El dengue, conocido también como “fiebre rompehuesos” por los fuertes dolores musculares y articulares que puede provocar, está registrando un aumento de casos adquiridos localmente en Florida. Este año, Hillsborough County reportó ocho casos y Pinellas County otros dos, una situación que encendió las alertas sanitarias en ambas zonas.

El caso de Pinellas es llamativo porque se trata de la primera vez en más de una década que las autoridades detectan transmisión local de dengue en el condado. En Hillsborough, los ocho contagios fueron identificados durante un periodo de apenas dos semanas, según los funcionarios de salud.

¿Cómo llegó el dengue a estas zonas de Florida?

El dengue no es una enfermedad originaria de Florida. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), la mayoría de los casos registrados en Estados Unidos corresponden a personas que contrajeron el virus durante un viaje a otra región y posteriormente regresaron al país.

La enfermedad se transmite principalmente a través de las picaduras de los mosquitos Aedes aegypti y Aedes albopictus.

Alyssa Berro, gerente de control de mosquitos del condado de Pinellas, explicó el posible origen de la transmisión local.

“Pinellas no tiene antecedentes recientes de dengue en el condado. Así que este es uno de esos casos en los que alguien regresó de algún lugar donde fue picado. Luego fue picado por nuestros mosquitos, que posteriormente comenzaron la transmisión en esta zona”, dijo en conversación con WUSF.

De acuerdo con los datos más recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 1,471 casos de dengue fueron reportados en Estados Unidos durante este año. Aunque muchos están relacionados con viajes internacionales, la aparición de contagios adquiridos localmente genera especial atención en las comunidades afectadas.

El dengue se transmite mediante mosquitos infectados y puede provocar fiebre, sarpullido y fuertes dolores musculares y articulares. (Foto: AFP)

¿Cuáles son los síntomas del dengue?

No todas las personas picadas por un mosquito infectado desarrollan síntomas. Según los CDC, aproximadamente una de cada cuatro personas infectadas puede enfermar y la intensidad puede ir de leve a grave.

Entre los síntomas más comunes se encuentran fiebre, náuseas, vómitos, sarpullido y dolor intenso en músculos y articulaciones.

En marzo, los CDC ya habían emitido una alerta debido a un número de casos de dengue superior al esperado entre viajeros estadounidenses.

Este tipo de contagios suele ser una de las principales formas en que el virus llega a Estados Unidos y posteriormente puede generar transmisión local cuando los mosquitos de la zona pican a una persona infectada.

Cómo protegerse de las picaduras

Las autoridades sanitarias recomiendan que las personas que viven en zonas donde existe riesgo de dengue reduzcan al máximo el contacto con los mosquitos.

Entre las medidas aconsejadas están utilizar ropa de manga larga y pantalones, además de aplicar repelentes que contengan DEET, picaridina, aceite de eucalipto limón o para-mentano-diol.

Los dos últimos ingredientes no están recomendados para niños menores de 3 años. Debido a que no existe una forma más efectiva de evitar el dengue que prevenir las picaduras, las autoridades insisten en mantener estas precauciones mientras continúe la presencia de mosquitos capaces de transmitir el virus.