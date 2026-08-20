Una severa ola de calor en Texas mantiene en alerta a los meteorólogos debido a temperaturas extremas que impactarán fuertemente a la población. Ante este riesgo, es esencial conocer el pronóstico del tiempo en caso estés habitando en alguno de sus condados. A continuación, te brindaré los detalles completos de este artículo informativo.

Según el reporte otorgado por N+ Univision 41 , una amplia zona del centro de Texas estará bajo alerta por calor extremo durante este fin de semana, aunque las altas temperaturas permanecerán después de que esta concluya.

Se prevén que las áreas de San Antonio, Austin, Hill Country y los corredores I-35 e I-10 sean las más afectadas por este calor extremo que permanecerá desde este jueves 20 hasta el domingo 23 de agosto.

Los pronósticos del medio citado indican que los valores térmicos alcanzarían máximas de hasta 106°F; sin embargo, la sensación térmica sería lo más alarmante, ya que podría situarse en 115°F en los días anteriormente señalados.

Estos valores representan una amenaza directa para los habitantes de las zonas mencionadas, con especial énfasis en menores de edad, adultos mayores, trabajadores y personas que realizan actividad al aire libre.

La sensación térmica para este fin de semana en la parte central de Texas puede llegar hasta los 115°F. (Crédito: Pexels / Imagen referencial)

Los riesgos de dejar objetos en un auto cerrado durante el calor extremo

En fechas de calor intenso, la temperaturas dentro de un automóvil cerrado puede superar los 158°F, un valor sumamente riesgoso para cualquier conductor o acompañante.

Ante un ambiente tan extremo, los meteorólogos recomiendan retirar encendedores, aerosoles, aparatos electrónicos, botellas plásticas con agua, medicina y comida, ya que pueden estallar, originar incendios o desprender compuestos tóxicos.

Un auto cerrado bajo temperaturas altas puede registrar valores térmicos de hasta 158°F. (Crédito: Magnific / Imagen referencial)

Cómo protegerse ante el calor extremo que se espera en Texas

De concretarse esta situación, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) ha lanzado una serie de recomendaciones para que los residentes texanos estén preparados y eviten el severo impacto de las altas temperaturas. Estas son algunas de las sugerencias:

Permanecer en un lugar interior con aire acondicionado.

Beber muchos líquidos aunque no se tenga sed.

Planificar actividades al aire libre en horarios adecuados.

Tomar duchas o baños de agua fría.

De vivir con personas vulnerables, preguntar cómo se encuentra cada vez que sea necesario.

Evita dejar niños y mascotas en el interior de un vehículo.