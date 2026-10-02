Con “Reina Roja 2: Loba negra”, la serie española de suspenso vuelve a Amazon Prime Video para seguir a Antonia Scott (Vicky Luengo), en un caso de mayor riesgo. Así, la segunda temporada de la producción, basada en la trilogía literaria de Juan Gómez-Jurado, conserva a figuras conocidas de la ficción e incorpora nuevos actores. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, esta nota de Gestión Mix te sirve para identificar a cada integrante del elenco y el personaje que interpreta.

Vale precisar que, tal como te puedes imaginar, esta entrega del show televisivo adapta el segundo libro de la saga de Gómez-Jurado.

En ese sentido, la trama ahora gira en torno a una sicaria capaz de poner en jaque a la persona más inteligente del planeta.

Antes de continuar, mira el tráiler de “Reina Roja 2: Loba negra”:

LISTA DE ACTORES Y PERSONAJES DE “REINA ROJA 2: LOBA NEGRA”

1. Vicky Luengo como Antonia Scott

Para saber quién es quién en la serie de Amazon Prime Video, empezamos la lista con la protagonista: Antonia Scott, la famosa criminóloga de inteligencia extraordinaria.

Ella está interpretada por Victoria “Vicky” Luengo, a quien también hemos visto en producciones como “Antidisturbios”, “El ser querido” y “Amarga Navidad”.

Vicky Luengo como Antonia Scott en "Reina Roja 2: Loba negra" (Foto: Amazon Studios)

2. Hovik Keuchkerian como Jon Gutiérrez

Por otro lado, Jon es el escudero e inspector que acompaña a Antonia en cada pesquisa.

El actor que vuelve a asumir este rol es Hovik Keuchkerian, reconocido por su trabajo previo en “La casa de papel”, “El hoyo 2” y “Antidisturbios”, donde coincidió con Victoria Luengo.

Hovik Keuchkerian como Jon Gutiérrez en una escena de "Reina Roja 2: Loba negra" (Foto: Amazon Studios)

3. Adriana Torrebejano como Lola Moreno

Lola Moreno, por su parte, es una mujer misteriosa con un gran secreto, casada con el mafioso Yuri. Su sospechosa desaparición es lo que pone en marcha el caso de esta temporada.

La artista que le da vida al personaje es Adriana Torrebejano, recordada por su participación en “Machos alfa”, “Historias para no dormir” y “Mikaela”.

Adriana Torrebejano como Lola Moreno en el póster individual del personaje de "Reina Roja 2: Loba negra" (Foto: Amazon Studios)

4. Javiera Sky como Loba Negra

Loba Negra es la sicaria al servicio de la mafia rusa. Ella se caracteriza por ser críptica e implacable, y la gran rival de Antonia en esta tanda de episodios.

La actriz que la interpreta es Javiera Sky, también integrante de los elencos de “El escudo invisible” y “Qué calor hará sin vos en verano”.

Javiera Sky como Loba Negra en el póster individual del personaje de "Reina Roja 2: Loba negra" (Foto: Amazon Studios)

Otros actores y personajes de “Reina Roja 2: Loba negra”:

5. Silvia Abascal como la inspectora Romero , una policía veterana en la lucha contra el crimen organizado, cada vez más cansada de su trabajo.

, una policía veterana en la lucha contra el crimen organizado, cada vez más cansada de su trabajo. 6. Mauricio Morales como el inspector Belgrano , compañero de Romero y también veterano, agotado de enfrentar una mafia con mil frentes.

, compañero de Romero y también veterano, agotado de enfrentar una mafia con mil frentes. 7. Beka Lemonjava como Yuri , tesorero del clan de Aslan Orlov, impulsivo, poderoso y enamorado de Lola.

, tesorero del clan de Aslan Orlov, impulsivo, poderoso y enamorado de Lola. 8. Féodor Atkine como Aslan Orlov , leyenda del crimen organizado y jefe brutal en decadencia, preocupado por perder su lugar en la Costa del Sol.

, leyenda del crimen organizado y jefe brutal en decadencia, preocupado por perder su lugar en la Costa del Sol. 9. Àlex Brendemühl como Mentor , quien sigue el rastro de las muertes sospechosas de otras Reinas Rojas en Europa.

, quien sigue el rastro de las muertes sospechosas de otras Reinas Rojas en Europa. 10. Vicenta N’Dongo como la Dra. Aguado

como la Dra. Aguado 11. Fernando Guallar como Tomás

como Tomás 12. Karmele Larrinaga como Maritxu

como Maritxu 13. Bruno Sevilla como Marcos

como Marcos 14. Andrea Trepat como Sandra

como Sandra 15. Denys Khabryk como Kiril Rebo

como Kiril Rebo 16. Niko Verona como Gusev