Consulta los horarios y canales de transmisión del encuentro entre las selecciones de Portugal e Irlanda en el marco de la fase de grupos de la UEFA Nations League. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix
Consulta los horarios y canales de transmisión del encuentro entre las selecciones de Portugal e Irlanda en el marco de la fase de grupos de la UEFA Nations League. | Crédito: uefa.com / Composición Gestión Mix
Ronie Bautista
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Portugal visita a Dinamarca este jueves 1 de octubre de 2026 en el Parken Stadion de Copenhague por la tercera jornada del Grupo A4 de la UEFA Nations League. El encuentro enfrenta a dos selecciones que llegan en puestos de privilegio dentro de su sector y que buscan dar un paso importante en la pelea por la clasificación. ¿Quieres ver el partido Portugal vs. Dinamarca EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE? Conoce los horarios por país, canales de TV por señal abierta, cable y streaming para seguir la cobertura desde el lugar que te encuentres.

A Seleção atraviesa una nueva etapa bajo la conducción de Jorge Jesus y lidera el grupo con puntaje perfecto tras imponerse a Gales (1-0) y Noruega (2-1) en las dos primeras fechas. Sin embargo, los lusos afronta este compromiso con cambios significativos en su plantel, ya que Cristiano Ronaldo abandonó la concentración a pocas horas del encuentro (prometiendo “a su debido tiempo” contar la verdad sobre las razones que lo motivaron a dar un paso al costado) y tampoco estará disponible Bruno Fernandes. A pesar de esas ausencias, el combinado portugués mantiene una de las plantillas más profundas del continente y llega a la capital danesa con la oportunidad de consolidarse en la cima de la clasificación.

Por su parte, Dinamarca ocupa la segunda posición con tres puntos y buscará aprovechar su condición de local para igualar a Portugal en la lucha por el liderato. El equipo dirigido por Brian Riemer mostró capacidad de reacción después de debutar con una derrota 3-2 ante Noruega, recuperándose con una sólida victoria por 2-0 sobre Gales. La presión alta, la intensidad física y el respaldo de la afición en el Parken Stadion aparecen como algunas de las principales fortalezas de una selección que suele elevar su rendimiento cuando juega en casa.

INDRE ØSTERBRO, COPENHAGUE (DINAMARCA), 1/10/2026. SKY Sports transmitirá EN VIVO el partido de Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League desde el Parken Stadium de Copenhague. FOTO: EFE/PAULO NOVAIS.
INDRE ØSTERBRO, COPENHAGUE (DINAMARCA), 1/10/2026. SKY Sports transmitirá EN VIVO el partido de Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League desde el Parken Stadium de Copenhague. FOTO: EFE/PAULO NOVAIS.

¿A qué hora juega Portugal vs. Dinamarca EN VIVO HOY por la UEFA Nations League 2026-27?

Conoce los horarios por país para ver el partido Portugal vs. Dinamarca este jueves 1 de octubre en el Parken Stadion de Copenhague por la UEFA Nations League.

País / regiónHoraFecha
Noruega8:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Portugal7:45 p. m.Jueves 1 de octubre
México (CDMX)12:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Nicaragua12:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Guatemala12:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Honduras12:45 p. m.Jueves 1 de octubre
El Salvador12:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Costa Rica12:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Panamá1:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Colombia1:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Perú1:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Ecuador1:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Venezuela2:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Bolivia2:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Chile2:45 p. m.Jueves 1 de octubre
República Dominicana2:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Puerto Rico2:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Estados Unidos (Este)3:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Estados Unidos (Central)2:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Estados Unidos (Montaña)1:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Estados Unidos (Pacífico)12:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Argentina3:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Uruguay3:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Paraguay3:45 p. m.Jueves 1 de octubre
Brasil (Brasilia)3:45 p. m.Jueves 1 de octubre
España peninsular8:45 p. m.Jueves 1 de octubre

La hora de referencia es la de Noruega (8:45 p. m.) y Portugal (7:45 p. m.). En México y buena parte de Centroamérica lo podrán seguir a las 12:45 p. m.; Perú, Colombia, Ecuador y Panamá tendrán el pitazo inicial a la 1:45 p. m.

El encuentro corresponde al Grupo A4 de la Liga A, integrado por Portugal, Noruega, Dinamarca y Gales. La fase de grupos se disputa entre el 24 de septiembre y el 17 de noviembre, y los dos mejores de cada grupo avanzarán a los cuartos de final.

Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League 2026 vía SKY Sports y SKY Plus. (Foto: Composición Canva - Depor)
Revisa esta nota para que sepas cómo ver EN VIVO y EN DIRECTO el partido Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League 2026 vía SKY Sports y SKY Plus. (Foto: Composición Canva - Depor)

¿Qué canal transmite Portugal vs. Dinamarca EN VIVO y EN DIRECTO?

Portugal vs. Dinamarca se juega este jueves 1 de octubre de 2026 por la fecha 3 del Grupo A4 de la Liga A de la UEFA Nations League 2026/27. El partido comienza a la 1:45 p. m. de Perú y se disputa en el Parken Stadion de Copenhague.

País o coberturaCanal de TVStreaming online
PerúESPNDisney Plus Premium
PortugalSport TV1, RTP 1Sport TV Multiscreen, RTP Play, Match Player
DinamarcaTV2 DenmarkTV2 Play Denmark
España--DAZN Spain
Estados Unidos--fuboTV, ViX
Cobertura panregionalESPNDisney Plus Premium

En Estados Unidos, fubo TV y Vix anunciaron la transmisión del encuentro; su programación figura desde las 2:45 p. m. ET.

SOBRE EL AUTOR

Periodista y SEO del Grupo El Comercio con experiencia en investigación y coberturas de alto impacto para EE. UU., México y España. Mi expertise fusiona el análisis de actualidad con una especialización profunda en Deportes (F1, MLB, Boxeo, WWE, etc.), Tecnología y Gaming. Transformo datos en narrativa relevante para la audiencia hispana global.

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