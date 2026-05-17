Si eres dueño de una bodega, minimarket o tienda de alimentos, empezar a aceptar los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) puede significar más clientes y mayores ingresos. Sin embargo, no todos los negocios son aceptados de inmediato en este programa federal; por eso, antes de completar formularios o entregar papeles, conviene confirmar si tu comercio cumple con lo que exige SNAP y si su actividad y operación se ajustan a las reglas. En esta nota te contamos cómo comprobar si tu tienda puede formar parte del programa.

El 8 de mayo de 2026, se publicó la norma que hace referencia al abastecimiento de alimentos básicos para minoristas en el programa SNAP. En ella se introduce varios cambios en los requisitos de abastecimiento que los minoristas deberán cumplir a partir del 4 de noviembre de 2026.

¿DE QUÉ FORMA SABER SI MI NEGOCIO CALIFICA PARA SNAP?

Los comercios afiliados al programa SNAP desempeñan un papel fundamental para garantizar que los hogares elegibles tengan acceso a opciones de alimentos nutritivos. Para convertirse en uno afiliado, una tienda debe cumplir con uno de los siguientes requisitos:

Criterio A: inventario de alimentos básicos, o

inventario de alimentos básicos, o Criterio B: ventas de alimentos básicos

¿Qué son los alimentos básicos?

Los alimentos básicos son aquellos que forman la base de la alimentación diaria de una persona. Suelen prepararse en casa y comerse como parte de las comidas principales. Se agrupan en cuatro grandes categorías de productos:

Verduras o frutas.

Productos lácteos.

Carne, aves o pescado.

Panes o cereales.

No se consideran alimentos básicos los platos ya preparados o calientes, ni los alimentos complementarios.

El programa solo autoriza a las tiendas que realmente venden alimentos esenciales: verduras, frutas, lácteos, carnes, panes y cereales (Foto: SNAP)

CRITERIO A: INVENTARIO DE ALIMENTOS BÁSICOS

Para cumplir con este requisito, una tienda debe tener un mínimo de 36 artículos básicos de alimentación que cumplan las siguientes condiciones:

Tres variedades en cada una de las cuatro categorías de alimentos básicos.

Tres unidades de almacenamiento para cada una de las tres variedades.

Una variedad perecedera en dos de las categorías de alimentos básicos.

Es importante que los estantes de las tiendas tengan estos artículos a la venta de forma continua.

Términos clave de los alimentos básicos

1. Variedad: un tipo de alimento o producto distinto que tiene un alimento básico como ingrediente principal.

a. Ingrediente principal: Por lo general, este es el primer ingrediente de un producto alimenticio. Si el primer ingrediente es agua, caldo o consomé, entonces este es el segundo ingrediente, precisa SNAP en su sitio web.

b. Tipo de producto distinto: se considera una variedad aparte aunque el producto tenga el mismo ingrediente principal. Ejemplos:

Tipo distinto: tanto la leche como los palitos de queso mozzarella tienen la leche de vaca como ingrediente principal, pero se consideran dos variedades distintas porque son dos tipos de productos diferentes (leche líquida frente a queso).

tanto la leche como los palitos de queso mozzarella tienen la leche de vaca como ingrediente principal, pero se consideran dos variedades distintas porque son dos tipos de productos diferentes (leche líquida frente a queso). Del mismo tipo: la leche con chocolate y la leche normal se consideran una sola variedad porque ambas son leche de vaca líquida.

2. Unidad de venta: el envase en el que se suele vender un producto, como una lata, un paquete, una caja o una bolsa.

3. Alimentos perecederos: productos frescos, congelados o refrigerados, o cualquier alimento que se estropearía o se deterioraría significativamente en un plazo de tres semanas si se almacenara a temperatura ambiente.

CRITERIO B: VENTAS DE ALIMENTOS BÁSICOS

Para cumplir con esta condición, los alimentos básicos de una tienda deben representar más de la mitad de todas sus ventas minoristas brutas; es decir, deben superar el 50% del total de lo que se vende.

Los negocios especializados, como carnicerías o puestos de frutas y verduras, que no alcanzan a ofrecer suficientes productos en las cuatro categorías de alimentos básicos, con frecuencia califican bajo el llamado Criterio B.

OTRAS CONSIDERACIONES SOBRE LA ELEGIBILIDAD DE LOS MINORISTAS