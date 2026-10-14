MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 14/10/2026.- ¿Cuándo termina el horario de verano en Florida? Conoce la hora exacta del cambio del 1 de noviembre y cómo ajustar tus dispositivos. FOTO DE PAULYNN PARA ISTOCK PHOTO Y GETTY IMAGES
MIAMI, FLORIDA (ESTADOS UNIDOS), 14/10/2026.- ¿Cuándo termina el horario de verano en Florida? Conoce la hora exacta del cambio del 1 de noviembre y cómo ajustar tus dispositivos. FOTO DE PAULYNN PARA ISTOCK PHOTO Y GETTY IMAGES
Noé Yactayo
mailNoé Yactayo

se prepara para el regreso al horario estándar el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando finalizará el horario de verano (Daylight Saving Time) en la mayor parte del estado. El ajuste se hará a las 2:00 a. m., cuando los relojes retrocederán hasta la 1:00 a. m., lo que permitirá disponer de una hora adicional durante la madrugada. Ciudades como Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y Tallahassee deberán aplicar el cambio, teniendo en cuenta que Florida se extiende por dos zonas horarias y que la hora local varía según la ubicación. Tras el ajuste, amanecerá más temprano y la puesta del sol ocurrirá antes según el reloj, un factor que puede influir en los horarios de trabajo, los traslados y los planes del fin de semana.

¿A qué hora cambia el horario en Florida el 1 de noviembre?

El ajuste se producirá a las 2:00 a. m. de la hora local. En ese momento, los relojes regresarán a la 1:00 a. m. y el estado pasará del horario de verano al horario estándar. Florida tiene dos zonas horarias: la mayor parte del estado utiliza la hora del Este, mientras que parte del Panhandle utiliza la hora Central.

DatoInformación
FechaDomingo 1 de noviembre de 2026
Hora del cambio2:00 a. m., hora local
AjusteAtrasar el reloj una hora
Hora después del cambio1:00 a. m.
Zona del EsteEastern Standard Time (EST)
Zona CentralCentral Standard Time (CST)
Próximo cambio previstoDomingo 14 de marzo de 2027

¿Qué ciudades de Florida cambian la hora y qué deben hacer sus residentes?

Las principales ciudades de Florida realizarán el ajuste durante la misma madrugada, pero no todas tienen la misma hora local antes del cambio. Miami y Orlando pertenecen a la zona del Este; Pensacola y otras localidades del oeste del Panhandle utilizan la zona Central. Gulf County tiene una particularidad: está dividido entre ambas zonas horarias.

Time and Date

Ciudad o localidadZona horariaAjuste del 1 de noviembre
MiamiEsteAtrasar una hora
OrlandoEsteAtrasar una hora
JacksonvilleEsteAtrasar una hora
TampaEsteAtrasar una hora
TallahasseeEsteAtrasar una hora
West Palm BeachEsteAtrasar una hora
PensacolaCentralAtrasar una hora
Panama CityCentralAtrasar una hora
Port St. JoeEsteAtrasar una hora
WewahitchkaCentralAtrasar una hora

En la vida cotidiana, el cambio tendrá algunas consecuencias prácticas:

  • Para quienes trabajan temprano: habrá más luz por la mañana, pero oscurecerá antes al final de la tarde.
  • Para los viajes por carretera: conviene comprobar la hora local al desplazarse entre el este y el oeste del Panhandle.
  • Para las reuniones y las citas: revisa las alarmas y los calendarios, especialmente si coordinas actividades con personas de otros estados.
  • Para los turnos nocturnos: la hora comprendida entre la 1:00 y las 2:00 a. m. se repetirá, por lo que los registros de trabajo pueden requerir una atención especial.

¿Cómo y cuándo debes ajustar los relojes en Florida?

Lo recomendable es revisar los dispositivos el sábado 31 de octubre, antes de acostarte. Los teléfonos inteligentes, las computadoras, las tabletas y la mayoría de los relojes inteligentes conectados suelen actualizarse automáticamente si tienen activadas las opciones de fecha, hora y zona horaria automáticas. En cambio, los relojes de pared, los despertadores tradicionales y algunos relojes de automóviles, hornos y microondas requieren un ajuste manual, según el modelo.

Dispositivo¿Actualiza la hora automáticamente?Qué hacer
iPhone y teléfonos AndroidGeneralmente síComprobar que la hora automática esté activada
Computadoras Windows y MacGeneralmente síVerificar la zona horaria y la sincronización
Relojes inteligentesNormalmente sí, si están conectadosRevisar la sincronización con el teléfono
Relojes de pared y despertadoresGeneralmente noAtrasar una hora manualmente
Relojes de automóvilesDepende del modeloRevisar la hora del tablero
Hornos y microondasDepende del modeloCorregir la pantalla si no cambia sola

Si tienes un vuelo, una cita médica o un compromiso laboral, comprueba también la hora indicada en el calendario y la zona horaria del destino. Puedes atrasar los relojes manuales antes de acostarte o hacerlo el domingo por la mañana, antes de salir de casa.

¿Se eliminará el cambio de horario en Florida con la Sunshine Protection Act?

Por ahora, el ajuste de noviembre sigue vigente. La Sunshine Protection Act of 2025 (H.R. 139) propone mantener el horario de verano durante todo el año, eliminando los cambios estacionales. La Cámara de Representantes aprobó la iniciativa el 14 de julio de 2026, pero el proyecto fue remitido al Senado el día siguiente y continúa pendiente en esa cámara. El presidente Donald Trump ha respaldado públicamente la propuesta, aunque ese apoyo no modifica el calendario actual. Florida cuenta con su propia Sunshine Protection Act, que contempla adoptar el horario de verano permanente si el Congreso federal autoriza ese cambio.

Hasta que se apruebe y entre en vigor una nueva norma federal, los residentes deben seguir el calendario vigente: atrasar sus relojes en noviembre y adelantarlos nuevamente en marzo.

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Florida atrasa o adelanta el reloj el 1 de noviembre?

Lo atrasa una hora, de las 2:00 a. m. a la 1:00 a. m., en ambas zonas horarias.

¿Miami y Orlando cambian la hora?

Sí. Ambas ciudades regresarán al horario estándar del Este.

¿Pensacola cambia la hora?

Sí. Pensacola utiliza la hora Central y atrasará sus relojes una hora.

¿Se gana una hora de sueño?

El reloj ofrece una hora adicional durante la madrugada, aunque el descanso depende de los hábitos de cada persona.

¿Mi celular cambiará la hora automáticamente?

Generalmente sí, si están activadas las opciones automáticas de fecha, hora y zona horaria.

¿Cuándo vuelve el horario de verano en Florida?

El próximo cambio está previsto para el domingo 14 de marzo de 2027.

¿La Sunshine Protection Act ya eliminó el cambio de horario?

No. La propuesta federal sigue pendiente en el Senado y todavía no ha cambiado el calendario vigente.

SOBRE EL AUTOR

Noé Yactayo es periodista de El Comercio desde 2022. Con 13 años de experiencia en medios digitales, se ha consolidado como especialista en fútbol internacional y deportes de combate, además de cubrir temas de actualidad para las audiencias hispanas de Estados Unidos. Antes de sumarse a la redacción, trabajó en Mi Bundesliga, La República y Líbero.

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