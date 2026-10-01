Portugal visita a Dinamarca este jueves 1 de octubre de 2026 en el Parken Stadion de Copenhague por la tercera jornada del Grupo A4 de la UEFA Nations League. El encuentro enfrenta a dos selecciones que llegan en puestos de privilegio dentro de su sector y que buscan dar un paso importante en la pelea por la clasificación. ¿Quieres ver el partido Portugal vs. Dinamarca EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce los horarios por país, canales de TV por señal abierta, cable y streaming para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

A Seleção atraviesa una nueva etapa bajo la conducción de Jorge Jesus y lidera el grupo con puntaje perfecto tras imponerse a Gales (1-0) y Noruega (2-1) en las dos primeras fechas. Sin embargo, los lusos afronta este compromiso con cambios significativos en su plantel, ya que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración a pocas horas del encuentro (prometiendo “a su debido tiempo” contar la verdad sobre las razones que lo motivaron a dar un paso al costado) y tampoco estará disponible Bruno Fernandes. A pesar de esas ausencias, el combinado portugués mantiene una de las plantillas más profundas del continente y llega a la capital danesa con la oportunidad de consolidarse en la cima de la clasificación.

Por su parte, Dinamarca ocupa la segunda posición con tres puntos y buscará aprovechar su condición de local para igualar a Portugal en la lucha por el liderato. El equipo dirigido por Brian Riemer mostró capacidad de reacción después de debutar con una derrota 3-2 ante Noruega, recuperándose con una sólida victoria por 2-0 sobre Gales. La presión alta, la intensidad física y el respaldo de la afición en el Parken Stadion aparecen como algunas de las principales fortalezas de una selección que suele elevar su rendimiento cuando juega en casa.

INDRE ØSTERBRO, COPENHAGUE (DINAMARCA), 1/10/2026. SKY Sports transmitirá EN VIVO el partido de Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League desde el Parken Stadium de Copenhague. FOTO: EFE/PAULO NOVAIS.

¿A qué hora juega Portugal vs. Dinamarca EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026-27?

Conoce los horarios por país para ver el partido Portugal vs. Dinamarca este jueves 1 de octubre en el Parken Stadion de Copenhague por la UEFA Nations League.

País / región Hora Fecha Noruega 8:45 p. m. Jueves 1 de octubre Portugal 7:45 p. m. Jueves 1 de octubre México (CDMX) 12:45 p. m. Jueves 1 de octubre Nicaragua 12:45 p. m. Jueves 1 de octubre Guatemala 12:45 p. m. Jueves 1 de octubre Honduras 12:45 p. m. Jueves 1 de octubre El Salvador 12:45 p. m. Jueves 1 de octubre Costa Rica 12:45 p. m. Jueves 1 de octubre Panamá 1:45 p. m. Jueves 1 de octubre Colombia 1:45 p. m. Jueves 1 de octubre Perú 1:45 p. m. Jueves 1 de octubre Ecuador 1:45 p. m. Jueves 1 de octubre Venezuela 2:45 p. m. Jueves 1 de octubre Bolivia 2:45 p. m. Jueves 1 de octubre Chile 2:45 p. m. Jueves 1 de octubre República Dominicana 2:45 p. m. Jueves 1 de octubre Puerto Rico 2:45 p. m. Jueves 1 de octubre Estados Unidos (Este) 3:45 p. m. Jueves 1 de octubre Estados Unidos (Central) 2:45 p. m. Jueves 1 de octubre Estados Unidos (Montaña) 1:45 p. m. Jueves 1 de octubre Estados Unidos (Pacífico) 12:45 p. m. Jueves 1 de octubre Argentina 3:45 p. m. Jueves 1 de octubre Uruguay 3:45 p. m. Jueves 1 de octubre Paraguay 3:45 p. m. Jueves 1 de octubre Brasil (Brasilia) 3:45 p. m. Jueves 1 de octubre España peninsular 8:45 p. m. Jueves 1 de octubre

La hora de referencia es la de Noruega (8:45 p. m.) y Portugal (7:45 p. m.) . En México y buena parte de Centroamérica lo podrán seguir a las 12:45 p. m.; Perú, Colombia, Ecuador y Panamá tendrán el pitazo inicial a la 1:45 p. m.

El encuentro corresponde al Grupo A4 de la Liga A, integrado por Portugal, Noruega, Dinamarca y Gales. La fase de grupos se disputa entre el 24 de septiembre y el 17 de noviembre, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League 2026 vía SKY Sports y SKY Plus. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Qué canal transmite Portugal vs. Dinamarca EN VIVO y EN DIRECTO?

Portugal vs. Dinamarca se juega este jueves 1 de octubre de 2026 por la fecha 3 del Grupo A4 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27. El partido comienza a la 1:45 p. m. de Perú y se disputa en el Parken Stadion de Copenhague.

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En Estados Unidos, fubo TV y Vix anunciaron la transmisión del encuentro; su programación figura desde las 2:45 p. m. ET.