Este jueves 1 de octubre, Dinamarca y Portugal se enfrentan en el Parken Stadium de Copenhague por la tercera jornada de la UEFA Nations League. El arrancará a las 12:45 p. m. (tiempo de México) y será transmitido en vivo a través de Sky Sports y la plataforma Sky Plus.

La polémica se desató en la previa del partido, cuando Cristiano Ronaldo abandonó la concentración de Portugal tras las polémicas declaraciones de su entrenador. El delantero evitó entrar en detalles de su medida y señaló que lo más importante es que su selección pueda realizar un buen compromiso.

Por su parte, Dinamarca saldrá al campo con la urgencia de enderezar su rumbo en el certamen continental. Los locales afrontan este cruce respaldados por una reciente victoria en casa ante Gales, un envión necesario para recuperar la confianza tras el traspié sufrido en su debut en la Nations League, donde cayeron 3-2 frente a Noruega.

¿Cómo ver EN VIVO Portugal vs. Dinamarca vía SKY Sports en México?

En México podrás ver el Portugal vs. Dinamarca por la Jornada 3 de la UEFA Nations League 2026-27 a través de la señal de SKY Sports. Para ello, necesitas contar con un paquete activo de SKY México que incluya los canales deportivos.

INDRE ØSTERBRO, COPENHAGUE (DINAMARCA), 1/10/2026. SKY Sports transmitirá EN VIVO el partido de Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League desde el Parken Stadium de Copenhague. FOTO: EFE/PAULO NOVAIS.

¿Cómo ver EN VIVO el Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League 2026 vía SKY Plus?

Ten en cuenta que es posible ver el Portugal vs. Dinamarca por la UEFA Nations League 2026-27 desde cualquier dispositivo con la aplicación SKY Plus (antes Sky Go). Solo debes descargarla en tu tablet, Smart TV o teléfono. De esta manera, podrás disfrutar del encuentro de manera online, en vivo y sin interrupciones.

Una vez que ya cuentes con la app de SKY Plus instalada, inicia sesión con tu cuenta de SKY (la misma que utilizas para la televisión), anda al apartado de deportes o eventos en vivo y selecciona SKY Sports cuando esté activo.

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