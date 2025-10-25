Si próximamente vas a jubilarte y piensas mudarte a otra ciudad para disfrutar de un merecido descanso tras tantos años de trabajo, quizá ya tienes en mente un lugar a donde ir, pero si aún no lo sabes, a continuación te presento otras opciones. Vale precisar que si nos estás muy seguro, lo mejor es que consideres algunos puntos como: acceso a una buena atención médica, baja criminalidad, bajo costo de vida, oportunidades recreativas, entre otros.

La recomendación que podríamos darte es que pruebes en algunos de ellos mudándote por algunos meses e incluso un año, solamente de esta manera tendrás una buena elección.

¿Piensas jubilarte pronto? Estas 5 ciudades podrían ser tu nuevo hogar (Foto: Freepik)

LAS CIUDADES A LAS QUE PUEDES MUDARTE SI TE MUDAS ESTE 2025

A continuación, te presentamos cinco ciudades para que analices si te gustaría vivir en una de ellas. La lista fue realizada por USA Today.

1. NUEVA YORK, NUEVA YORK

Aunque es cara, la ciudad de Nueva York es una gran opción para mudarte si te jubilas este 2025, ya que ofrece varios beneficios como lugares amplios para caminar, acceso a restaurantes, extenso sistema de transporte público que elimina la necesidad de un coche, museos, teatros, conciertos y todo tipo de recreación.

Es la ciudad más poblada y visitada de los Estados Unidos y una de las más densamente pobladas a nivel mundial, con un área urbana de veinticuatro millones de habitantes.

2. WASHINGTON, D.C.

Washington D.C. es más asequible que la ciudad de Nueva York, por lo que tener un coche resultará menos caro. En este lugar tienes muchas opciones para distraerte; por ejemplo, parques, museos, monumentos, obras arquitectónicas, teatros, templos, restaurantes y más.

Es la capital federal de Estados Unidos. Se administra como distrito federal, una entidad diferente a los cincuenta estados que componen dicha nación, que depende directamente del Gobierno federal.

3. WHEELING, VIRGINIA OCCIDENTAL

Wheeling se encuentra en el estado de Virginia Occidental. En comparación al resto de las ciudades, su costo de vida es 23% más bajo promedio nacional. Este lugar es perfecto para quienes mudarse tras su jubilación, pues cuenta con varios parques, bares y un ambiente suburbano denso.

Asimismo, podrás realizar actividades al aire libre como senderismo, ciclismo y pesca en sus cercanías.

4. EUGENE, OREGÓN

Aunque el costo de vida en Eugene, Oregón, es 7% superior al promedio, esta ciudad brinda muchos beneficios para los jubilados como muchas actividades al aire libre, pues disfrutarán de la naturaleza haciendo senderismo en Spencer Butte, explorando el McKenzie River Valley y participando en deportes acuáticos como el rafting o el kayak.

En la parte cultural, ofrece espectáculos en el Centro Hult para las Artes Escénicas y tiene varios museos.

5. MINNEAPOLIS, MINNESOTA

Si quieres mudarte a Minneapolis, Minnesota, cuando te jubiles, es una gran opción, ya que ofrece atención médica de primer nivel. Esta ciudad es la sede del Teatro Guthrie y del club nocturno First Avenue.

Destaca por su arte, restaurantes, un sistema de túneles subterráneos (Skyway System) para el invierno, así como actividades al aire libre en sus numerosos lagos y parques.