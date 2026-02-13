Si tienes previsto salir del país en los próximos días, vale la pena estar atento a un reciente aviso sanitario. Las autoridades de salud de Estados Unidos emitieron una alerta dirigida a viajeros debido a un brote de chikungunya detectado en cinco naciones. No se trata de suspender planes ni de causar pánico, sino de extremar cuidados, sobre todo si tu destino figura en la lista actualizada. En un escenario de constante tránsito internacional, los especialistas recuerdan que este tipo de virus puede propagarse rápidamente si no se aplican medidas preventivas básicas.

Países bajo aviso sanitario del CDC

La advertencia fue emitida por los Centers for Disease Control and Prevention (CDC), que en febrero añadió tres nuevos destinos a su lista de regiones afectadas. Los cinco países con avisos activos de Nivel 2 son:

Bolivia

Seychelles

Suriname

Cuba

Sri Lanka

En el caso de Cuba, el aviso fue emitido en septiembre, mientras que para Sri Lanka se lanzó en diciembre. Los tres primeros países fueron añadidos en febrero.

Todos los avisos están clasificados como Nivel 2 en una escala de cuatro niveles, lo que significa que los viajeros deben aplicar “precauciones reforzadas” para evitar contagios.

En EE.UU., el CDC mantiene una alerta por chikungunya que incluye a Cuba entre los destinos bajo aviso sanitario. | Crédito: YAMIL LAGE / AFP

¿Qué es el virus chikungunya?

El chikungunya es una enfermedad viral que se transmite a través de la picadura de mosquitos infectados. No se contagia de persona a persona.

El virus fue identificado por primera vez en 1952 durante un brote en Tanzania. Su nombre proviene del idioma makonde y significa “el que se encorva”, en referencia al intenso dolor articular que puede provocar.

Entre los síntomas más comunes, según el CDC, se encuentran:

Fiebre

Dolor en las articulaciones

Dolor de cabeza

Dolor muscular

Inflamación articular

Erupción cutánea

La mayoría de las personas se recupera en aproximadamente una semana sin necesidad de tratamiento médico. Sin embargo, en algunos casos el dolor articular puede prolongarse durante meses o incluso años. Los cuadros graves y las muertes son poco frecuentes, de acuerdo con la World Health Organization.

Los grupos con mayor riesgo incluyen recién nacidos, adultos mayores y personas con enfermedades preexistentes como diabetes o problemas cardíacos. Actualmente, no existen medicamentos específicos para tratar el chikungunya.

Durante los primeros días de la infección, la persona puede tener una alta carga viral, lo que aumenta la posibilidad de que un mosquito la pique y continúe propagando el virus a nuevas zonas.

El CDC advierte en EE.UU. que el riesgo de chikungunya puede crecer si los viajeros no toman precauciones. | Crédito: Freepik

Cómo protegerte del chikungunya

La mejor estrategia es prevenir las picaduras de mosquito. Las autoridades recomiendan:

Usar repelente de insectos.

de insectos. Tratar la ropa con permetrina.

Vestir camisas de manga larga y pantalones largos.

de manga larga y pantalones largos. Utilizar mosquiteros cuando sea necesario.

También existe una vacuna de dosis única aprobada para personas de 12 años en adelante. El CDC recomienda que adolescentes y adultos que viajen a zonas con brotes consulten con su proveedor de salud para evaluar si deben recibirla.