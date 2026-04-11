Si eres de los que va con frecuencia a Costco cada vez que necesita algo para la casa, ten en cuenta que en mayo habrá un día en el que la cadena estadounidense no abrirá sus puertas durante 24 horas. El cierre será total en todas sus sucursales del país, así que lo más recomendable es planificar tus compras con tiempo para no quedarte sin productos ese día. Más adelante te explicaremos exactamente en qué fecha ocurrirá y cuál es el motivo.

A diferencia de otros supermercados, Costco acata varios feriados al año (Foto: AFP)

¿QUÉ DÍA DE MAYO COSTCO CERRARÁ TODAS SUS SUCURSALES Y POR QUÉ?

Todas las sucursales de Costco en Estados Unidos cerrarán sus puertas el lunes 25 de mayo, feriado por el Memorial Day (Día de los Caídos, en español). Por tanto, si esa fecha estabas pensando realizar compras para una reunión, visita o abastecer tu alacena, aprovechando que descansas, no podrás hacerlo porque en ninguna de sus tiendas habrá atención al público.

Por tal motivo, es mejor planificar tus compras para días antes o incluso al día siguiente, ya que la cadena volverá a atender a sus clientes el martes 26.

Vale precisar que a diferencia de otras cadenas, Costco es de las tiendas que más días festivos respeta a lo largo del año. Además del Memorial Day, la compañía tiene previstas otras fechas de cierre en lo que resta del año.

Ten en cuenta que si necesitas realizar compras urgente, otros supermercados como Walmart y Target estarán abiertos ese día.

¿Qué es el Memorial Day?

Memorial Day es un feriado federal en EE.UU. que se celebra el último lunes de mayo y está dedicado a honrar a los militares estadounidenses que murieron mientras servían en las Fuerzas Armadas.

Originalmente surgió tras la Guerra Civil para recordar a los soldados caídos de la Unión, pero con el tiempo se extendió a todos los que fallecieron en conflictos posteriores.

El origen del Memorial Day se remonta a la época de la Guerra Civil estadounidense (Foto: AFP)

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