Portugal visita a Dinamarca este jueves 1 de octubre de 2026 en el Parken Stadion de Copenhague por la tercera jornada del Grupo A4 de la UEFA Nations League. El encuentro enfrenta a dos selecciones que llegan en puestos de privilegio dentro de su sector y que buscan dar un paso importante en la pelea por la clasificación. ¿Quieres ver el partido Portugal vs. Dinamarca EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce los horarios por país, canales de TV por señal abierta, cable y streaming para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.
A Seleção atraviesa una nueva etapa bajo la conducción de Jorge Jesus y lidera el grupo con puntaje perfecto tras imponerse a Gales (1-0) y Noruega (2-1) en las dos primeras fechas. Sin embargo, los lusos afronta este compromiso con cambios significativos en su plantel, ya que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración a pocas horas del encuentro (prometiendo “a su debido tiempo” contar la verdad sobre las razones que lo motivaron a dar un paso al costado) y tampoco estará disponible Bruno Fernandes. A pesar de esas ausencias, el combinado portugués mantiene una de las plantillas más profundas del continente y llega a la capital danesa con la oportunidad de consolidarse en la cima de la clasificación.
Por su parte, Dinamarca ocupa la segunda posición con tres puntos y buscará aprovechar su condición de local para igualar a Portugal en la lucha por el liderato. El equipo dirigido por Brian Riemer mostró capacidad de reacción después de debutar con una derrota 3-2 ante Noruega, recuperándose con una sólida victoria por 2-0 sobre Gales. La presión alta, la intensidad física y el respaldo de la afición en el Parken Stadion aparecen como algunas de las principales fortalezas de una selección que suele elevar su rendimiento cuando juega en casa.
¿A qué hora juega Portugal vs. Dinamarca EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026-27?
Conoce los horarios por país para ver el partido Portugal vs. Dinamarca este jueves 1 de octubre en el Parken Stadion de Copenhague por la UEFA Nations League.
|País / región
|Hora
|Fecha
|Noruega
|8:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Portugal
|7:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|México (CDMX)
|12:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Nicaragua
|12:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Guatemala
|12:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Honduras
|12:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|El Salvador
|12:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Costa Rica
|12:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Panamá
|1:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Colombia
|1:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Perú
|1:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Ecuador
|1:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Venezuela
|2:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Bolivia
|2:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Chile
|2:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|República Dominicana
|2:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Puerto Rico
|2:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Estados Unidos (Este)
|3:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Estados Unidos (Central)
|2:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Estados Unidos (Montaña)
|1:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Estados Unidos (Pacífico)
|12:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Argentina
|3:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Uruguay
|3:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Paraguay
|3:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|Brasil (Brasilia)
|3:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
|España peninsular
|8:45 p. m.
|Jueves 1 de octubre
La hora de referencia es la de Noruega (8:45 p. m.) y Portugal (7:45 p. m.). En México y buena parte de Centroamérica lo podrán seguir a las 12:45 p. m.; Perú, Colombia, Ecuador y Panamá tendrán el pitazo inicial a la 1:45 p. m.
El encuentro corresponde al Grupo A4 de la Liga A, integrado por Portugal, Noruega, Dinamarca y Gales. La fase de grupos se disputa entre el 24 de septiembre y el 17 de noviembre, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.
¿Qué canal transmite Portugal vs. Dinamarca EN VIVO y EN DIRECTO?
Portugal vs. Dinamarca se juega este jueves 1 de octubre de 2026 por la fecha 3 del Grupo A4 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27. El partido comienza a la 1:45 p. m. de Perú y se disputa en el Parken Stadion de Copenhague.
|País o cobertura
|Canal de TV
|Streaming online
|Perú
|ESPN
|Disney Plus Premium
|Portugal
|Sport TV1, RTP 1
|Sport TV Multiscreen, RTP Play, Match Player
|Dinamarca
|TV2 Denmark
|TV2 Play Denmark
|España
|--
|DAZN Spain
|Estados Unidos
|--
|fuboTV, ViX
|Cobertura panregional
|ESPN
|Disney Plus Premium
En Estados Unidos, fubo TV y Vix anunciaron la transmisión del encuentro; su programación figura desde las 2:45 p. m. ET.