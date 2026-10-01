La serie española de suspenso “Reina Roja” retoma su historia con “Loba Negra”, la segunda temporada que llega al catálogo de Amazon Prime Video. Así, basada en la trilogía literaria de Juan Gómez-Jurado, esta nueva tanda de episodios vuelve a poner a Antonia Scott y Jon Gutiérrez al frente de un caso atravesado por secretos, crimen organizado y una rival peligrosa. ¿Te gustaría saber más al respecto? Pues, aquí Gestión Mix te presenta los detalles de la trama y del estreno.

Vale precisar que la saga literaria de Gómez-Jurado está conformada por “Reina Roja”, “Loba Negra” y “Rey Blanco”.

En ese sentido, ahora la historia se traslada a la Costa del Sol y llega con una nueva antagonista que le da nombre a la temporada.

LA TRAMA DE “REINA ROJA 2: LOBA NEGRA”

La trama de “Reina Roja 2: Loba negra” arranca cuando Lola Moreno, la esposa de un mafioso, desaparece en Marbella después de sobrevivir a un intento de asesinato relacionado con la mafia rusa.

Entonces, frente al caso, Antonia Scott y Jon Gutiérrez emprenden su búsqueda, sin imaginar que también se ha convertido en el objetivo de Loba Negra, una letal sicaria.

Así, la investigación los conduce hacia una compleja red de corrupción y pone a prueba su vínculo, ya afectado por secretos y desconfianza.

Todo esto mientras, en paralelo, Mentor sigue la pista de las muertes sospechosas de otras Reinas Rojas en Europa.

EL TRÁILER DE “REINA ROJA 2: LOBA NEGRA”

¿CUÁNDO SE ESTRENA “REINA ROJA 2: LOBA NEGRA”?

La temporada 2 de la serie española “Reina Roja” se estrenó de acuerdo con la siguiente programación a nivel internacional:

Países Horario Estados Unidos 5:00 p.m. (PT) / 8:00 p.m. (ET) del jueves 1 de octubre del 2026 México, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica 6:00 p.m. del jueves 1 de octubre del 2026 Perú, Colombia, Panamá, Ecuador 7:00 p.m. del jueves 1 de octubre del 2026 Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico 8:00 p.m. del jueves 1 de octubre del 2026 Chile, Paraguay, Argentina, Uruguay, Brasil 9:00 p.m. del jueves 1 de octubre del 2026 España 2:00 a.m. del viernes 2 de octubre del 2026

Por lo tanto, para disfrutarla, asegúrate de contar con una suscripción activa a la plataforma de streaming Amazon Prime Video.

Este es el LINK OFICIAL de la producción.

¿QUIÉNES INTEGRAN EL ELENCO DE “REINA ROJA 2: LOBA NEGRA”?

Debajo de estas líneas, repasa la lista de integrantes del elenco principal de “Reina Roja 2: Loba negra”:

Victoria Luengo como Antonia Scott

como Antonia Scott Hovik Keuchkerian como Jon Gutiérrez

como Jon Gutiérrez Javiera Sky como Loba Negra, la sicaria de la mafia rusa

como Loba Negra, la sicaria de la mafia rusa Adriana Torrebejano como Lola Moreno

como Lola Moreno Silvia Abascal como la inspectora Romero

como la inspectora Romero Mauricio Morales como el inspector Belgrano

como el inspector Belgrano Féodor Atkine como Aslan Orlov, el jefe del clan

como Aslan Orlov, el jefe del clan Beka Lemonjava como Yuri, el esposo de Lola

como Yuri, el esposo de Lola Àlex Brendemühl como Mentor

Por otro lado, en el detrás de cámaras, Koldo Serra vuelve a la dirección y el guion lleva la firma de Helena Medina y Salvador Perpiñá, mientras que la música es de Víctor Reyes.

El póster de "Reina Roja 2: Loba negra", producción de suspenso que adapta la obra de Juan Gómez-Jurado (Foto: Prime Video)