Florida afronta el cambio de horario 2026 combinando su intensa vida turística y la necesidad de mantener una coordinación milimétrica entre vuelos, parques temáticos, hoteles y servicios que dependen del flujo constante de visitantes. El estado adelanta el reloj el 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando se pasa a las 3:00 a. m., y lo atrasa el 1 de noviembre, volviendo a la 1:00 a. m. , en un esquema donde conviven la aspiración de un horario de verano permanente con la obligación de cumplir el calendario federal. Mientras tanto, residentes de Miami, Orlando, Tampa y otras ciudades deben vigilar tanto la configuración de sus dispositivos como los horarios impresos en sus boletos de viaje, para que una hora de diferencia no arruine un día de vacaciones ni una jornada laboral.

¿Cómo se debe ajustar el reloj en Florida en 2026?

En Florida, el horario de verano 2026 comienza el domingo 8 de marzo a las 2:00 a. m., cuando los relojes se adelantan una hora, pasando a las 3:00 a. m. El horario estándar vuelve el domingo 1 de noviembre de 2026, cuando a las 2:00 a. m. los relojes se atrasan a la 1:00 a. m.

Inicio DST Florida 2026: 8 de marzo, 2:00 → 3:00 a. m. (adelantar 1 hora).

Fin DST Florida 2026: 1 de noviembre, 2:00 → 1:00 a. m. (atrasar 1 hora).

En la práctica: muchos residentes ajustan la hora antes de dormir, la noche del sábado.

Calendario del cambio de hora en Florida 2026

Evento Fecha y hora local Acción en el reloj Inicio horario de verano (DST) 8 de marzo 2026 – 2:00 a. m. Adelantar a 3:00 a. m. Fin horario de verano 1 de noviembre 2026 – 2:00 a. m. Atrasar a 1:00 a. m.

¿Qué ciudades de Florida resultan más afectadas por el cambio de hora?

Florida combina grandes centros urbanos, zonas turísticas y regiones costeras donde el horario de verano influye en el turismo, la hostelería y las actividades al aire libre. Ciudades como Miami, Orlando, Tampa, Jacksonville y Fort Lauderdale ajustan sus horarios comerciales, de parques temáticos y transporte al nuevo reloj.

Miami y el sur de Florida (turismo, comercio, vuelos internacionales).

Orlando y zona de parques temáticos (horarios de parques, hoteles y transporte).

Tampa, Jacksonville y la costa del Golfo (puertos, servicios y logística).

¿Qué electrodomésticos y dispositivos se deben cambiar manualmente en Florida?

En Florida, muchos hogares cuentan con varios aparatos electrónicos, pero no todos se sincronizan automáticamente. Para evitar confusiones, conviene revisar cada dispositivo en la noche previa al cambio.

Relojes de cocina, hornos, microondas, cafeteras programables.

Relojes de pared, despertadores sencillos y relojes de pulsera analógicos.

Paneles de autos, cámaras de seguridad antiguas, sistemas de riego automáticos sin conexión en línea.

Tabla – Dispositivos comunes y ajuste en Florida

Dispositivo ¿Se actualiza solo? Acción recomendada Smartphone Sí, si está en modo automático Confirmar zona horaria Florida. Laptop / PC Generalmente sí Revisar tras reinicio. Microondas / horno Normalmente no Ajustar +1 h o −1 h según la fecha. Reloj del auto Depende del modelo Cambiar en la configuración. Sistemas de riego / alarmas Variable Revisar panel de control.

¿Por qué Florida aplica el horario de verano y qué dice el Gobierno?

Florida ha mostrado interés en un horario de verano más estable e incluso aprobó una ley estatal para avanzar hacia un “horario de verano permanente”, pero su aplicación depende del Congreso federal, por lo que el cambio de hora sigue vigente en 2026. El objetivo que suelen mencionar autoridades y defensores es contar con más luz por la tarde para favorecer el turismo, la seguridad y la actividad económica.

Motivos: turismo, comercio, seguridad vial y vida al aire libre.

Situación legal: Florida aún debe ajustarse al esquema federal de DST.

Mensaje oficial: se recomienda a la población verificar dispositivos y horarios de transporte y parques.

¿Qué consejos prácticos seguir en Florida para el cambio de horario?

En un estado dependiente del turismo y con alta actividad nocturna, es clave anticipar el cambio de hora. Residentes y visitantes deben prestar atención a reservas de hoteles, entradas a parques temáticos y vuelos.

Confirmar la hora de entradas a parques y espectáculos en Orlando y Miami.

Revisar correos de aerolíneas, cruceros y autobuses antes de viajar.

Programar la alarma del teléfono verificando que la zona horaria sea correcta.​

Ajustar horarios de sueño en los días previos para reducir el cansancio.​

FAQ: Preguntas frecuentes sobre el cambio de horario en Florida 2026

¿Florida cambia la hora en 2026?

Sí, adelantará el reloj el 8 de marzo de 2026 y lo atrasará el 1 de noviembre de 2026, igual que la mayoría de estados del país.

¿Florida ya tiene horario de verano permanente?

No; aunque se aprobó una ley estatal, la decisión final depende del Congreso de Estados Unidos y el estado sigue cambiando la hora cada año.

¿A qué hora se hace el cambio en Florida?

A las 2:00 a. m. hora local, tanto en marzo (cuando se adelanta) como en noviembre (cuando se atrasa).

¿Qué pasa con los parques temáticos y el turismo en Florida?

Ajustan sus horarios al nuevo reloj, por lo que es importante revisar tickets, reservas y correos de confirmación cerca de las fechas de cambio.

¿Toda Florida cambia la hora de la misma manera?

Sí, todo el estado se ajusta al calendario federal de DST, aunque ciertas zonas están en diferentes husos horarios, lo que hace clave revisar la hora local.