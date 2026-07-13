La expectativa por el desarrollo del Mundial de la FIFA 2026 llegará al máximo en Nueva York con la organización de un gran festival gratuito, diseñado para que cientos de aficionados sigan en vivo el partido por este importante título. Aunque el evento promete una celebración inolvidable, es importante que los asistentes cumplan con ciertos requisitos y pautas específicas para obtener un boleto.

La información fue compartida por el alcalde de NYC, Zohran Mamdani, tras indicar que este evento sin costo alguno se desarrollará el próximo 19 de julio, fecha donde se conocerá qué selección tuvo mejor participación durante este importante torneo.

Es importante señalar que la final del Mundial 2026 se celebrará entre los estados de Nueva York y Nueva Jersey, pues los mejores equipos del torneo se enfrentarán con la finalidad de obtener el emblemático trofeo en el Estadio Nueva York Nueva Jersey (MetLife Stadium).

Eso sí, los cupos serán limitados. Entonces, si no podrás asistir al recinto deportivo para presenciar este encuentro, descubre cómo puedes conseguir un boleto para acceder a esta fiesta gratuita que promete ser inolvidable.

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, confirmó el desarrollo de este evento para que cientos de familias asistan a este evento recreativo. (Crédito: AP)

Cómo obtener boletos para la fiesta en Central Park con motivo de la final de la Copa del Mundo 2026

Según información de N+ Univision , los interesados tendrán hasta el miércoles 16 de julio para registrarse en el sitio web Global Citizen , empresa encargada de este torneo. Como te indiqué anteriormente, solo se entregará gratuitamente un límite de boletos.

Los primeros 1,500 tendrán acceso prioritario a conseguir estas entradas. En caso el interesado no logre ubicarse entre este total de inscritos, tendrá la oportunidad de participar en una lotería que sorteará tickets individuales.

Se espera la llegada de aproximadamente 50,000 asistentes a este evento recreativo. De cumplir ese rango, se trataría una de las mayores fiestas gratuitas para celebrar la final de una Copa del Mundo.

El MetLife Stadium albergará la gran final de la Copa del Mundo 2026 este 19 de julio. (Crédito: Lokman Vural Elibol / Anadolu via AFP)

Qué ofrecerá esta fiesta gratuita en Nueva York

En el hipotético caso de que consigas un boleto, podrás apreciar la gran final en tres pantallas LED gigantes situadas en puntos clave del Great Lawn. Es más, antes de que inicie el encuentro disfrutarás de espectáculos en vivo, actividades recreativas y una amplia oferta gastronómica.