El horario de verano en Estados Unidos terminará el domingo 1 de noviembre de 2026. Esa madrugada, a las 2:00 a. m., los relojes de las zonas que observan el Daylight Saving Time deberán atrasarse una hora y volver a marcar la 1:00 a. m. El cambio supone una hora adicional de descanso, pero también hará que amanezca y anochezca aproximadamente una hora antes respecto al horario de verano. La regla federal establece que el horario de verano termina el primer domingo de noviembre.

¿Qué estados cambian la hora el 1 de noviembre?

La modificación alcanzará a la mayoría de los estados del país. Entre los estados que atrasarán sus relojes están California, Texas, Florida, Nueva York, Pennsylvania, Illinois, Georgia, Michigan, Washington, Colorado, Ohio, Arizona —solo fuera de las zonas que no observan DST— y Alaska, entre otros. La siguiente tabla permite identificar rápidamente las principales zonas afectadas:

Situación Estados Sí cambian la hora California, Texas, Florida, Nueva York, Pennsylvania, Illinois, Georgia, Michigan, Washington, Colorado, Ohio y la mayoría de los demás estados No cambian la hora Hawaii y la mayor parte de Arizona Caso especial La Navajo Nation, en Arizona, sí observa el horario de verano

Los estados que sí aplican el horario de verano deben ajustarse a las fechas establecidas por la legislación federal. En cambio, los estados pueden decidir mediante sus propias leyes no observar el DST.

¿Qué estados y territorios no cambian la hora?

Hawaii y la mayor parte de Arizona mantienen el horario estándar durante todo el año, por lo que sus relojes no se atrasarán el 1 de noviembre. Arizona tiene una excepción importante: la Navajo Nation sí participa en el horario de verano. Tampoco realizan el cambio Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de Estados Unidos.

Estado o territorio ¿Cambia la hora? Regla Hawaii No Horario estándar todo el año Arizona No, en su mayor parte Horario estándar todo el año Navajo Nation Sí Observa el horario de verano Puerto Rico No Horario estándar todo el año Guam No Horario estándar todo el año Samoa Americana No Horario estándar todo el año Islas Marianas del Norte No Horario estándar todo el año Islas Vírgenes de EE.UU. No Horario estándar todo el año

¿Cómo ajustar la hora del reloj?

Los relojes de pared, despertadores y algunos relojes de automóviles, hornos y microondas pueden necesitar un ajuste manual. Para estos aparatos, basta con atrasar la hora 60 minutos. Una opción práctica es hacerlo antes de dormir el sábado 31 de octubre. En cambio, los teléfonos, computadoras, tablets y relojes inteligentes suelen actualizarse automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Si un dispositivo no cambia por sí solo, conviene comprobar su configuración y realizar el ajuste manual.

Dispositivo Qué hacer iPhone o Android Comprobar que la fecha, hora y zona horaria estén en modo automático Computadora Verificar la sincronización automática de fecha y hora Reloj inteligente Comprobar que esté sincronizado con el teléfono Reloj de pared Atrasar una hora manualmente Despertador Atrasar una hora si no tiene ajuste automático Reloj del automóvil Comprobar la pantalla y corregirla si es necesario Horno o microondas Revisar y ajustar manualmente si no se actualiza solo

¿Cambiará el horario de verano de Estados Unidos?

El sistema podría modificarse más adelante, pero el cambio del 1 de noviembre continúa vigente por ahora. La Cámara de Representantes aprobó en julio la Sunshine Protection Act, una propuesta que convertiría el horario de verano en permanente y eliminaría los cambios de reloj dos veces al año. El proyecto pasó al Senado, donde todavía debe avanzar para convertirse en ley. El presidente Donald Trump ha respaldado la iniciativa y pidió su aprobación, pero su postura no modifica el calendario actual.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario 2026

¿Se atrasa o se adelanta la hora el 1 de noviembre?

Se atrasa una hora. A las 2:00 a. m., los relojes vuelven a marcar la 1:00 a. m.

¿Se gana o se pierde una hora?

Se gana una hora, ya que el reloj retrocede 60 minutos.

¿Cuándo hay que cambiar los relojes?

El cambio ocurre oficialmente durante la madrugada del domingo 1 de noviembre de 2026. Los relojes manuales pueden ajustarse antes de dormir el sábado por la noche.

¿Todos los estados cambian la hora?

No. Hawaii y la mayor parte de Arizona no observan el horario de verano. La Navajo Nation sí lo hace, y varios territorios estadounidenses permanecen en horario estándar todo el año.

¿Qué estados no cambian la hora?

Hawaii y la mayor parte de Arizona. También están fuera del cambio Puerto Rico, Guam, Samoa Americana, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes de EE.UU.

¿Será este el último cambio de hora?

Todavía no está decidido. La legislación vigente contempla el cambio de noviembre, mientras que la Sunshine Protection Act continúa su proceso en el Congreso. El Senado tenía previsto retomar sus sesiones el 14 de septiembre de 2026.