La empresa detrás de Saks Fifth Avenue, Bergdorf Goodman y Neiman Marcus avanza en una nueva etapa de su proceso de reestructuración por bancarrota. Saks Global confirmó que esta fase incluye una reducción significativa de su red de tiendas físicas y de algunos de sus servicios. La compañía anunció el cierre de ocho tiendas de Saks Fifth Avenue y una sucursal de Neiman Marcus.

Según informó un portavoz a NBC News, las tiendas de Saks que bajarán la persiana están ubicadas en Alabama, Ohio, Nueva Jersey, Luisiana, Pensilvania, Arizona, Virginia y Oklahoma. Estos locales cerrarán más adelante en la primavera. En el caso de Neiman Marcus, se trata de una tienda en Massachusetts.

Además, a partir de este fin de semana, Saks Global cerrará 14 locales de su servicio de compras personalizadas Fifth Avenue Club, dejando solo dos en funcionamiento. La empresa aclaró que no prevé realizar cambios en sus emblemáticas tiendas Bergdorf Goodman.

Como parte del ajuste, Saks Global también cerrará el sitio Horchow.com y trasladará la oferta de muebles de lujo de la marca Horchow a NeimanMarcus.com, un cambio que entrará en vigor el 19 de febrero.

La medida afecta a locales de Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus y a servicios de compras personalizadas en distintos estados. (Foto: Angela Weiss / AFP)

La compañía describió estas decisiones como una “fase inicial de optimización”, enfocada en reforzar su negocio de productos y servicios de lujo, así como sus alianzas estratégicas.

Saks Global se acogió al Capítulo 11 de la ley de bancarrota el pasado 14 de enero. La empresa venía atravesando serias dificultades financieras tras acumular más de 2.500 millones de dólares en deuda luego de la adquisición de Neiman Marcus en 2024.

En los últimos meses, incluso incumplió algunos pagos, lo que encendió las alarmas sobre su capacidad de recuperación.

Según la compañía, los cambios buscan fortalecer su enfoque en el segmento de lujo y asegurar su crecimiento a largo plazo. (Foto: Angela Weiss / AFP)

En paralelo, la compañía está reduciendo drásticamente su división de tiendas de descuento. Saks OFF 5TH ya cerró 23 locales el 2 de febrero y planea mantener abiertos solo 12. A esto se suma el cierre de las cinco tiendas restantes de Last Call, la marca de bajo costo de Neiman Marcus. En total, Saks Global prevé eliminar 57 tiendas.

“Al optimizar nuestra presencia operativa, estaremos mejor posicionados para ofrecer productos excepcionales, experiencias elevadas y un servicio altamente personalizado en todos los canales, al tiempo que preparamos a la compañía para realizar inversiones que impulsen el crecimiento a largo plazo y la creación de valor”, afirmó Geoffroy van Raemdonck, director ejecutivo de Saks Global.

Qué implica declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11 en EE. UU.

Declararse en bancarrota bajo el Capítulo 11 de la ley de Estados Unidos significa que una empresa busca reorganizarse en lugar de cerrar. A diferencia de otros tipos de quiebra donde los activos se venden para pagar deudas (liquidación), el Capítulo 11 permite que el negocio siga operando normalmente mientras desarrolla un plan para reestructurar sus finanzas y pagar a sus acreedores a lo largo del tiempo.

Durante este proceso, la empresa obtiene una “suspensión automática”, lo que impide que los acreedores cobren deudas, embarguen bienes o inicien juicios de forma inmediata. Esto le da a la compañía un “respiro” para renegociar contratos, reducir costos o vender partes del negocio no rentables bajo la supervisión de un tribunal.

El objetivo es que la empresa emerja de la bancarrota como una entidad financieramente saludable y viable.

Para que el proceso concluya con éxito, la empresa debe proponer un plan de reorganización que debe ser votado por los acreedores y aprobado por un juez.

Si el plan funciona, la empresa mantiene sus puertas abiertas y sus empleados conservan sus puestos. De lo contrario, el caso podría convertirse en una liquidación total (Capítulo 7).