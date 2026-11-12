La selección de Panamá iniciará su camino en los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf visitando a su similar de Curazao. Este vibrante partido de ida tendrá como sede el Estadio Ergilio Hato de Willemstad. El pitazo inicial retumbará en la cancha a las 8:30 p. m. en la hora local de Curazao y a las 7:30 p. m., hora de Panamá. La transmisión del compromiso estará a cargo de la señal de FOX Sports 2 y FOX One.

Este primer asalto de la serie representa un desafío estratégico clave para ambas escuadras, ya que marcará el ritmo con el que encararán el definitivo partido de vuelta en territorio panameño. Para los curazaleños, sacar una ventaja frente a su público es vital si quieren dar la sorpresa del certamen, mientras que Panamá buscará imponer la jerarquía y el buen juego que lo ha posicionado como uno de los grandes referentes de la zona.

¿Dónde ver FOX Deportes, Panamá vs. Curazao por Concacaf Nations League 2026?

El partido entre Panamá vs. Curazao por la ida de los cuartos de final de la Concacaf Nations League 2026/27 se jugará el jueves 12 de noviembre del 2026 en el Estadio Ergilio Hato de Willemstad. El encuentro está programado para las 7:30 p. m. ET.

Para Estados Unidos, la transmisión estará disponible por FOX Sports 2, una de las señales alternativas de FOX dedicada principalmente al fútbol internacional. También podrá verse mediante fuboTV, ViX y FOX One.

¿Dónde ver FOX Deportes en Centroamérica y El Caribe?

Los aficionados de Centroamérica podrán seguir la Concacaf Nations League 2026-27 a través de las plataformas de FOX, que adquirió los derechos de transmisión de la competición para la región. El acuerdo contempla las ediciones 2026-27 y 2028-29, incluidas sus respectivas fases finales, con emisiones tanto por televisión como mediante streaming y programación con narración local.

Para el partido Panamá vs. Curazao, los aficionados deberán consultar la programación local de FOX para conocer el canal específico y la plataforma disponible en su país. En Nicaragua, Costa Rica, Honduras, El Salvador, Guatemala y Panamá, FOX cuenta con presencia televisiva en la región, mientras que la compañía también ha reforzado su oferta deportiva centroamericana.

Fecha, hora, TV y dónde ver Panamá vs. Curazao por Concacaf Nations League

Fecha: Jueves 12 de noviembre del 2026

Jueves 12 de noviembre del 2026 Lugar: Estadio Ergilio Hato, Willemstad

Estadio Ergilio Hato, Willemstad Horarios: 7:30 p.m. ET / 8:30 p.m. Curazao / 7:30 p.m. Panamá

7:30 p.m. ET / 8:30 p.m. Curazao / 7:30 p.m. Panamá Canal TV: FOX Sports 2 (EE.UU.)

FOX Sports 2 (EE.UU.) Streaming: FOX One