El cambio de horario en Florida se realizará el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando termine el horario de verano (Daylight Saving Time) y comience el horario estándar. A las 2:00 a. m., los relojes se atrasarán una hora, hasta la 1:00 a. m., por lo que los residentes tendrán una hora adicional durante la madrugada.

El ajuste afectará a ciudades como Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y Tallahassee, aunque Florida utiliza dos zonas horarias y la hora local depende de dónde se encuentre cada persona. Con el cambio, habrá más luz por la mañana y anochecerá más temprano según el reloj, algo que conviene considerar para los desplazamientos, los turnos laborales y las actividades de fin de semana.

¿A qué hora cambia el horario en Florida el 1 de noviembre?

El ajuste se producirá a las 2:00 a. m. de la hora local. En ese momento, los relojes regresarán a la 1:00 a. m. y el estado pasará del horario de verano al horario estándar. Florida tiene dos zonas horarias: la mayor parte del estado utiliza la hora del Este, mientras que parte del Panhandle utiliza la hora Central.

Dato Información Fecha Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del cambio 2:00 a. m., hora local Ajuste Atrasar el reloj una hora Hora después del cambio 1:00 a. m. Zona del Este Eastern Standard Time (EST) Zona Central Central Standard Time (CST) Próximo cambio previsto Domingo 14 de marzo de 2027

¿Qué ciudades de Florida cambian la hora y qué deben hacer sus residentes?

Las principales ciudades de Florida realizarán el ajuste durante la misma madrugada, pero no todas tienen la misma hora local antes del cambio. Miami y Orlando pertenecen a la zona del Este; Pensacola y otras localidades del oeste del Panhandle utilizan la zona Central. Gulf County tiene una particularidad: está dividido entre ambas zonas horarias.

Time and Date

Ciudad o localidad Zona horaria Ajuste del 1 de noviembre Miami Este Atrasar una hora Orlando Este Atrasar una hora Jacksonville Este Atrasar una hora Tampa Este Atrasar una hora Tallahassee Este Atrasar una hora West Palm Beach Este Atrasar una hora Pensacola Central Atrasar una hora Panama City Central Atrasar una hora Port St. Joe Este Atrasar una hora Wewahitchka Central Atrasar una hora

En la vida cotidiana, el cambio tendrá algunas consecuencias prácticas:

Para quienes trabajan temprano: habrá más luz por la mañana, pero oscurecerá antes al final de la tarde.

Para los viajes por carretera: conviene comprobar la hora local al desplazarse entre el este y el oeste del Panhandle.

Para las reuniones y las citas: revisa las alarmas y los calendarios, especialmente si coordinas actividades con personas de otros estados.

Para los turnos nocturnos: la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá, por lo que los registros de trabajo pueden requerir una atención especial.

¿Cómo y cuándo debes ajustar los relojes en Florida?

Lo recomendable es revisar los dispositivos el sábado 31 de octubre, antes de acostarte. Los teléfonos inteligentes, las computadoras, las tabletas y la mayoría de los relojes inteligentes conectados suelen actualizarse automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. En cambio, los relojes de pared, los despertadores tradicionales y algunos relojes de automóviles, hornos y microondas requieren un ajuste manual, según el modelo.

Dispositivo ¿Actualiza la hora automáticamente? Qué hacer iPhone y teléfonos Android Generalmente sí Comprobar que la hora automática esté activada Computadoras Windows y Mac Generalmente sí Verificar la zona horaria y la sincronización Relojes inteligentes Normalmente sí, si están conectados Revisar la sincronización con el teléfono Relojes de pared y despertadores Generalmente no Atrasar una hora manualmente Relojes de automóviles Depende del modelo Revisar la hora del tablero Hornos y microondas Depende del modelo Corregir la pantalla si no cambia sola

Si tienes un vuelo, una cita médica o un compromiso laboral, comprueba también la hora indicada en el calendario y la zona horaria del destino. Puedes atrasar los relojes manuales antes de acostarte o hacerlo el domingo por la mañana, antes de salir de casa.

¿Se eliminará el cambio de horario en Florida con la Sunshine Protection Act?

Por ahora, el ajuste de noviembre sigue vigente. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) propone mantener el horario de verano durante todo el año, eliminando los cambios estacionales. La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa el 14 de julio de 2026, pero el proyecto fue remitido al Senado el día siguiente y continúa pendiente en esa cámara. El presidente Donald Trump ha respaldado públicamente la propuesta, aunque ese apoyo no modifica el calendario actual. Florida cuenta con su propia Sunshine Protection Act, que contempla adoptar el horario de verano permanente si el Congreso federal autoriza ese cambio.

Hasta que se apruebe y entre en vigor una nueva norma federal, los residentes deben seguir el calendario vigente: atrasar sus relojes en noviembre y adelantarlos nuevamente en marzo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Florida atrasa o adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Lo atrasa una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., en ambas zonas horarias.

¿Miami y Orlando cambian la hora?

Sí. Ambas ciudades regresarán al horario estándar del Este.

¿Pensacola cambia la hora?

Sí. Pensacola utiliza la hora Central y atrasará sus relojes una hora.

¿Se gana una hora de sueño?

El reloj ofrece una hora adicional durante la madrugada, aunque el descanso depende de los hábitos de cada persona.

¿Mi celular cambiará la hora automáticamente?

Generalmente sí, si están activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria.

¿Cuándo vuelve el horario de verano en Florida?

El próximo cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de horario?

No. La propuesta federal sigue pendiente en el Senado y todavía no ha cambiado el calendario vigente.