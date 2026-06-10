La espera por el primer partido del Mundial 2026 que tendrá lugar en Estados Unidos ya está en marcha, y las condiciones meteorológicas se perfilan como un aspecto importante a considerar. De acuerdo con las previsiones del Servicio Meteorológico Nacional (NWS), el área de Los Ángeles registrará un aumento gradual de las temperaturas a lo largo de la semana, coincidiendo con el encuentro entre Estados Unidos y Paraguay previsto para este viernes en el SoFi Stadium de Inglewood. Aunque varias zonas del sur de California sentirán un incremento significativo del calor, los pronósticos indican que durante el partido se mantendrán condiciones agradables, con temperaturas cálidas pero sin alcanzar niveles que representen un inconveniente para jugadores o espectadores.

¿Qué tiempo se espera para el partido en el SoFi Stadium?

El encuentro está programado para las 6:00 p.m. (hora local) y se disputará en el SoFi Stadium, un recinto cubierto ubicado en Inglewood, dentro del área metropolitana de Los Ángeles. De acuerdo con los pronósticos del NWS, el cielo estará despejado y las temperaturas rondarán los 70 grados Fahrenheit (aproximadamente 21 °C) al inicio del partido.

A medida que avance la noche, los termómetros descenderán gradualmente hasta ubicarse en la mitad de los 60 grados Fahrenheit (alrededor de 18 °C), ofreciendo condiciones agradables para la práctica deportiva y para quienes asistan al estadio.

Según Los Angeles Times, el meteorólogo Ryan Kittell, del NWS, describió el escenario como un clima “muy agradable” y típico de junio para la zona de Inglewood.

El Mundial 2026 llegará a Los Ángeles con temperaturas cálidas y cielos mayormente despejados. | Crédito: PATRICK T. FALLON / AFP

El calor aumentará en California antes del encuentro

Aunque el clima durante el partido será moderado, el panorama general en el sur de California será mucho más cálido durante los días previos. Los expertos explican que una vaguada atmosférica ubicada sobre el noroeste del Pacífico, responsable de mantener temperaturas más frescas en la región, comenzará a debilitarse a inicios de la semana.

Como consecuencia, se espera que desde el lunes las máximas alcancen entre los 70 y los 80 grados Fahrenheit en varias zonas, mientras que el miércoles el calentamiento será más evidente.

¿Podrían emitirse alertas por calor?

Los pronósticos indican que para mediados de semana las temperaturas serán entre 5 y 10 grados Fahrenheit más altas que las registradas el lunes. En las áreas costeras podrían alcanzarse máximas entre los 75 y 85 grados Fahrenheit, mientras que los valles interiores registrarían temperaturas entre los 85 y 95 grados Fahrenheit.

En algunas zonas desérticas, incluso, los termómetros podrían acercarse a los 100 grados Fahrenheit (38 °C). Debido a ello, el NWS estima una probabilidad del 20% de emitir avisos por calor para sectores más cálidos como los valles de Santa Clarita, el oeste de San Fernando y el sur de Salinas.

El clima en Los Ángeles podría convertirse en un factor importante durante el Mundial 2026. | Crédito: FREDERIC J. BROWN / AFP

Un clima favorable para el debut del Mundial 2026 en EE.UU.

A pesar del incremento de las temperaturas en buena parte de California, las condiciones previstas para el viernes en Los Ángeles son consideradas ideales para un evento deportivo de esta magnitud. El hecho de que el partido se juegue en un estadio cubierto también reducirá cualquier impacto relacionado con el calor.

Por ello, todo apunta a que el clima será un aliado y no un obstáculo para el primer partido del Mundial 2026 que se celebrará en EE.UU., permitiendo que la atención se centre exclusivamente en lo que ocurra dentro del campo de juego.