Este sábado 16 de mayo de 2026 se ha llevado a cabo el evento de MMA con la pelea estelar de Ronda Rousey vs. Gina Carano, un combate soñado por muchos y que más de una década después del retiro de ambas de las artes marciales mixtas, finalmente ha podido realizarse. A continuación, te dejaré con el resultado final de este combate, quién ganó y bajo qué vía .

Revisa el resultado de la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano y cómo quedó la cartelera completa de este evento de MMA que se realizará el sábado 16 de mayo. (Foto: Imagen creada por Depor utilizando la IA de Chat GPT)

¿Quién ganó la pelea de Ronda Rousey vs. Gina Carano hoy?

Este ‘Dream Match’ se llevó a cabo en el Intuit Dome de Inglewood en Los Angeles, una pelea que tuvo cara a cara a las representantes femeninas de las artes marcilaes mixtas en los inicios de la misma. A continuación, conoce cuál es el resultado final y quién ha ganado este combate.

Pelea Resultado final Ronda Rousey vs. Gina Carano

Récord de Ronda Rousey y Gina Carano en MMA

Ronda Rousey y Gina Carano son, posiblemente, las dos peleadoras de MMA que llevaron la división femenina a un primer plano en los inicios. Gina Carano empezó a pelear en 2006 y tiene un récord de 7 victorias y 1 derrota, mientras que Ronda Rousey presenta 12 victorias y 2 derrotas en su etapa durante la UFC. Rousey no pelea desde el 2016, mientras que Carano no lo hace desde el 2009.

Cartelera completa del evento Ronda Rousey vs. Gina Carano

Cartelera estelar

Ronda Rousey vs. Gina Carano

Nate Diaz vs. Mike Perry

Francis Ngannou vs. Philipe Lins

Salahdine Parnasse vs. Kenneth Cross

Junior Dos Santos vs. Robelis Despaigne

Muhammad Mokaev vs. Adriano Moraes

Cartelera preliminar

Jefferson Creighton vs. Jason Jackson

Namo Fazil vs. Jake Babian

David Mgoyan vs. Albert Morales

Aline Pereira vs. Jade Masson-Wong

Chris Avila vs. Brandon Jenkins