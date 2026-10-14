Los residentes de California deberán ajustar sus relojes el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando el estado deje atrás el horario de verano y adopte nuevamente el horario estándar. El cambio se efectuará a las 2:00 a. m., momento en que la hora retrocederá hasta la 1:00 a. m., lo que permitirá ganar 60 minutos durante la madrugada. La modificación abarcará todo el estado, desde Los Ángeles y San Diego hasta San Francisco, Sacramento y San José. Con el nuevo horario, las horas de salida y puesta del sol también cambiarán según el reloj, un detalle importante para planificar la jornada laboral, los desplazamientos y las actividades al aire libre.

¿A qué hora cambia el horario en California el 1 de noviembre?

El ajuste se producirá a las 2:00 a. m., hora local del Pacífico. En ese momento, los relojes regresarán a la 1:00 a. m. y California pasará del horario de verano (Pacific Daylight Time, PDT) al horario estándar del Pacífico (Pacific Standard Time, PST). La siguiente tabla resume los datos principales para los residentes.

Dato Información Día del cambio Domingo 1 de noviembre de 2026 Hora del ajuste 2:00 a. m. Qué debes hacer Atrasar el reloj una hora Hora después del cambio 1:00 a. m. Horario que comienza Pacific Standard Time (PST) Próximo cambio previsto Domingo 14 de marzo de 2027

¿Cómo será el cambio de horario en las principales ciudades de California?

Todas las principales ciudades de California siguen la hora del Pacífico y realizarán el ajuste en el mismo momento. No importa si resides en el sur, el centro o el norte del estado: la hora oficial cambiará de la misma manera.

Ciudad ¿Qué ocurre el 1 de noviembre? Los Ángeles Atrasar el reloj una hora San Diego Atrasar el reloj una hora San Francisco Atrasar el reloj una hora Sacramento Atrasar el reloj una hora San José Atrasar el reloj una hora Oakland Atrasar el reloj una hora Fresno Atrasar el reloj una hora Bakersfield Atrasar el reloj una hora Long Beach Atrasar el reloj una hora Anaheim Atrasar el reloj una hora

Para quienes viven en estas ciudades, el cambio no modifica la zona horaria estatal, pero sí la distribución de la luz durante el día. Las mañanas tendrán luz más temprano según el reloj, mientras que la tarde perderá una hora de luz en comparación con el horario de verano.

¿Cómo y cuándo debes ajustar los relojes en California?

Lo más práctico es comprobar los dispositivos el sábado 31 de octubre, antes de acostarte. Los teléfonos inteligentes, las computadoras, las tabletas y la mayoría de los relojes inteligentes conectados suelen actualizarse automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. Los equipos configurados manualmente pueden necesitar una revisión. En cambio, los relojes de pared, los despertadores tradicionales y algunos relojes de automóviles, hornos y microondas suelen requerir un ajuste manual.

Dispositivo ¿Cambia la hora automáticamente? ¿Qué debes hacer? iPhone y teléfonos Android Generalmente sí Verificar que la hora automática esté activada Computadoras Windows y Mac Generalmente sí Comprobar la zona horaria y la sincronización Relojes inteligentes Generalmente sí, si están conectados Revisar la sincronización con el teléfono Relojes de pared y despertadores Normalmente no Atrasar la hora manualmente Relojes de automóviles Depende del modelo Revisar el reloj del tablero Hornos y microondas Normalmente requieren ajuste manual Corregir la pantalla si no se actualiza sola

Si tienes un vuelo, una cita médica o una reunión virtual, revisa también el calendario y la zona horaria asociada al compromiso. Puedes atrasar los relojes manuales antes de acostarte o hacerlo el domingo por la mañana, siempre que compruebes la hora antes de salir de casa.

¿Qué deben tener en cuenta los residentes de Los Ángeles, San Diego y otras ciudades?

Los Ángeles: comprueba las alarmas y los turnos laborales, especialmente si trabajas durante la madrugada, cuando la hora de la 1:00 a. m. se repetirá.

comprueba las alarmas y los turnos laborales, especialmente si trabajas durante la madrugada, cuando la hora de la 1:00 a. m. se repetirá. San Diego: si viajas a Arizona, recuerda que la mayor parte de ese estado estará una hora por delante de California después del cambio.

si viajas a Arizona, recuerda que la mayor parte de ese estado estará una hora por delante de California después del cambio. San Francisco y Oakland: revisa la hora de las reuniones virtuales con personas de la costa este, ya que la diferencia con Nueva York será de tres horas.

revisa la hora de las reuniones virtuales con personas de la costa este, ya que la diferencia con Nueva York será de tres horas. Sacramento: si conduces temprano por la mañana, aprovecha la mayor disponibilidad de luz matinal, pero ten presente que oscurecerá antes por la tarde.

si conduces temprano por la mañana, aprovecha la mayor disponibilidad de luz matinal, pero ten presente que oscurecerá antes por la tarde. San José: verifica las alarmas, los calendarios laborales y las citas programadas en dispositivos que no actualicen la hora automáticamente.

verifica las alarmas, los calendarios laborales y las citas programadas en dispositivos que no actualicen la hora automáticamente. Fresno y Bakersfield: quienes trabajen al aire libre pueden necesitar adaptar sus actividades a la nueva distribución de la luz natural.

¿Qué diferencia horaria tendrá California con otros estados después del cambio?

Una vez que California regrese al horario estándar, la diferencia con otras regiones de Estados Unidos será la siguiente:

Lugar Diferencia respecto de California Nueva York 3 horas por delante Chicago 2 horas por delante Houston, Texas 2 horas por delante Dallas, Texas 2 horas por delante Phoenix, Arizona 1 hora por delante Denver, Colorado 1 hora por delante Honolulu, Hawaii 2 horas detrás

Estas diferencias corresponden al periodo posterior al cambio del 1 de noviembre de 2026 y a las zonas horarias habituales de las ciudades mencionadas. Phoenix mantiene el horario estándar durante todo el año, mientras que California sí cambia sus relojes.

Por su parte, Hawaii tampoco observa el horario de verano. Antes de viajar o coordinar una llamada, conviene verificar la hora local del destino, especialmente si se trata de comunidades de Arizona cercanas a la Nación Navajo.

¿Se eliminará el cambio de horario en California con la Sunshine Protection Act?

Por ahora, California mantiene el cambio de noviembre. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139), que busca establecer el horario de verano de manera permanente, fue aprobada por la Cámara de Representantes de Estados Unidos el 14 de julio de 2026, con 308 votos a favor y 117 en contra. La iniciativa fue remitida al Senado el 15 de julio y continúa pendiente de consideración en esa cámara, según el registro legislativo consultado. El presidente Donald Trump ha respaldado la propuesta, pero ese apoyo no modifica por sí solo el calendario vigente. Hasta que se complete el proceso legislativo y entre en vigor una nueva norma, California seguirá cambiando sus relojes en las fechas establecidas.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en California 2026

¿California atrasa o adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Lo atrasa una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m.

¿Se gana una hora de sueño?

El reloj ofrece una hora adicional durante la madrugada, aunque el descanso real depende de la rutina de cada persona.

¿Los Ángeles y San Diego cambian la hora?

Sí. Ambas ciudades siguen el horario estatal y realizarán el ajuste.

¿Mi celular cambiará la hora automáticamente?

Generalmente sí, siempre que estén activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria.

¿Cuándo vuelve el horario de verano en California?

El próximo inicio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027.

¿Arizona tendrá la misma hora que California después del cambio?

No. Phoenix estará una hora por delante de California durante el horario estándar. La Nación Navajo tiene reglas propias durante el horario de verano.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de horario?

No. La Cámara de Representantes aprobó la propuesta, pero sigue pendiente en el Senado y todavía no es ley.