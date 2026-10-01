El paquete de leyes firmado por el gobernador Gavin Newsom endurece las consecuencias para ciertos conductores reincidentes por DUI en California, incluidos quienes tienen antecedentes por manejar bajo los efectos del alcohol o las drogas, siguen al volante con la licencia suspendida o revocada, o están involucrados en accidentes que dejan heridos o fallecidos. No se trata de un aumento general de multas por infracciones cotidianas, como exceder el límite de velocidad, pasarse una luz roja o estacionar de forma indebida, sino de medidas enfocadas en conductas graves y en el historial de reincidencia. Para muchas familias latinas que dependen del auto para ir al trabajo, llevar a sus hijos a la escuela, hacer entregas o recorrer las freeways de California, una nueva condena puede traer efectos más severos ante la corte, el DMV y el empleo.

Newsom promulgó las normas el 25 de septiembre de 2026. El grupo incluye la SB 907, conocida como Braun’s Law, y las leyes AB 1546, AB 1685 y AB 1687, denominada Irene’s Law. En conjunto, refuerzan los castigos contra reincidentes, amplían ciertas consecuencias ante el Departamento de Vehículos Motorizados de California, conocido como DMV, y ajustan las reglas sobre el historial de conducción.

Estas disposiciones no impactan por igual a todos los automovilistas. Una persona que recibe una citación aislada por una infracción menor no tendrá una sanción más alta solo por la entrada en vigor de este paquete. Las reformas apuntan principalmente a condenas reiteradas por DUI —la sigla en inglés para conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas— y a delitos graves cometidos mientras se maneja.

LAS CUATRO LEYES Y LOS CAMBIOS

Ley ¿Qué cambia? ¿A quién afecta principalmente? Fecha clave SB 907 — Braun’s Law Exige advertencias judiciales cuando un cargo de DUI se reduce o se sustituye por una infracción menor. También endurece determinadas consecuencias por hit-and-run con lesiones o muerte para conductores con antecedentes específicos. Personas con casos previos de DUI, conducción imprudente u otros delitos graves de manejo contemplados por la norma. 1 de enero de 2027 AB 1546 Endurece las consecuencias para quienes acumulan condenas por DUI. Un tercer caso calificado dentro de 10 años puede procesarse como delito grave en determinadas circunstancias. Conductores con dos o más condenas calificadas por DUI dentro del periodo aplicable. Algunas disposiciones tienen fechas distintas y dependen de la sección aplicable. AB 1685 Eleva de dos a tres los puntos del DMV para determinadas condenas por homicidio vehicular mientras se conduce bajo intoxicación. Conductores condenados por homicidio vehicular bajo intoxicación en los supuestos establecidos. 1 de enero de 2031 AB 1687 — Irene’s Law Permite una revocación de seis años del privilegio de conducir en ciertos casos de DUI con lesiones y cuatro o más condenas calificadas en una década. Reincidentes con un historial grave que vuelven a cometer una falta con personas lesionadas. 1 de enero de 2031

Las cuatro normas forman parte de la estrategia estatal para reducir los casos de conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas. La administración de Newsom presentó la iniciativa como un esfuerzo para aumentar las consecuencias penales, extender las revocaciones de licencia y reforzar requisitos como los dispositivos de bloqueo de encendido en casos determinados.

El estado de California endurece sus reglas contra los conductores que manejan bajo los efectos del alcohol y/o las drogas (Foto: Imagen creada por El Comercio MAG usando Gemini)

La SB 907 lleva el nombre de Braun Levi, un joven de 18 años que murió en mayo de 2025 después de ser atropellado en Manhattan Beach. Según las autoridades estatales, el conductor era sospechoso de manejar bajo los efectos del alcohol y tenía antecedentes relacionados con este tipo de conducta.

La iniciativa busca cerrar una brecha que había generado preocupación entre familiares de víctimas y grupos dedicados a la seguridad vial. En algunos procesos, una acusación original por DUI puede terminar reducida a un delito menor o sustituida por otro cargo mediante una negociación judicial. Con Braun’s Law, el tribunal tendrá que dejar registro de los motivos de esa decisión y emitir una advertencia formal al acusado.

En términos sencillos, la persona deberá ser informada de que conducir intoxicado representa un riesgo para la vida humana. Si en el futuro vuelve a manejar bajo esas condiciones y provoca una muerte, podría enfrentar acusaciones mucho más graves, incluso cargos de asesinato, dependiendo de los hechos del caso.

La SB 907 también modifica ciertas sanciones por abandonar el lugar de un choque, conocido en inglés como hit-and-run, cuando hubo lesiones o fallecimientos. Bajo situaciones específicas, una reincidencia dentro de un periodo de 10 años puede aumentar la exposición penal.

La AB 1546 se concentra en quienes acumulan condenas relacionadas con manejar bajo intoxicación. Uno de sus cambios centrales permite que un tercer DUI calificado dentro de 10 años sea tratado como delito grave en circunstancias determinadas.

Antes de esta reforma, la posibilidad de presentar cargos más severos se asociaba, en términos generales, con una cuarta infracción. Ahora, el historial del automovilista tendrá mayor peso al momento de definir la respuesta de fiscales y tribunales.

No basta con revisar la nueva detención. También será necesario considerar la cantidad de antecedentes, la fecha de cada caso y las circunstancias específicas de los hechos. Una acusación adicional puede tener un resultado muy diferente para alguien sin historial que para una persona con varios expedientes dentro del plazo legal.

La AB 1546 también aumenta las consecuencias para algunas personas que manejan pese a tener suspendido o revocado el privilegio de conducir por un caso anterior. Asimismo, mantiene y refuerza reglas vinculadas al uso de un ignition interlock device, un aparato instalado en el vehículo que solicita una prueba de aliento antes de permitir el encendido.

En zonas como el Inland Empire, el Valle Central, Antelope Valley y varios suburbios de Los Ángeles, el auto es esencial para desplazarse todos los días. Sin embargo, seguir al volante sin autorización puede generar problemas adicionales ante la corte y el DMV, además de afectar las opciones para recuperar el permiso en el futuro.

Menor de 14 años en el vehículo

Otra parte de la AB 1546 se refiere a casos en los que una persona maneja bajo los efectos del alcohol o las drogas con un menor de 14 años como pasajero. Dependiendo del delito y de los antecedentes, la normativa contempla tiempo adicional de confinamiento.

La duración varía según el tipo de condena y las circunstancias del expediente. En los casos contemplados por la norma, el castigo adicional puede ir desde 48 horas hasta 90 días. El objetivo es reforzar las consecuencias cuando la conducta pone en riesgo directo a un niño o adolescente.

La AB 1685 modifica la asignación de puntos en determinados delitos graves. Desde el 1 de enero de 2031, una condena por homicidio vehicular bajo intoxicación recibirá tres puntos en el historial de manejo, en lugar de los dos que se aplicaban anteriormente.

La medida no está relacionada con una multa ordinaria ni con una infracción menor. Se refiere a condenas graves vinculadas con una muerte mientras el responsable se encontraba bajo los efectos del alcohol o las drogas.

El récord del DMV puede influir en distintas medidas administrativas, incluidas restricciones, suspensiones y revisiones relacionadas con el privilegio de manejar. Para muchos californianos, ese registro suele revisarse al resolver una citación o buscar un seguro; en estos casos, las consecuencias pueden ser mucho más amplias.

La AB 1687, denominada Irene’s Law, establece una de las sanciones administrativas más fuertes dentro del grupo de reformas. Desde el 1 de enero de 2031, el DMV podrá revocar por seis años el privilegio de conducir de una persona condenada por determinados delitos de DUI con lesiones si cuenta con cuatro o más condenas calificadas durante los 10 años anteriores.

La disposición no se aplica a cualquier primer caso ni a todos los conductores con antecedentes. Exige una combinación concreta: una nueva condena vinculada con DUI que dejó heridos y, además, cuatro o más condenas calificadas acumuladas durante la década previa.

El plazo de seis años representa un cambio relevante para reincidentes graves. La intención es limitar el acceso a las vías, calles y freeways de quienes mantienen este tipo de conducta pese a haber recibido castigos anteriores.

¿Se puede recuperar antes la licencia?

Irene’s Law prevé que algunas personas puedan solicitar una licencia restringida después de cumplir una parte de la revocación. No obstante, el regreso al volante no será automático ni estará libre de condiciones.

Entre los requisitos que pueden aplicarse están:

Haber cumplido por lo menos 12 meses del periodo establecido.

Participar o haber completado la fase exigida de un programa de DUI autorizado.

Instalar y mantener un dispositivo de bloqueo de encendido certificado.

Presentar prueba de responsabilidad financiera, normalmente mediante el seguro requerido por el DMV.

Cumplir los trámites administrativos y pagar las tarifas correspondientes.

Ajustarse a las condiciones adicionales fijadas por la autoridad competente.

Una licencia restringida no equivale necesariamente a recuperar todos los privilegios. Sus condiciones pueden limitar horarios, recorridos o fines de uso, según la orden del DMV y los detalles del proceso judicial.

¿QUIÉNES SERÁN AFECTADOS?

Estas reformas no están dirigidas a todos los automovilistas que reciben una multa. Los principales grupos alcanzados son:

Conductores con múltiples condenas por DUI dentro de los plazos que establece la legislación.

Personas acusadas de un nuevo caso después de acumular antecedentes calificados en los 10 años anteriores.

Responsables de choques con heridos o fallecidos mientras manejaban bajo los efectos del alcohol o las drogas.

Personas que conducen pese a tener suspendida o revocada la licencia por DUI.

Conductores condenados por homicidio vehicular bajo intoxicación, debido al cambio en el sistema de puntos.

Acusados cuyos cargos por DUI fueron reducidos a una infracción distinta o menor.

Una persona que recibió una sola citación por exceso de velocidad no entrará automáticamente en las nuevas sanciones. El paquete firmado por Newsom se concentra en reincidencia, conducción bajo intoxicación y hechos graves que ponen en riesgo a otras personas.

FECHAS DE ENTRADA EN VIGOR

Las cuatro leyes no entran en vigor al mismo tiempo. La SB 907 comenzará a aplicarse el 1 de enero de 2027, mientras que AB 1685 y AB 1687 tendrán vigencia desde el 1 de enero de 2031.

Norma Fecha de entrada en vigor o aplicación principal SB 907 — Braun’s Law 1 de enero de 2027 AB 1546 Tiene disposiciones con calendarios distintos; se debe revisar la sección aplicable en cada caso. AB 1685 1 de enero de 2031 AB 1687 — Irene’s Law 1 de enero de 2031

En el caso de AB 1546, no todas sus disposiciones siguen un mismo calendario. Por ese motivo, la fecha exacta puede depender del apartado legal que corresponda a la acusación, la condena previa o la medida administrativa impuesta.

Gavin Newsom firmó estas leyes el pasado 25 de septiembre (Foto: AFP)

CALIFORNIA MANTIENE OPERATIVOS CONTRA DUI

Las nuevas normas llegan mientras California mantiene controles y patrullajes para detectar a conductores bajo los efectos del alcohol o las drogas. La California Highway Patrol, conocida como CHP, reportó más de 50,900 arrestos por DUI en 2026 hasta el anuncio publicado por la oficina del gobernador el 25 de septiembre.

La agencia también realizó 75 puntos de control de sobriedad y 154 patrullajes de saturación durante ese periodo. Estos operativos suelen reforzarse en fechas de alto movimiento, como fines de semana festivos, celebraciones deportivas, conciertos, reuniones familiares y temporadas de vacaciones.

En la práctica, los antecedentes ahora tendrán un peso mayor para determinar la consecuencia de una nueva detención. La cantidad de casos previos, la fecha de las condenas, la existencia de lesiones y el estado de la licencia serán factores decisivos al momento de definir qué sanción corresponde.