarios se sintieron conformes con esta nueva alternativa implementada por la empresa, ya que pretenden disfrutar del clásico hot dog sin necesidad de ingerir bebidas azucaradas con la finalidad de cuidar su salud.