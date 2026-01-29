El cambio al horario de verano en Estados Unidos en 2026 será el domingo 8 de marzo, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se adelantan a las 3:00 a. m. en la mayoría de estados del país. Al finalizar el periodo, el horario de verano termina el domingo 1 de noviembre de 2026, atrasando el reloj de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m. donde aplica.

¿Cuándo es el cambio al horario de verano 2026 en EE.UU.?

El inicio oficial del horario de verano (Daylight Saving Time, DST) en 2026 está programado para el domingo 8 de marzo, en la madrugada. Ese día, el ajuste se hace a las 2:00 a. m. hora local en cada zona horaria, momento en el que los relojes pasan directamente a las 3:00 a. m.

En términos prácticos, la regla general indica que el horario de verano comienza el segundo domingo de marzo, lo que en 2026 coincide con el 8 de marzo. Esto afecta a la mayor parte del territorio continental de Estados Unidos, así como a Alaska, donde también se sigue el esquema de cambio a las 2:00 a. m. locales.

Fecha de inicio DST 2026: domingo 8 de marzo.

Hora oficial del cambio: 2:00 a. m. (salta a 3:00 a. m.).

Periodo de aplicación: desde el 8 de marzo hasta el 1 de noviembre de 2026.

Calendario básico del horario de verano 2026

Evento Fecha y hora oficial Movimiento del reloj Inicio horario de verano 2026 (DST) Domingo 8 de marzo, 2:00 a. m. Adelantar 1 hora (a 3:00 a. m.) Fin horario de verano 2026 (vuelta estándar) Domingo 1 de noviembre, 2:00 a. m. Atrasar 1 hora (a 1:00 a. m.)

¿Se atrasa o se adelanta el reloj al entrar al horario de verano?

Al entrar al horario de verano en marzo de 2026, el reloj se adelanta una hora, lo que significa que se “pierde” una hora de sueño pero se gana más luz por la tarde. La hora salta de las 2:00 a. m. a las 3:00 a. m., sin pasar por los minutos intermedios, en cada zona horaria que aplica.

Por el contrario, cuando el país regresa al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026, los relojes se atrasan una hora, pasando de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., lo que supone “ganar” una hora adicional de descanso. Una regla mnemotécnica muy usada es “Spring forward” para recordar que en primavera se adelanta, y “Fall back” para indicar que en otoño se atrasa.

Marzo 2026 (entrada a DST): adelantar 1 hora (“Spring forward”).

Noviembre 2026 (vuelta a estándar): atrasar 1 hora (“Fall back”).

Impacto habitual: una hora menos de sueño en marzo, una hora más en noviembre.

Resumen del tipo de ajuste

Cambio Mes y año Movimiento del reloj Regla práctica Entrada al horario de verano Marzo 2026 Adelantar 1 hora “Spring forward” Regreso al horario estándar Noviembre 2026 Atrasar 1 hora “Fall back”

¿En qué estados se aplica el cambio de horario de verano 2026?

La mayoría de los estados continentales de Estados Unidos participa en el horario de verano y debe adelantar el reloj en marzo y atrasarlo en noviembre. Esto incluye las zonas horarias del Este, Central, Montaña y Pacífico, además de Alaska, que también ajusta la hora siguiendo la normativa federal.

Sin embargo, hay excepciones importantes: Hawái y gran parte de Arizona se mantienen en horario estándar todo el año y no realizan el cambio de hora, salvo algunas reservas navajo que sí lo aplican. Además, varios territorios estadounidenses, como Puerto Rico, Guam o las Islas Vírgenes, tampoco suelen aplicar el horario de verano.​

Estados continentales (Ej.: Nueva York, Texas, California): ajustan hora en marzo y noviembre.

Alaska: participa en el horario de verano y cambia a las 2:00 a. m. locales.​

Hawái y la mayor parte de Arizona: no cambian la hora en 2026.​

¿En dónde se debe hacer el cambio de hora en EE.UU.?

Zona / Estado ¿Aplica horario de verano 2026? Comentario breve Estados continentales (Este, Central, Montaña, Pacífico) Sí Ajuste en marzo y noviembre. Alaska Sí Cambia también a las 2:00 a. m. Hawái No Se mantiene en horario estándar. Gran parte de Arizona No Sin cambio, salvo algunas áreas navajo.

¿Cómo saber si debo atrasar o adelantar mi reloj según el lugar donde vivo?

Para saber qué hacer con el reloj el 8 de marzo de 2026, primero hay que verificar si el lugar de residencia aplica el horario de verano. Si se vive en un estado continental típico (como Nueva York, Florida, Texas o California), la instrucción general es adelantar el reloj una hora a las 2:00 a. m., que pasan a ser las 3:00 a. m. hora local.

En noviembre, en esos mismos estados, se debe atrasar el reloj una hora el domingo 1 de noviembre de 2026 a las 2:00 a. m., regresando a la 1:00 a. m. y volviendo al horario estándar. Si se reside en Hawái, gran parte de Arizona o ciertos territorios que no aplican DST, no se realiza ningún ajuste en estas fechas.

Si tu estado aplica DST: en marzo adelantas, en noviembre atrasas.

Si tu estado no aplica DST (Hawái, gran parte de Arizona): no cambias el reloj en 2026.​

Siempre verifica reglas locales si vives en reservas o territorios especiales.​

Así se debe ajustar la hora del reloj para el verano en USA

Tipo de lugar de residencia ¿Ajusta el reloj en marzo 2026? ¿Qué hacer el 8 de marzo de 2026? Estado continental (ej. Nueva York, Texas, California) Sí Adelantar 1 hora a las 2:00 a. m. (pasa a 3:00 a. m.). Alaska Sí Adelantar 1 hora a las 2:00 a. m. Hawái No No realizar cambios. Gran parte de Arizona No No realizar cambios.

¿A qué hora exacta cambian los relojes en cada zona horaria de EE.UU.?

La normativa federal establece que el cambio al horario de verano se realiza a las 2:00 a. m. hora local en cada zona horaria, para minimizar el impacto en la vida cotidiana. Esto significa que primero ajusta la Costa Este y luego, sucesivamente, las zonas Central, Montaña, Pacífico y Alaska, siempre a las 2:00 a. m. de cada zona.

Al finalizar el horario de verano, el 1 de noviembre de 2026, el ajuste también se hace a las 2:00 a. m., pero atrasando el reloj a la 1:00 a. m. en los lugares donde aplica. En la práctica, muchos residentes prefieren cambiar la hora antes de acostarse la noche anterior, especialmente en relojes analógicos o dispositivos que no se actualizan automáticamente.

Hora de cambio al iniciar DST: 2:00 a. m. locales (salta a 3:00 a. m.).

Hora de cambio al terminar DST: 2:00 a. m. locales (retrocede a 1:00 a. m.).

Las zonas se ajustan una tras otra según su hora local (Este, Central, Montaña, Pacífico y Alaska).​

¿Cómo modificar la hora de tu reloj en USA, según el huso horario?

Zona horaria principal Hora local del cambio a DST Acción en marzo 2026 Este (ET) 2:00 a. m. Salta a 3:00 a. m. Central (CT) 2:00 a. m. Salta a 3:00 a. m. Montaña (MT) 2:00 a. m. Salta a 3:00 a. m. Pacífico (PT) 2:00 a. m. Salta a 3:00 a. m. Alaska 2:00 a. m. Salta a 3:00 a. m.

¿Qué recomendaciones prácticas seguir para el cambio de horario de verano 2026?

Para evitar confusiones, es recomendable marcar en el calendario que el horario de verano inicia el domingo 8 de marzo de 2026 y termina el domingo 1 de noviembre de 2026. También conviene revisar con anticipación si el lugar donde se vive efectivamente aplica el horario de verano, especialmente en estados con excepciones internas o en territorios especiales.

Otra recomendación común es ajustar los relojes manuales la noche anterior, por ejemplo, antes de dormir el sábado 7 de marzo, adelantándolos una hora si se vive en una zona que entra en DST. En noviembre, puede hacerse lo mismo pero atrasando una hora, lo que ayuda a llegar en el horario correcto a citas, vuelos o reuniones.

Agendar las fechas clave (8 de marzo y 1 de noviembre de 2026).

Verificar si el teléfono y la computadora cambian la hora automáticamente.​

Consultar reglas locales si se vive en zonas fronterizas o reservas indígenas.​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario de verano en EE.UU. 2026

¿Cuándo empieza el horario de verano en Estados Unidos en 2026?

El horario de verano en Estados Unidos comienza el domingo 8 de marzo de 2026, cuando los relojes se adelantan una hora a las 2:00 a. m., pasando directamente a las 3:00 a. m. hora local.

¿Se atrasa o se adelanta el reloj al entrar al horario de verano?

Al iniciar el horario de verano, el reloj se adelanta una hora, por lo que a las 2:00 a. m. se pasa directamente a las 3:00 a. m., “perdiendo” una hora de sueño.

¿Cuándo termina el horario de verano 2026 en Estados Unidos?

El horario de verano 2026 termina el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando los relojes se atrasan una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., volviendo al horario estándar.

¿Todos los estados de EE.UU. cambian la hora en 2026?

La mayor parte de los estados sí cambia la hora, pero Hawái y gran parte de Arizona se mantienen en horario estándar todo el año y no ajustan el reloj en estas fechas.​

¿Cómo saber si mi dispositivo se actualiza solo al horario de verano?

La mayoría de teléfonos y computadoras modernas están configurados para ajustar la hora automáticamente según la zona horaria, pero es recomendable comprobar la opción de “fecha y hora automática” en la configuración antes del cambio.​