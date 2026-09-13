Si recibes ayuda del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) y perdiste alimentos a causa de la tormenta tropical Edouard en Texas, podrías solicitar beneficios de reemplazo. El gobernador Greg Abbott informó que la Comisión de Salud y Servicios Humanos de Texas (HHSC) obtuvo autorización federal para ampliar el plazo del trámite hasta el 21 de septiembre. La medida permite que las familias elegibles reporten los alimentos perdidos o dañados y pidan que se reponga parte de los beneficios que ya habían usado. A continuación, te explicamos quiénes pueden solicitar esta ayuda y cómo hacerlo.

Texas extendió el plazo para solicitar beneficios de reemplazo de SNAP tras la tormenta Edouard (Foto: Antranik Tavitian / Getty Images vía AFP)

¿QUIÉNES CALIFICAN PARA RECIBIR BENEFICIOS DE REEMPLAZO DE SNAP EN TEXAS?

Los beneficiarios del programa SNAP tienen hasta el 21 de septiembre de 2026 para solicitar beneficios de reemplazo por los alimentos perdidos o dañados tras la tormenta tropical Edouard. Sin embargo, la ayuda no está disponible para todos los residentes de Texas: solo pueden pedirla los beneficiarios elegibles que viven en los condados de Angelina, Galveston, Hardin, Houston, Jasper, Jefferson, Liberty, Montgomery, Nacogdoches, Orange, Polk, Sabine, San Jacinto, Shelby, Trinity y Tyler.

“Las familias afectadas por las inclemencias del tiempo deben centrarse en la recuperación, no en de dónde vendrá su próxima comida. Los beneficios de reemplazo del programa SNAP ayudarán a las familias a reponer los alimentos que se perdieron o destruyeron, mientras brindamos todos los recursos disponibles a los texanos afectados”, dijo el gobernador Greg Abbott, en un comunicado del 11 de septiembre.

El gobernador Abbott y la HHSC anuncian la extensión de los beneficios de reemplazo del programa SNAP tras la tormenta tropical Edouard (Foto: Andrew Caballero-Reynolds / AFP)

ASÍ PUEDES SOLICITAR LOS BENEFICIOS DE REEMPLAZO

Para solicitar un reemplazo de beneficios, los beneficiarios de SNAP pueden elegir una de las siguientes opciones:

Llamar al 2-1-1, seleccionar un idioma y eligir la opción 7.

Visitar una oficina local de HHSC. Para encontrar una, ingresa a YourTexasBenefits.com y haz clic en “Buscar una oficina” en la parte inferior de la página.

Los fondos deberán abonarse en las tarjetas Lone Star en un plazo de dos días hábiles a partir de la recepción de la solicitud.

“Los beneficiarios del programa SNAP que no residan en los condados mencionados anteriormente deben solicitar un reemplazo de sus beneficios dentro de los 10 días posteriores a descubrir que sus alimentos se perdieron o fueron destruidos debido a algún desastre”, precisa el sitio web de HHSC.