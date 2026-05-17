Este sábado 16 de mayo de 2026 se ha llevado a cabo el evento de MMA con la pelea estelar de Ronda Rousey vs. Gina Carano, un combate soñado por muchos y que más de una década después del retiro de ambas de las artes marciales mixtas, finalmente ha podido realizarse. A continuación, te dejaré con el resultado final de este combate, quién ganó y bajo qué vía.
¿Quién ganó la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano hoy?
Este ‘Dream Match’ se llevó a cabo en el Intuit Dome de Inglewood en Los Angeles, una pelea que tuvo cara a cara a las representantes femeninas de las artes marcilaes mixtas en los inicios de la misma. A continuación, conoce cuál es el resultado final y quién ha ganado este combate.
|Pelea
|Resultado final
|Ronda Rousey vs. Gina Carano
Récord de Ronda Rousey y Gina Carano en MMA
Ronda Rousey y Gina Carano son, posiblemente, las dos peleadoras de MMA que llevaron la división femenina a un primer plano en los inicios. Gina Carano empezó a pelear en 2006 y tiene un récord de 7 victorias y 1 derrota, mientras que Ronda Rousey presenta 12 victorias y 2 derrotas en su etapa durante la UFC. Rousey no pelea desde el 2016, mientras que Carano no lo hace desde el 2009.
Cartelera completa del evento Ronda Rousey vs. Gina Carano
Cartelera estelar
- Ronda Rousey vs. Gina Carano
- Nate Diaz vs. Mike Perry
- Francis Ngannou vs. Philipe Lins
- Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross
- Junior Dos Santos vs. Robelis Despaigne
- Muhammad Mokaev vs. Adriano Moraes
Cartelera preliminar
- Jefferson Creighton vs. Jason Jackson
- Namo Fazil vs. Jake Babian
- David Mgoyan vs. Albert Morales
- Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong
- Chris Avila vs. Brandon Jenkins