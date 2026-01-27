Conoce el Anexo 1-A del IRS, un nuevo formulario del IRS: saber cómo llenarlo te traerá varios beneficios

La temporada de impuestos 2026 llega con una novedad clave para millones de contribuyentes en Estados Unidos: el nuevo Anexo 1-A del IRS, un formulario que aterriza en plena realidad de quienes viven de las propinas, hacen horas extra o ya pasaron los 65 años, desde meseros en Miami o Houston, hasta trabajadores de warehouse en Nueva Jersey o repartidores en Los Ángeles. El Servicio de Impuestos Internos habilitó oficialmente el inicio de la temporada de presentación el 26 de enero y fijó como fecha límite el 15 de abril, manteniendo la posibilidad de pedir una extensión para quienes necesitan más tiempo, algo muy común entre contribuyentes que tienen más de un trabajo, ingresos por “side hustles” o cambian de estado durante el año. En este contexto, entender qué es el Anexo 1-A, cómo se llena y quién realmente califica puede marcar la diferencia entre una declaración básica y otra que aprovecha al máximo las nuevas deducciones creadas por la ley One Big Beautiful Bill Act (OBBBA), vigente a partir del año fiscal 2025.

¿QUÉ ES EL NUEVO ANEXO 1-A DEL IRS?

El Anexo 1-A es un formulario complementario al Formulario 1040 que se utiliza, por primera vez, para reclamar una serie de deducciones especiales sobre propinas, horas extras, intereses de préstamos de autos y un beneficio extra para adultos mayores. Estas deducciones se introdujeron mediante la OBBBA y aplican, en principio, para los años fiscales de 2025 a 2028, con el objetivo de aliviar la carga tributaria sin complicar demasiado la declaración.

En la práctica, el Anexo 1-A funciona como un puente entre las nuevas reglas y la declaración tradicional: en vez de que el contribuyente tenga que interpretar avisos técnicos del Tesoro, solo debe trasladar ciertos montos al formulario siguiendo las instrucciones del IRS. Esto resulta especialmente útil para contribuyentes hispanos que trabajan en sectores como restaurantes, construcción, limpieza o delivery, donde las propinas y las horas extra son parte importante del ingreso mensual.

DEDUCCIONES PRINCIPALES DEL ANEXO 1-A

Aquí es donde el Anexo 1-A se vuelve realmente relevante para el bolsillo de la clase trabajadora y de los adultos mayores. Las nuevas deducciones buscan que el ingreso sujeto a impuestos se reduzca sin necesidad de detallar deducciones, algo clave para quienes normalmente usan la deducción estándar.

Deducción por propinas calificadas

Los trabajadores que reciben propinas pueden deducir hasta US$25,000 anuales en propinas calificadas.

La deducción empieza a eliminarse gradualmente cuando el ingreso bruto ajustado modificado (MAGI) supera los US$150,000, o US$300,000 en declaraciones conjuntas.

Para reclamarla, el IRS exige que el trabajador tenga número de Seguro Social válido y que las propinas estén debidamente reportadas en la nómina o registros equivalentes.

Esta medida impacta directamente a sectores donde la comunidad hispana es mayoría: restaurantes, hoteles, servicios de belleza, servicios de rideshare y entregas de comida, entre otros.

Deducción por horas extras (“no tax on overtime”)

La disposición conocida como “no tax on overtime” permite deducir la parte del pago que excede el salario regular, es decir, la porción “premium” del pago de tiempo y medio, no todo el monto recibido por horas extra.

Límite anual: US$12,500 para contribuyentes solteros y US$25,000 para declaraciones conjuntas.

Esta deducción también se somete a la eliminación gradual a partir de US$150,000 de MAGI (soltero) o US$300,000 (conjunta), con requisitos similares a los de la deducción por propinas.

Un punto clave es que está disponible tanto para quienes detallan deducciones como para quienes toman la deducción estándar, lo que amplía el beneficio a la mayoría de los contribuyentes de clase media.

Para muchos hispanos que suman horas extra en fábricas, construcción, logística o salud, esta deducción puede significar un alivio tangible en la factura del IRS, especialmente en estados con alto costo de vida como California, Nueva York o Illinois.

Deducción para personas mayores de 65 años

La OBBBA incorpora una deducción adicional de US$6,000 para contribuyentes solteros de 65 años o más, y US$12,000 para matrimonios que declaran juntos si ambos cumplen el requisito de edad.

El beneficio comienza a reducirse a partir de ingresos de US$75,000 para solteros y US$150,000 para declaraciones conjuntas, disminuyendo progresivamente en función del exceso sobre esos montos.

Para calificar, se requiere contar con número de Seguro Social y una fecha de nacimiento anterior a cierto corte (por ejemplo, antes del 2 de enero de 1961 para el año fiscal 2025).

Esta deducción es especialmente relevante para adultos mayores hispanos que aún trabajan por necesidad, complementan su jubilación con empleos a tiempo parcial o pequeños negocios familiares.

Otras deducciones incluidas

Aunque el foco está en propinas, horas extra y adultos mayores, el Anexo 1-A también incluye una deducción por intereses de préstamos de autos, dentro del paquete de alivios temporales de la OBBBA. Esta medida busca compensar el peso de los pagos mensuales de vehículos, un gasto frecuente en familias que viven en suburbios o zonas donde el transporte público es limitado.

TRAMOS IMPOSITIVOS FEDERALES 2025

Para dimensionar el impacto de estas deducciones, es clave mirar los tramos impositivos vigentes para el año fiscal 2025. El IRS ajusta anualmente los rangos de ingresos para tener en cuenta la inflación, de modo que los contribuyentes no paguen más impuestos solo porque sus salarios suben nominalmente.

Tramos para personas solteras (2025)

10%: hasta US$11,925 de ingreso gravable.

12%: más de US$11,925 hasta 48,475.

22%: más de US$48,475 hasta 103,350.

24%: más de US$103,350 hasta 197,300.

32%: más de US$197,300 hasta 250,525.

35%: más de US$250,525 hasta 626,350.

37%: más de US$626,350.

Tramos para declaraciones conjuntas (2025)

10%: hasta US$23,850 de ingreso gravable.

12%: más de US$23,850 hasta US$96,950.

22%: más de US$96,950 hasta US$206,700.

24%: más de US$206,700 hasta US$394,600.

32%: más de US$394,600 hasta US$501,050.

35%: más de US$501,050 hasta US$751,600 .

37%: más de US$751,600.

Reducir el ingreso gravable mediante el Anexo 1-A puede evitar que un contribuyente salte a un tramo más alto o que una parte mayor de su ingreso quede gravada a tasas más altas. En la práctica, esto puede notarse en el cheque final del reembolso o en un menor saldo a pagar, algo muy observado por familias hispanas que planifican gastos grandes en primavera o verano (viajes, matrícula, envíos de dinero a sus países de origen).

TABLA ORIENTATIVA: IMPACTO DEL ANEXO 1-A

Situación típica (ejemplos) Deducción posible vía Anexo 1-A Efecto potencial en impuestos Mesera con propinas en Florida, ingresos US$40,000 Hasta US$25,000 en propinas calificadas si cumple requisitos Reduce ingreso gravable y puede mantenerla en tramo del 12%. Trabajador de almacén en Texas con muchas horas extra, ingresos US$60,000 Hasta US$12,500 dólares por horas extra calificadas Baja el tramo efectivo y puede aumentar el reembolso. Matrimonio mayor en California (ambos 65+), ingresos US$90,000 Hasta US$12,000 dólares de deducción para seniors (sujeta a faseout) Compensa parte del costo de vida alto y reduce el impuesto neto.

HERRAMIENTAS DEL IRS Y RECURSOS GRATUITOS

Además de los cambios en formularios, el IRS ha reforzado en los últimos años sus plataformas digitales, algo clave para hispanohablantes que prefieren hacer el proceso online desde su casa o después del trabajo. El programa IRS Free File ofrece software guiado gratuito para contribuyentes con ingresos brutos ajustados dentro de un cierto límite, mientras que los formularios rellenables están disponibles para cualquier nivel de ingresos a partir del 26 de enero.

IRS Free File: disponible a través de IRS.gov/freefile para quienes califican por nivel de ingresos.

Formularios rellenables en línea: opción gratuita para contribuyentes más avanzados que prefieren completar la versión electrónica de los formularios en papel.

Programas VITA y TCE: brindan ayuda cara a cara y gratuita para personas con ingresos bajos o moderados y para adultos mayores, con voluntarios certificados y, en muchos casos, personal bilingüe español‑inglés.

Una vez enviada la declaración, la herramienta “Where’s My Refund?” permite revisar el estado del reembolso, usualmente con datos actualizados en un plazo de alrededor de 24 horas si la presentación fue electrónica. Para muchos contribuyentes hispanos, esta consulta rápida se ha convertido en parte del ritual anual, casi tan común como revisar cuánto se va a recibir antes de planear compras importantes o pagos de deudas.

¿POR QUÉ ESTE CAMBIO IMPORTA PARA LA COMUNIDAD HISPANA?

El Anexo 1-A no es un detalle menor: es una señal de que la política fiscal federal intenta adaptarse a realidades laborales donde las propinas, las horas extra y el trabajo después de los 65 son parte de la vida cotidiana, especialmente entre la población latina. Para quienes dividen su tiempo entre un “9 to 5” y un segundo trabajo en las noches o fines de semana, entender este formulario puede significar cientos o incluso miles de dólares de diferencia al final de la temporada.

La clave está en tres pasos: informarse sobre las nuevas deducciones, verificar si se califica según los límites de ingreso y los requisitos de documentación, y aprovechar las herramientas gratuitas disponibles, desde Free File hasta los centros VITA en barrios con alta presencia hispana. Con plazo hasta el 15 de abril y la posibilidad de pedir una extensión, tomar el tiempo para revisar el Anexo 1-A con calma puede convertir una declaración estándar en una estrategia fiscal mejor pensada, alineada con la realidad económica de quienes sostienen buena parte de la economía de servicios en Estados Unidos.

