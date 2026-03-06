Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) emitieron una alerta de viaje en la que advierten a los estadounidenses que tomen precauciones frente a la propagación de la poliomielitis en Europa y otras regiones del mundo. La agencia estableció una alerta de nivel 2, lo que implica que los viajeros deben “practicar precauciones reforzadas” antes de visitar determinados países.

El organismo recomienda que las personas verifiquen que tienen al día su esquema de vacunación contra la polio. Además, señala que quienes planeen viajar a los 32 países incluidos en la lista pueden recibir una dosis de refuerzo única antes del viaje.

La lista completa de países donde se ha detectado propagación de la polio incluye: Afganistán, Argelia, Angola, Benín, Burkina Faso, Camerún, República Centroafricana, Chad, Costa de Marfil, República Democrática del Congo, Yibuti, Etiopía, Finlandia, Gaza, Alemania, Ghana, Guinea, Israel, Níger, Nigeria, Pakistán, Papúa Nueva Guinea, Polonia, Senegal, Somalia, Sudán del Sur, España, Sudán, Tanzania, Reino Unido, Yemen y Zimbabue.

La agencia pidió a los viajeros “practicar precauciones reforzadas” y asegurarse de tener al día la vacuna contra la polio. (Foto referencial: Freepik)

Según explican los CDC, la polio, causada por el poliovirus altamente contagioso, es “una enfermedad incapacitante y potencialmente mortal que afecta el sistema nervioso.”

El virus puede encontrarse en las heces de una persona infectada y transmitirse a través de alimentos o bebidas contaminados.

La mayoría de las personas infectadas no presenta síntomas. Cuando sí aparecen, suelen ser similares a los de una gripe, como fiebre, cansancio, náuseas, dolor de cabeza, congestión nasal y dolor de garganta.

En casos graves, la enfermedad puede provocar parálisis, como ocurrió con el expresidente estadounidense Franklin D. Roosevelt, quien necesitó silla de ruedas tras contraerla.

Aunque la enfermedad fue eliminada en Estados Unidos gracias a la vacunación, el virus sigue circulando en otras regiones. (Foto referencial: AFP)

Los CDC recuerdan que “la vacunación ha ayudado a eliminar el poliovirus salvaje en Estados Unidos.”

El esquema consiste en cuatro dosis aplicadas durante la infancia; sin embargo, las autoridades sanitarias advierten que el aumento de la reticencia a vacunarse está contribuyendo al resurgimiento de enfermedades que antes estaban casi erradicadas.

En este contexto, el debate sobre la vacunación continúa. El cardiólogo pediátrico Kirk Milhoan, quien dirige el Comité Asesor sobre Prácticas de Inmunización, sostuvo que las vacunas contra la polio y otras enfermedades deberían ser opcionales.

“Si no hay elección, entonces el consentimiento informado es una ilusión”, declaró al New York Times. “Sin consentimiento es agresión médica.”