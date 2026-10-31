El domingo 1 de noviembre de 2026 marca el retorno del horario estándar en todo California. Al marcar las 2:00 a. m., las manecillas retrocederán sesenta minutos hasta la 1:00 a. m., una modificación regida por el calendario estacional de la zona del Pacífico que impacta a grandes centros urbanos como Los Ángeles, San Diego, San Francisco, San José y Sacramento. Ante esta repetición de una hora en la madrugada, la sugerencia clave para la comunidad es cerciorarse de que teléfonos y pantallas inteligentes tengan activada la sincronización automática.

¿Cuándo y a qué hora cambia el horario en California?

El cambio se realizará durante la madrugada del domingo 1 de noviembre, siguiendo el calendario federal que establece el final del horario de verano a las 2:00 a. m. del primer domingo de noviembre. En ese momento, la hora retrocede hasta la 1:00 a. m., de modo que esa franja se repite y el día tiene 25 horas. Para evitar confusiones, los residentes pueden ajustar los relojes manuales antes de acostarse el sábado 31 de octubre, mientras que los dispositivos conectados suelen actualizarse automáticamente si tienen configuradas correctamente la hora y la zona horaria.

¿Qué ciudades de California deben atrasar el reloj?

Los principales centros urbanos del estado aplicarán el mismo ajuste, por lo que no habrá diferencias entre estas ciudades en la fecha ni en la dirección del cambio. La tabla resume los datos para organizar horarios de trabajo, viajes y comunicaciones.

Ciudad Zona horaria Fecha del cambio Ajuste a las 2:00 a. m. Los Ángeles Pacífico 1 de noviembre Vuelve a la 1:00 a. m. San Diego Pacífico 1 de noviembre Vuelve a la 1:00 a. m. San Francisco Pacífico 1 de noviembre Vuelve a la 1:00 a. m. Sacramento Pacífico 1 de noviembre Vuelve a la 1:00 a. m. San José Pacífico 1 de noviembre Vuelve a la 1:00 a. m.

El calendario de 2026 está confirmado por el NIST. Las ciudades de la tabla son ejemplos representativos de California.

¿Por qué California atrasa el reloj y qué cambia para sus residentes?

California sigue el sistema federal de horario de verano: los relojes se adelantan en marzo y se atrasan en noviembre. El regreso al horario estándar modifica la diferencia horaria con otros estados que siguen el mismo calendario y puede afectar las reuniones, los vuelos, las llamadas y los turnos laborales coordinados con otras regiones. Después del ajuste, California estará tres horas detrás de Nueva York, que habrá regresado al horario estándar del Este. En la vida cotidiana, el efecto más visible será que amanecerá y oscurecerá aproximadamente una hora antes según el reloj, aunque la hora exacta de salida y puesta del sol dependerá de la localidad y la fecha.

¿Cómo y cuándo debes ajustar los relojes en California?

Lo más práctico es preparar los dispositivos durante la noche del sábado 31 de octubre, antes de acostarse. Los teléfonos iPhone y Android, las computadoras y los relojes inteligentes suelen cambiar automáticamente si tienen activadas la fecha, la hora y la zona horaria automáticas; comprueba después que indiquen la hora correcta del Pacífico. Los relojes de pared, los despertadores tradicionales y algunos sistemas de vehículos o electrodomésticos pueden necesitar una modificación manual: atrasa una hora el reloj, revisa las alarmas y comprueba los temporizadores. Si tienes un vuelo, un turno de trabajo o una cita temprana el domingo, confirma la hora local para evitar confundir la repetición de la franja entre la 1:00 y las 2:00 a. m.

¿California eliminará el cambio de horario de forma permanente?

Por ahora, no. La Proposición 7, aprobada por los votantes californianos en 2018, permitió que la Legislatura estudiara cambios al sistema, pero no eliminó por sí misma el ajuste semestral. La iniciativa estatal SB 1197, presentada en 2026 para establecer el horario estándar permanente, quedó detenida en comisión en mayo. Además, la resolución SCR 7, aprobada en 2026, expresa el reconocimiento legislativo de los beneficios del horario estándar permanente, pero no modifica el calendario vigente. En el ámbito federal, la Sunshine Protection Act of 2025 fue aprobada por la Cámara de Representantes en julio y remitida al Senado, donde sigue pendiente. Hasta que se apruebe una norma aplicable y entre en vigor, California continuará atrasando los relojes el primer domingo de noviembre.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California

¿Se atrasa o se adelanta el reloj el 1 de noviembre de 2026?

Se atrasa una hora: a las 2:00 a. m., el reloj vuelve a marcar la 1:00 a. m.

¿El cambio se aplica en Los Ángeles, San Francisco y San Diego?

Sí. Las principales ciudades y el resto de California siguen el horario del Pacífico y aplican el mismo ajuste.

¿Mi celular cambiará la hora automáticamente?

Normalmente, sí. Comprueba que estén activadas la fecha, la hora y la zona horaria automáticas.

¿El domingo 1 de noviembre tendrá 25 horas?

Sí. La hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repite.

¿Qué diferencia horaria habrá entre California y Nueva York?

Después del cambio, Nueva York estará tres horas por delante de California: cuando sean las 9:00 a. m. en Los Ángeles, serán las 12:00 p. m. en Nueva York.

¿Cuándo volverá el horario de verano en California?

El siguiente cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027. A las 2:00 a. m., los relojes se adelantarán a las 3:00 a. m.