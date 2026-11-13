Cajamarca se alista para vivir una jornada especial con la llegada del papa León XIV, en un encuentro religioso que congregará a fieles y visitantes de diferentes localidades. La santa misa está programada para el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 11:00 a. m., en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, escenario que recibirá a numerosos asistentes que tendrán la oportunidad de participar en esta celebración junto al sumo pontífice.

La ceremonia será uno de los acontecimientos más esperados de la visita papal a Cajamarca y representa una ocasión significativa para la comunidad católica de la región. Los creyentes aguardan con entusiasmo la oportunidad de escuchar el mensaje de León XIV y ser parte de una celebración que marcará su paso por tierras cajamarquinas.

¿A qué hora empieza la misa del papa León XIV en Cajamarca?

La santa misa que presidirá el papa León XIV en Cajamarca está programada para el sábado 14 de noviembre de 2026, a las 11:00 a. m. La celebración religiosa tendrá lugar en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, en la provincia de Santa Cruz, donde se espera la presencia de numerosos fieles que llegarán desde distintos puntos de la región y otras localidades del país para participar en este encuentro con el sumo pontífice.

Se recomienda a los asistentes llegar con anticipación para facilitar su ingreso y encontrar un lugar adecuado desde donde seguir la ceremonia. La misa será uno de los actos centrales de la visita de León XIV a Cajamarca y permitirá a los creyentes compartir un momento de oración, escuchar su mensaje y expresar su cercanía al líder de la Iglesia católica.

SANTA CRUZ, CAJAMARCA (PERÚ), 14/11/2026. Horario, lugar y todos los detalles de la Misa del papa León XIV en Cajamarca. FOTO: Imagen creada por la IA de Gemini.

¿Dónde será la misa del papa León XIV en Cajamarca?

La misa que celebrará el papa León XIV el próximo sábado 14 de noviembre de 2026 tendrá como escenario la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, ubicada en la provincia de Santa Cruz, región Cajamarca. Este espacio recibirá al sumo pontífice para una celebración religiosa que congregará a fieles católicos, autoridades y visitantes que llegarán desde diferentes localidades para acompañarlo durante su visita.

La elección de este lugar convierte a Santa Cruz de Succhabamba en uno de los puntos más importantes de la agenda papal en Cajamarca. Los asistentes tendrán la oportunidad de participar en la santa misa, escuchar el mensaje de León XIV y compartir una jornada de fe que genera gran expectativa entre la comunidad católica de la región.

¿Qué canal transmite la misa del papa León XIV EN VIVO?

La misa que presidirá el papa León XIV en Cajamarca este sábado 14 de noviembre de 2026 se podrá seguir EN VIVO a través de TVPerú, señal oficial del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). La cobertura permitirá que los fieles de todo el país acompañen la celebración religiosa desde la explanada de Santa Cruz de Succhabamba, programada para las 11:00 a. m.

Asimismo, los interesados podrán seguir la transmisión por internet mediante la página web y las plataformas digitales de TVPerú.

La agenda del papa León XIV en Cajamarca

09:10 - Salida en helicóptero hacia Santa Cruz de Succhabamba. Base Aérea de Chiclayo.

9:50 - Llegada del santo padre al helipuerto de Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

11:00 - Santa misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

13:15 - Regreso del santo padre en helicóptero a Chiclayo.