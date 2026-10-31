El horario de verano en la Costa Este llega a su fin este domingo 1 de noviembre de 2026. A las 2:00 a. m., los relojes en Nueva York y Nueva Jersey deberán retrasarse sesenta minutos para marcar nuevamente la 1:00 a. m. , otorgando una hora extra de descanso a toda la región. Aunque esta modificación técnica suele asociarse con los meses fríos, cabe recordar que el invierno astronómico recién entrará en vigor semanas más tarde, el lunes 21 de diciembre.

Para la numerosa comunidad hispana radicada en ciudades clave como Nueva York, Newark, Jersey City, Elizabeth y Paterson, el truco infalible es mover manualmente las manecillas de pulsera y de pared antes de irse a dormir la noche del sábado 31 de octubre. En cuanto a teléfonos inteligentes, computadoras y televisores conectados a internet, no habrá necesidad de intervenir, ya que la sincronización se realiza de manera automática durante la madrugada.

¿A qué hora se cambia el reloj en Nueva York el 1 de noviembre?

El cambio se produce oficialmente a las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre de 2026, según el calendario vigente del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología de Estados Unidos (NIST). En ese instante, la hora pasa de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., por lo que esa hora se repite y el domingo tendrá 25 horas en lugar de las 24 habituales. Para evitar confusiones, los residentes pueden adelantar el ajuste de sus relojes manuales antes de acostarse el sábado 31 de octubre.

Dato Información Fecha del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. ¿Qué debes hacer? Atrasar el reloj una hora. Hora después del ajuste 1:00 a. m. Efecto práctico Una hora adicional esa madrugada y amaneceres más tempranos.

¿El reloj se atrasa o se adelanta en Nueva York?

En noviembre, el reloj se atrasa una hora. A las 2:00 a. m. del domingo 1 de noviembre, vuelve a ser la 1:00 a. m.; por eso, esa noche tendrá una hora adicional.

Una forma sencilla de recordarlo en inglés es: “fall back”. En otoño, el reloj vuelve hacia atrás. En cambio, en marzo ocurre lo contrario: los relojes se adelantan una hora para iniciar el horario de verano.

Tras el ajuste de noviembre, habrá más luz por la mañana, pero anochecerá más temprano. Nueva York pasará de EDT (Eastern Daylight Time, UTC-4) a EST (Eastern Standard Time, UTC-5).

¿Qué ciudades de Nueva York cambian de horario?

Todas las ciudades del estado de Nueva York deben atrasar el reloj. A diferencia de otros estados donde existen excepciones por condado o donde no rige el cambio de horario (como la mayor parte de Arizona o Hawái), Nueva York aplica la medida de manera uniforme en todo su territorio.

El cambio rige por igual en las principales urbes del estado:

Ciudad de Nueva York (NYC) y sus cinco condados (Manhattan, Brooklyn, Queens, El Bronx y Staten Island)

Buffalo

Rochester

Yonkers

Syracuse

Albany (la capital)

New Rochelle

Mount Vernon

Schenectady

Utica

White Plains

Hempstead / Long Island

¿Por qué se atrasa una hora y cómo regresar al horario estándar?

El ajuste forma parte del calendario federal que establece el inicio del horario de verano el segundo domingo de marzo y su final el primer domingo de noviembre. Durante el verano, los relojes se adelantan para aprovechar más luz natural por la tarde; al concluir ese periodo, vuelven al horario estándar. Por eso, la recomendación para los neoyorquinos es sencilla: En otoño, atrasa el reloj. El cambio también implica que, en general, oscurecerá más temprano por la tarde, mientras que habrá más luz natural durante las primeras horas de la mañana.

¿Qué dispositivos cambian la hora automáticamente y cuáles debes ajustar?

Los teléfonos iPhone y Android, las computadoras y muchos relojes inteligentes actualizan la hora automáticamente si tienen activadas la fecha y hora automáticas, la zona horaria correcta y las actualizaciones correspondientes. Antes de dormir el sábado 31 de octubre, comprueba que la zona horaria esté configurada para Nueva York o para la zona horaria del Este de Estados Unidos y que la sincronización automática esté habilitada. El domingo, verifica que la pantalla muestre la hora correcta. En cambio, los relojes de pared, los despertadores tradicionales y algunos relojes de vehículos o electrodomésticos pueden requerir un ajuste manual: cambia la hora antes de acostarte o al levantarte, y revisa también los temporizadores y las alarmas programadas. Si el reloj de tu automóvil no se actualiza solo, consulta sus controles o el manual del fabricante.

¿Podría Nueva York dejar de cambiar el reloj en 2026?

No hay una ley vigente que elimine el cambio de hora en Nueva York durante 2026. Por ahora, NYC y el resto del estado deben atrasar el reloj el 1 de noviembre.

El proyecto federal para hacer permanente el horario de verano sigue pendiente en el Senado, y las propuestas de Nueva York dependen de que exista una autorización federal.

Por eso, los residentes no deben asumir que el cambio de noviembre fue cancelado. Salvo que las autoridades anuncien un cambio legal antes de esa fecha, la hora se atrasará una hora como está previsto.

¿Qué deben hacer los habitantes de NYC y Nueva Jersey?

Para evitar confusiones, toma estas medidas antes del cambio de hora:

Atrasa una hora los relojes manuales antes de dormir el sábado 31 de octubre.

Verifica que tu teléfono, computadora, smartwatch y dispositivos inteligentes tengan activada la actualización automática de fecha, hora y zona horaria.

Revisa los horarios de vuelos, trenes, buses y viajes de larga distancia, especialmente si sales o llegas durante la madrugada.

Confirma turnos laborales, citas médicas, servicios religiosos y actividades deportivas programadas el domingo por la mañana.

Si tienes niños, ajusta gradualmente los horarios de sueño durante los días previos si el cambio afecta su rutina.

Usa la hora adicional para revisar detectores de humo y monóxido de carbono, una recomendación habitual vinculada al cambio de baterías de los dispositivos domésticos.

¿Qué cambia después del ajuste de noviembre?

Luego del cambio, Nueva York y Nueva Jersey usarán EST (UTC-5) en lugar de EDT (UTC-4).

El amanecer será aproximadamente una hora más temprano según el reloj, pero también caerá la tarde antes. Este cambio puede sentirse con fuerza en ciudades como Nueva York, Newark y Jersey City, donde las jornadas laborales y escolares continúan cuando ya ha oscurecido.

Además, la diferencia horaria con países latinoamericanos puede modificarse. Por ejemplo, Nueva York tendrá una hora de diferencia con Lima, Perú, mientras que en verano la diferencia suele ser mayor. Conviene revisar la hora local antes de llamadas familiares, reuniones virtuales o envíos de trabajo con equipos en América Latina.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Nueva York 2026

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre de 2026?

Se atrasa una hora. A las 2:00 a. m., el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m.

¿El cambio de horario también se aplica en la ciudad de Nueva York?

Sí. La ciudad y el resto del estado de Nueva York siguen el mismo calendario.

¿Hay que cambiar la hora del celular manualmente?

Por lo general, no. Si la fecha, la hora y la zona horaria automáticas están activadas, el teléfono debería actualizarse solo.

¿El domingo 1 de noviembre tendrá 25 horas?

Sí. Como la hora entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repite, ese día tendrá una hora adicional.

¿Cuándo comienza nuevamente el horario de verano?

El siguiente cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027, cuando los relojes deberán adelantarse una hora, de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de horario?

No. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes, pero continúa pendiente en el Senado.