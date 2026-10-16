Para las familias de California que buscan dónde esterilizar a su perro, gato o conejo, una nueva ley permitirá organizar jornadas veterinarias sin exigir necesariamente una sala quirúrgica independiente. La medida, firmada por el gobernador Gavin Newsom, está dirigida a los proveedores que realizan un número elevado de intervenciones en un periodo determinado y busca facilitar el acceso a esta atención en las comunidades. Sin embargo, quienes necesitan reservar una cita deben tener presentes dos detalles: la disposición entrará en vigor el 1 de enero de 2027 y no garantiza procedimientos gratuitos, precios más bajos ni cupos adicionales.

Se trata de la Assembly Bill 2010 (AB 2010), rubricada el 18 de septiembre de 2026. La legislación modifica un requisito sobre los espacios destinados a estas operaciones, pero mantiene las demás obligaciones sanitarias y profesionales aplicables en el estado.

La excepción abarca a quienes practican al menos 20 esterilizaciones de perros, gatos, conejos o una combinación de esas especies dentro de 12 horas consecutivas. No se extiende automáticamente a todos los establecimientos ni a cualquier cirugía.

¿QUÉ CAMBIA CON LA NUEVA LEY DE ESTERILIZACIÓN DE MASCOTAS EN CALIFORNIA?

La AB 2010 modifica la sección 4854 del Código de Negocios y Profesiones de California, denominado Business and Professions Code en inglés. Su principal disposición establece que los servicios de esterilización de alto volumen no tendrán que realizarse en un quirófano separado.

En términos prácticos, los equipos veterinarios dispondrán de mayor flexibilidad para organizar jornadas temporales en espacios comunitarios adecuados. Esto no autoriza a operar animales en cualquier local: los responsables deberán cumplir las demás condiciones exigidas para ejercer su actividad.

La diferencia es concreta: se elimina una barrera relacionada con la infraestructura, mientras que la apertura de nuevas jornadas dependerá de contar con especialistas, equipos y recursos suficientes.

Las mascotas son parte fundamental de la vida de millones de ciudadanos en California (Foto: Magnific)

¿CUÁNDO ENTRARÁ EN VIGOR LA AB 2010?

Aunque Newsom ya firmó la ley, la disposición comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027. Esta distinción resulta importante para quienes buscan atención durante los próximos meses, porque la aprobación no supone que el cambio esté funcionando desde ahora.

Dato clave Información Ley Assembly Bill 2010, conocida como AB 2010 Fecha de firma 18 de septiembre de 2026 Entrada en vigor 1 de enero de 2027 Sección modificada 4854 del Código de Negocios y Profesiones de California Cambio principal Los servicios de esterilización de alto volumen no necesitarán una sala quirúrgica independiente Alcance de la excepción Las demás exigencias veterinarias seguirán aplicándose

¿QUÉ SERVICIOS VETERINARIOS ESTÁN INCLUIDOS?

La legislación fija un umbral para determinar qué actividades se consideran de alto volumen. No basta con anunciar una campaña o concentrar varias citas durante una jornada: deben cumplirse los criterios establecidos en el texto.

Requisito Qué establece la ley Cantidad de animales 20 o más Periodo 12 horas consecutivas Especies incluidas Perros, gatos y conejos, o una combinación de ellos Tipo de procedimiento Esterilización quirúrgica aséptica Profesional responsable Un veterinario

El total puede incluir distintas especies. Por ejemplo, una jornada con 10 perros, ocho gatos y dos conejos alcanzaría el mínimo requerido, siempre que las intervenciones se completen dentro del plazo indicado y respeten las condiciones legales.

Por el contrario, un proveedor que practique menos de 20 esterilizaciones durante ese periodo no cumple con la definición. Las operaciones tradicionales que quedan fuera de esta categoría continuarán sujetas a los requisitos correspondientes.

El 18 de septiembre, Gavin Newsom firmó esta ley (Foto: AFP)

¿SE ELIMINAN LOS REQUISITOS DE HIGIENE Y SEGURIDAD?

No. La excepción se limita a la sala quirúrgica independiente y no representa una eliminación general de las normas sanitarias.

Los establecimientos, instrumentos, equipos y prendas utilizados deberán mantenerse limpios y en condiciones adecuadas. Asimismo, tendrán que respetar los estándares mínimos de la California Veterinary Medical Board, la junta estatal encargada de regular esta profesión.

Por tanto, trabajar en un espacio temporal no libera al proveedor de sus responsabilidades. Las obligaciones restantes seguirán aplicándose, tanto en instalaciones permanentes como en jornadas comunitarias.

¿QUÉ SIGNIFICA EL CAMBIO PARA LAS FAMILIAS DE CALIFORNIA?

Para quienes buscan una cita en Los Ángeles, Fresno o San Diego, las preguntas inmediatas son dónde encontrar atención y cuánto pagar. La AB 2010 puede facilitar la organización de campañas, pero no establece un calendario por ciudad o condado, tarifas obligatorias ni un programa gratuito.

Tampoco exige ampliar horarios o comenzar a realizar intervenciones de alto volumen. Su alcance se concentra en ofrecer flexibilidad a los proveedores, sin asegurar disponibilidad adicional desde el primer día de vigencia.

En los hogares hispanohablantes, contar con instrucciones claras sobre la preparación y recuperación puede ayudar a organizar el cuidado de la mascota. Antes de reservar, conviene consultar estos puntos:

Consultar con el veterinario: confirmar qué evaluación necesita el animal antes de la operación.

Preguntar por la atención: identificar al profesional responsable y conocer las condiciones del servicio.

Confirmar el costo total: averiguar qué incluye la tarifa anunciada y si existen cargos adicionales.

Revisar la disponibilidad: verificar fechas, cupos y requisitos para obtener una cita.

Pedir instrucciones en español: solicitar una explicación sobre los cuidados previos y posteriores, además de un contacto para resolver dudas.

Estas consultas no son nuevas obligaciones creadas por la norma. Su propósito es aclarar las condiciones ofrecidas por cada establecimiento, sin asumir que la aprobación garantiza descuentos o acceso inmediato.

¿HAY QUE ESPERAR HASTA 2027 PARA ESTERILIZAR A UNA MASCOTA?

No es necesario esperar a la entrada en vigor para buscar atención. Ya existen opciones de bajo costo a través de refugios; los cupos deben consultarse directamente con cada organización.

La nueva disposición busca facilitar que estos servicios lleguen a más comunidades. Mientras se prepara su implementación, las familias pueden revisar las alternativas actuales y confirmar precios, fechas y cuidados posteriores antes de programar la intervención.